أطرف الصور لهذا الأسبوع... صور

ضيف يرتدي زيّ ديناصور "فيلوسيرابتور" ينظر إلى سلة المهملات في معرض "فان إكسبو دنفر 2025"، في مركز مؤتمرات "كولورادو"، 4 يوليو 2025
ضيف يرتدي زيّ ديناصور "فيلوسيرابتور" ينظر إلى سلة المهملات في معرض "فان إكسبو دنفر 2025"، في مركز مؤتمرات "كولورادو"، 4 يوليو 2025
زوجان يجذفان في قارب، في يوم حار بأحد خلجان كراسنويارسك على نهر "ينيسي" بإقليم كراسنويارسك الروسي، إذ تجاوزت درجة حرارة الهواء في المناطق الوسطى والجنوبية من الإقليم 30 درجة مئوية، في عطلة نهاية الأسبوع الأولى، من شهر يوليو الجاري
زوجان يجذفان في قارب، في يوم حار بأحد خلجان كراسنويارسك على نهر "ينيسي" بإقليم كراسنويارسك الروسي، إذ تجاوزت درجة حرارة الهواء في المناطق الوسطى والجنوبية من الإقليم 30 درجة مئوية، في عطلة نهاية الأسبوع الأولى، من شهر يوليو الجاري
امرأة تحمل كأس نبيذ بحذائها، بينما تسترخي مع أصدقائها، في 3 يوليو 2025، لندن، المملكة المتحدة. وتشهد لندن حاليًا طقسًا دافئًا، ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية، الأسبوع المقبل
امرأة تحمل كأس نبيذ بحذائها، بينما تسترخي مع أصدقائها، في 3 يوليو 2025، لندن، المملكة المتحدة. وتشهد لندن حاليًا طقسًا دافئًا، ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية، الأسبوع المقبل
امرأة على شاطئ البحر مع كلبها في سيمايز
امرأة على شاطئ البحر مع كلبها في سيمايز
رصد ثعلب في مدينة بولو، في تركيا، 3 يوليو 2025. تتميز بولو وهي واحدة من أبرز مدن تركيا من حيث الحياة البرية، بغاباتها الغنية ومروجها الخضراء الوارفة ومواردها المائية. تعيش فيها أنواع عديدة من الثدييات والزواحف، كما توجد فيها أنواع مختلفة من الطيور الجارحة
رصد ثعلب في مدينة بولو، في تركيا، 3 يوليو 2025. تتميز بولو وهي واحدة من أبرز مدن تركيا من حيث الحياة البرية، بغاباتها الغنية ومروجها الخضراء الوارفة ومواردها المائية. تعيش فيها أنواع عديدة من الثدييات والزواحف، كما توجد فيها أنواع مختلفة من الطيور الجارحة
رجل يُهدي حبيبته أزهارًا برية في يومٍ حارٍ في أحد خلجان كراسنويارسك، على نهر "ينيسي" بإقليم كراسنويارسك الروسي
رجل يُهدي حبيبته أزهارًا برية في يومٍ حارٍ في أحد خلجان كراسنويارسك، على نهر "ينيسي" بإقليم كراسنويارسك الروسي
إحد المراسلات توجّه ميكروفون نحو القط "لاري"، كبير صائدي الفئران في مكتب مجلس الوزراء البريطاني، بينما يلتقي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في داونينغ ستريت بالعاصمة البريطانية لندن، الأربعاء 9 يوليو 2025
إحد المراسلات توجّه ميكروفون نحو القط "لاري"، كبير صائدي الفئران في مكتب مجلس الوزراء البريطاني، بينما يلتقي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في داونينغ ستريت بالعاصمة البريطانية لندن، الأربعاء 9 يوليو 2025
حضرت رايان ديستني، عرض أزياء "سكياباريلي" الراقي لموسم خريف/ شتاء 2025/2026، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس، في 7 يوليو 2025
حضرت رايان ديستني، عرض أزياء "سكياباريلي" الراقي لموسم خريف/ شتاء 2025/2026، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس، في 7 يوليو 2025
دب الباندا العملاق "مانغ كانكان"، يستمتع بوجبة مميزة، احتفالًا بعيد ميلاده الثاني في حديقة حيوان تشونغتشينغ، 6 يوليو 2025
دب الباندا العملاق "مانغ كانكان"، يستمتع بوجبة مميزة، احتفالًا بعيد ميلاده الثاني في حديقة حيوان تشونغتشينغ، 6 يوليو 2025