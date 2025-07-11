https://sarabic.ae/20250711/1102584301.html
بمشاركة لافروف... اجتماع وزراء خارجية "آسيان" في كوالالمبور
بمشاركة لافروف... اجتماع وزراء خارجية "آسيان" في كوالالمبور
سبوتنيك عربي
شارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" الـ58، في العاصمة الماليزية كوالالمبور. فريق تحرير "سبوتنيك"،... 11.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-11T10:40+0000
2025-07-11T10:40+0000
2025-07-11T10:40+0000
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كوالامبور
سيرغي لافروف
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фото, صور, كوالامبور, سيرغي لافروف
фото, صور, كوالامبور, سيرغي لافروف
بمشاركة لافروف... اجتماع وزراء خارجية "آسيان" في كوالالمبور
شارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" الـ58، في العاصمة الماليزية كوالالمبور. فريق تحرير "سبوتنيك"، اختار لكم أبرز الصور للوزراء، خلال مشاركتهم في أعمال القمة.
© Photo / Maria Zakharova/Telegram
لافروف ووزيرالخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يتبادلان أطراف الحديث على هامش أعمال "اَسيان"
لافروف ووزيرالخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يتبادلان أطراف الحديث على هامش أعمال "اَسيان"
© AP Photo / Pool/Fazry Ismail
وزير الخارجية الفيتنامي بوي ثانه سون، خلال مساركته في اجتماع "اَسيان"
وزير الخارجية الفيتنامي بوي ثانه سون، خلال مساركته في اجتماع "اَسيان"
© AP Photo / Pool/Mohd Rasfan
أعضاء الوفد التايلاندي يلتقطون صورة تذكارية، قبيل بدء أعمال الاجتماع
أعضاء الوفد التايلاندي يلتقطون صورة تذكارية، قبيل بدء أعمال الاجتماع
© AP Photo / Pool/Mandel Ngan
وزير الخارجية الصيني وانغ يي، يشارك في اجتماع وزراء خارجية "آسيان"
وزير الخارجية الصيني وانغ يي، يشارك في اجتماع وزراء خارجية "آسيان"
© AP Photo / Pool/Mandel Ngan
وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، خلال حديثه مع وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، على هامش أعمال الاجتماع
وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، خلال حديثه مع وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، على هامش أعمال الاجتماع
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مشاركته في أعمال الاجتماع
© AP Photo / Vincent Thian
خلال مشاركة وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الهندية بابيترا مارغريتا، في اجتماع "آسيان"
خلال مشاركة وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الهندية بابيترا مارغريتا، في اجتماع "آسيان"
© AP Photo / Pool/Mohd Rasfan
صورة تذكارية تجمع وزراء خارجية رابطة دول "اَسيان"
صورة تذكارية تجمع وزراء خارجية رابطة دول "اَسيان"