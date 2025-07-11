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وزير الدفاع الروسي يتفقد سير المهام القتالية لقوات مجموعة "دنيبر" ... فيديو
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بمشاركة لافروف... اجتماع وزراء خارجية "آسيان" في كوالالمبور
بمشاركة لافروف... اجتماع وزراء خارجية "آسيان" في كوالالمبور
سبوتنيك عربي
شارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" الـ58، في العاصمة الماليزية كوالالمبور. فريق تحرير "سبوتنيك"،... 11.07.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, كوالامبور, سيرغي لافروف
фото, صور, كوالامبور, سيرغي لافروف

بمشاركة لافروف... اجتماع وزراء خارجية "آسيان" في كوالالمبور

10:40 GMT 11.07.2025
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شارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" الـ58، في العاصمة الماليزية كوالالمبور. فريق تحرير "سبوتنيك"، اختار لكم أبرز الصور للوزراء، خلال مشاركتهم في أعمال القمة.
© Photo / Maria Zakharova/Telegram

لافروف ووزيرالخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يتبادلان أطراف الحديث على هامش أعمال "اَسيان"

 لافروف ووزيرالخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يتبادلان أطراف الحديث على هامش أعمال &quot;اَسيان&quot; - سبوتنيك عربي
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© Photo / Maria Zakharova/Telegram

لافروف ووزيرالخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يتبادلان أطراف الحديث على هامش أعمال "اَسيان"

© AP Photo / Pool/Fazry Ismail

وزير الخارجية الفيتنامي بوي ثانه سون، خلال مساركته في اجتماع "اَسيان"

وزير الخارجية الفيتنامي بوي ثانه سون، خلال مساركته في اجتماع &quot;اَسيان&quot; - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Pool/Fazry Ismail

وزير الخارجية الفيتنامي بوي ثانه سون، خلال مساركته في اجتماع "اَسيان"

© AP Photo / Pool/Mohd Rasfan

أعضاء الوفد التايلاندي يلتقطون صورة تذكارية، قبيل بدء أعمال الاجتماع

أعضاء الوفد التايلاندي يلتقطون صورة تذكارية، قبيل بدء أعمال الاجتماع - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Pool/Mohd Rasfan

أعضاء الوفد التايلاندي يلتقطون صورة تذكارية، قبيل بدء أعمال الاجتماع

© AP Photo / Pool/Mandel Ngan

وزير الخارجية الصيني وانغ يي، يشارك في اجتماع وزراء خارجية "آسيان"

وزير الخارجية الصيني وانغ يي، يشارك في اجتماع وزراء خارجية &quot;آسيان&quot; - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Pool/Mandel Ngan

وزير الخارجية الصيني وانغ يي، يشارك في اجتماع وزراء خارجية "آسيان"

© AP Photo / Pool/Mandel Ngan

وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، خلال حديثه مع وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، على هامش أعمال الاجتماع

وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، خلال حديثه مع وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، على هامش أعمال الاجتماع - سبوتنيك عربي
5/8
© AP Photo / Pool/Mandel Ngan

وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، خلال حديثه مع وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، على هامش أعمال الاجتماع

© Photo / Maria Zakharova/Telegram

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مشاركته في أعمال الاجتماع

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مشاركته في أعمال الاجتماع - سبوتنيك عربي
6/8
© Photo / Maria Zakharova/Telegram

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مشاركته في أعمال الاجتماع

© AP Photo / Vincent Thian

خلال مشاركة وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الهندية بابيترا مارغريتا، في اجتماع "آسيان"

خلال مشاركة وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الهندية بابيترا مارغريتا، في اجتماع &quot;آسيان&quot; - سبوتنيك عربي
7/8
© AP Photo / Vincent Thian

خلال مشاركة وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الهندية بابيترا مارغريتا، في اجتماع "آسيان"

© AP Photo / Pool/Mohd Rasfan

صورة تذكارية تجمع وزراء خارجية رابطة دول "اَسيان"

صورة تذكارية تجمع وزراء خارجية رابطة دول &quot;اَسيان&quot; - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Pool/Mohd Rasfan

صورة تذكارية تجمع وزراء خارجية رابطة دول "اَسيان"

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