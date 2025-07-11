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https://sarabic.ae/20250711/جونسون-يتهم-ماكرون-بتأجيج-أزمة-الهجرة-في-بريطانيا-العبقري-الشرير-وراء-الفوضى-1102610538.html
جونسون يتهم ماكرون بتأجيج أزمة الهجرة في بريطانيا: العبقري الشرير وراء الفوضى
جونسون يتهم ماكرون بتأجيج أزمة الهجرة في بريطانيا: العبقري الشرير وراء الفوضى
سبوتنيك عربي
وجّه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، اتهامات مباشرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، محمّلًا إياه مسؤولية تأجيج أزمة الهجرة غير الشرعية في بريطانيا،... 11.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-11T22:56+0000
2025-07-12T04:34+0000
إيمانويل ماكرون
بريطانيا
أخبار فرنسا
بريكست
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وفي مقال نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، قال جونسون إن ماكرون، يجنّد المهاجرين غير الشرعيين ويرسلهم عبر القناة الإنجليزية (بحر المانش) إلى بريطانيا، في محاولة، بحسب تعبيره، لإجبار البريطانيين على التراجع عن خيارهم بالخروج من الاتحاد الأوروبي.وقال جونسون: "من هو العبقري الشرير وراء هذا الإذلال اليومي للدولة البريطانية؟ نعم يا رفاق، هناك مستفيد واحد في نهاية المطاف من هذا الكابوس، وهو إيمانويل ماكرون".وأضاف أن "الشبان الذين يصلون على متن قوارب عبر المانش هم بمثابة وحدات صدمة جنّدها ماكرون في جهاده المستمر ضد "بريكست" (اتفاقية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي)، مؤكدًا: وتأتي تصريحات جونسون، في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية البريطانية، أن أكثر من 20 ألف مهاجر غير شرعي عبروا بحر المانش منذ بداية عام 2025، في رقم قياسي مقارنة بالأعوام الماضية. وكان زعيم حزب "الإصلاح البريطاني"، نايجل فاراج، قد دعا رئيس الوزراء كير ستارمر، في مايو/ أيار الماضي، لإعلان "حالة طوارئ وطنية" بسبب تدفق المهاجرين، وهو ما اعتبره ستارمر "وضعًا خطيرًا"، دون أن يتخذ موقفًا حاسمًا.يُذكر أن أكثر من 36.8 ألف مهاجر غير شرعي دخلوا بريطانيا في عام 2024، عبر قوارب من بحر المانش، بزيادة قدرها 25% عن عام 2023، فيما سُجل الرقم الأعلى في عام 2022، حين وصل أكثر من 45.7 ألف مهاجر. وتتكبد الحكومة البريطانية ملايين الجنيهات يوميًا لتأمين سكن طالبي اللجوء في الفنادق.
https://sarabic.ae/20221206/ماكرون-يواجه-مخاوف-بلاده-من-الهجرة-غير-الشرعية-بقانون-جديد-1070920241.html
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إيمانويل ماكرون, بريطانيا, أخبار فرنسا , بريكست
إيمانويل ماكرون, بريطانيا, أخبار فرنسا , بريكست

جونسون يتهم ماكرون بتأجيج أزمة الهجرة في بريطانيا: العبقري الشرير وراء الفوضى

22:56 GMT 11.07.2025 (تم التحديث: 04:34 GMT 12.07.2025)
© Sputnik . Джастин Гриффитс-Уилльямс / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2025
© Sputnik . Джастин Гриффитс-Уилльямс
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وجّه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، اتهامات مباشرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، محمّلًا إياه مسؤولية تأجيج أزمة الهجرة غير الشرعية في بريطانيا، معتبرًا أنه "المستفيد الأكبر والعبقري الشرير، الذي يقف وراء هذه الأزمة".
وفي مقال نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، قال جونسون إن ماكرون، يجنّد المهاجرين غير الشرعيين ويرسلهم عبر القناة الإنجليزية (بحر المانش) إلى بريطانيا، في محاولة، بحسب تعبيره، لإجبار البريطانيين على التراجع عن خيارهم بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
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وقال جونسون: "من هو العبقري الشرير وراء هذا الإذلال اليومي للدولة البريطانية؟ نعم يا رفاق، هناك مستفيد واحد في نهاية المطاف من هذا الكابوس، وهو إيمانويل ماكرون".
وأضاف أن "الشبان الذين يصلون على متن قوارب عبر المانش هم بمثابة وحدات صدمة جنّدها ماكرون في جهاده المستمر ضد "بريكست" (اتفاقية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي)، مؤكدًا:

سيستمر بإرسالهم قاربًا تلو الآخر حتى نقبل بادعائه السخيف والمهين بأن البريطانيين كانوا أغبياء لأنهم صدقوا كذبة "بريكست"، وأن الأزمة الحالية تفرض علينا الاعتراف بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي كان خطأ.

وتأتي تصريحات جونسون، في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية البريطانية، أن أكثر من 20 ألف مهاجر غير شرعي عبروا بحر المانش منذ بداية عام 2025، في رقم قياسي مقارنة بالأعوام الماضية.
وكان زعيم حزب "الإصلاح البريطاني"، نايجل فاراج، قد دعا رئيس الوزراء كير ستارمر، في مايو/ أيار الماضي، لإعلان "حالة طوارئ وطنية" بسبب تدفق المهاجرين، وهو ما اعتبره ستارمر "وضعًا خطيرًا"، دون أن يتخذ موقفًا حاسمًا.
يُذكر أن أكثر من 36.8 ألف مهاجر غير شرعي دخلوا بريطانيا في عام 2024، عبر قوارب من بحر المانش، بزيادة قدرها 25% عن عام 2023، فيما سُجل الرقم الأعلى في عام 2022، حين وصل أكثر من 45.7 ألف مهاجر. وتتكبد الحكومة البريطانية ملايين الجنيهات يوميًا لتأمين سكن طالبي اللجوء في الفنادق.
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