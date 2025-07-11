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مستشار خامنئي: إيران تدرس رسائل أمريكية لاستئناف المفاوضات
مستشار خامنئي: إيران تدرس رسائل أمريكية لاستئناف المفاوضات
سبوتنيك عربي
أعلن علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الجمعة، أن طهران تدرس حاليا رسائل وصلتها من أمريكا بشأن إمكانية استئناف المفاوضات، مشيرا إلى أن... 11.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-11T16:57+0000
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ووصف لاريجاني الأمم المتحدة ومجلس الأمن بأنهما تحوّلا إلى "مسرح للتهريج والسخرية"، متهما الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتبني سياسة تقوم على "إما الاستسلام أو الحرب".وأضاف أن الحديث عن تدمير حركة "حماس" الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني مجرد "ضجيج دعائي"، مؤكدا أن "حماس" ما زالت تنفذ عمليات ضد إسرائيل، وشدد على أن نتنياهو وترامب "لا يدركان عظمة الأمة الإيرانية"، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أشار في وقت سابق إلى تواصل مسؤولين إيرانيين مع واشنطن لتحديد موعد لمحادثات حول البرنامج النووي، إلا أن طهران نفت ذلك.يذكر أن المحادثات بين الجانبين بدأت في شهر نيسان/ أبريل 2025، لكنها توقفت عقب الهجمات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على إيران، في حين أكد ترامب أن استئنافها سيكون قريبا.
https://sarabic.ae/20250708/فيدان-أنقرة-نقلت-لطهران-موقف-واشنطن-حول-إمكانية-استئناف-المفاوضات-بشأن-برنامج-إيران-النووي--عاجل--1102467291.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الاتفاق النووي الإيراني
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الاتفاق النووي الإيراني

مستشار خامنئي: إيران تدرس رسائل أمريكية لاستئناف المفاوضات

16:57 GMT 11.07.2025
© AP Photoمستشار الثورة الإيرانية، علي لاريجاني
مستشار الثورة الإيرانية، علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الجمعة، أن طهران تدرس حاليا رسائل وصلتها من أمريكا بشأن إمكانية استئناف المفاوضات، مشيرا إلى أن الثقة بين البلدين "انهارت تماما" بعد الحرب الأخيرة.
ووصف لاريجاني الأمم المتحدة ومجلس الأمن بأنهما تحوّلا إلى "مسرح للتهريج والسخرية"، متهما الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتبني سياسة تقوم على "إما الاستسلام أو الحرب".
وأضاف أن الحديث عن تدمير حركة "حماس" الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني مجرد "ضجيج دعائي"، مؤكدا أن "حماس" ما زالت تنفذ عمليات ضد إسرائيل، وشدد على أن نتنياهو وترامب "لا يدركان عظمة الأمة الإيرانية"، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025
فيدان: أنقرة نقلت لطهران موقف واشنطن حول إمكانية استئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي
8 يوليو, 07:35 GMT
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أشار في وقت سابق إلى تواصل مسؤولين إيرانيين مع واشنطن لتحديد موعد لمحادثات حول البرنامج النووي، إلا أن طهران نفت ذلك.
يذكر أن المحادثات بين الجانبين بدأت في شهر نيسان/ أبريل 2025، لكنها توقفت عقب الهجمات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على إيران، في حين أكد ترامب أن استئنافها سيكون قريبا.
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