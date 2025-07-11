أطرف الصور لهذا الأسبوع... صور

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وزير الدفاع الروسي يتفقد سير المهام القتالية لقوات مجموعة "دنيبر" ... فيديو
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
09:33 GMT
26 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
ختام القمة الثالثة مدريد – أفريقيا التي تهدف الى تعميق الاستثمار والتجارة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:33 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا لم تعد سيدة العالم.. ومحاولاتها النووية تأتي متأخرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الدلالات السياسية لزيارة رئيس مجلس الدولة الصيني للقاهرة؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:18 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:35 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
10:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
10:38 GMT
21 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:22 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
11:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الدلالات السياسية لزيارة رئيس مجلس الدولة الصيني للقاهرة؟
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ويتكوف يتوجه للدوحة للمشاركة في المفاوضات بين حماس وإسرائيل، الاتحاد الأوروبي يعلن التوصل لاتفاق مع إسرائيل لزيادة مساعدات غزة
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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أطرف الصور لهذا الأسبوع... صور
أطرف الصور لهذا الأسبوع... صور
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور الأكثر طرافة حول العالم، التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأيام الأخيرة. 11.07.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

أطرف الصور لهذا الأسبوع... صور

11:40 GMT 11.07.2025 (تم التحديث: 11:59 GMT 11.07.2025)
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور الأكثر طرافة حول العالم، التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأيام الأخيرة.
© Getty Images / Thomas Cooper

ضيف يرتدي زيّ ديناصور "فيلوسيرابتور" ينظر إلى سلة المهملات في معرض "فان إكسبو دنفر 2025"، في مركز مؤتمرات "كولورادو"، 4 يوليو 2025

ضيف يرتدي زيّ ديناصور &quot;فيلوسيرابتور&quot; ينظر إلى سلة المهملات في معرض &quot;فان إكسبو دنفر 2025&quot;، في مركز مؤتمرات &quot;كولورادو&quot;، 4 يوليو 2025 - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Thomas Cooper

ضيف يرتدي زيّ ديناصور "فيلوسيرابتور" ينظر إلى سلة المهملات في معرض "فان إكسبو دنفر 2025"، في مركز مؤتمرات "كولورادو"، 4 يوليو 2025

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

زوجان يجذفان في قارب، في يوم حار بأحد خلجان كراسنويارسك على نهر "ينيسي" بإقليم كراسنويارسك الروسي، إذ تجاوزت درجة حرارة الهواء في المناطق الوسطى والجنوبية من الإقليم 30 درجة مئوية، في عطلة نهاية الأسبوع الأولى، من شهر يوليو الجاري

زوجان يجذفان في قارب، في يوم حار بأحد خلجان كراسنويارسك على نهر &quot;ينيسي&quot; بإقليم كراسنويارسك الروسي، إذ تجاوزت درجة حرارة الهواء في المناطق الوسطى والجنوبية من الإقليم 30 درجة مئوية، في عطلة نهاية الأسبوع الأولى، من شهر يوليو الجاري - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ilya Naymushin
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زوجان يجذفان في قارب، في يوم حار بأحد خلجان كراسنويارسك على نهر "ينيسي" بإقليم كراسنويارسك الروسي، إذ تجاوزت درجة حرارة الهواء في المناطق الوسطى والجنوبية من الإقليم 30 درجة مئوية، في عطلة نهاية الأسبوع الأولى، من شهر يوليو الجاري

© Getty Images / Leon Neal

امرأة تحمل كأس نبيذ بحذائها، بينما تسترخي مع أصدقائها، في 3 يوليو 2025، لندن، المملكة المتحدة. وتشهد لندن حاليًا طقسًا دافئًا، ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية، الأسبوع المقبل

امرأة تحمل كأس نبيذ بحذائها، بينما تسترخي مع أصدقائها، في 3 يوليو 2025، لندن، المملكة المتحدة. وتشهد لندن حاليًا طقسًا دافئًا، ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية، الأسبوع المقبل - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Leon Neal

امرأة تحمل كأس نبيذ بحذائها، بينما تسترخي مع أصدقائها، في 3 يوليو 2025، لندن، المملكة المتحدة. وتشهد لندن حاليًا طقسًا دافئًا، ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية، الأسبوع المقبل

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

امرأة على شاطئ البحر مع كلبها في سيمايز

امرأة على شاطئ البحر مع كلبها في سيمايز - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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امرأة على شاطئ البحر مع كلبها في سيمايز

© Getty Images / Anadolu/Alper Tuydes

رصد ثعلب في مدينة بولو، في تركيا، 3 يوليو 2025. تتميز بولو وهي واحدة من أبرز مدن تركيا من حيث الحياة البرية، بغاباتها الغنية ومروجها الخضراء الوارفة ومواردها المائية. تعيش فيها أنواع عديدة من الثدييات والزواحف، كما توجد فيها أنواع مختلفة من الطيور الجارحة

رصد ثعلب في مدينة بولو، في تركيا، 3 يوليو 2025. تتميز بولو وهي واحدة من أبرز مدن تركيا من حيث الحياة البرية، بغاباتها الغنية ومروجها الخضراء الوارفة ومواردها المائية. تعيش فيها أنواع عديدة من الثدييات والزواحف، كما توجد فيها أنواع مختلفة من الطيور الجارحة - سبوتنيك عربي
5/9
© Getty Images / Anadolu/Alper Tuydes

رصد ثعلب في مدينة بولو، في تركيا، 3 يوليو 2025. تتميز بولو وهي واحدة من أبرز مدن تركيا من حيث الحياة البرية، بغاباتها الغنية ومروجها الخضراء الوارفة ومواردها المائية. تعيش فيها أنواع عديدة من الثدييات والزواحف، كما توجد فيها أنواع مختلفة من الطيور الجارحة

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

رجل يُهدي حبيبته أزهارًا برية في يومٍ حارٍ في أحد خلجان كراسنويارسك، على نهر "ينيسي" بإقليم كراسنويارسك الروسي

رجل يُهدي حبيبته أزهارًا برية في يومٍ حارٍ في أحد خلجان كراسنويارسك، على نهر &quot;ينيسي&quot; بإقليم كراسنويارسك الروسي - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ilya Naymushin
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رجل يُهدي حبيبته أزهارًا برية في يومٍ حارٍ في أحد خلجان كراسنويارسك، على نهر "ينيسي" بإقليم كراسنويارسك الروسي

© AP Photo / Alberto Pezzali

إحد المراسلات توجّه ميكروفون نحو القط "لاري"، كبير صائدي الفئران في مكتب مجلس الوزراء البريطاني، بينما يلتقي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في داونينغ ستريت بالعاصمة البريطانية لندن، الأربعاء 9 يوليو 2025

إحد المراسلات توجّه ميكروفون نحو القط &quot;لاري&quot;، كبير صائدي الفئران في مكتب مجلس الوزراء البريطاني، بينما يلتقي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في داونينغ ستريت بالعاصمة البريطانية لندن، الأربعاء 9 يوليو 2025 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Alberto Pezzali

إحد المراسلات توجّه ميكروفون نحو القط "لاري"، كبير صائدي الفئران في مكتب مجلس الوزراء البريطاني، بينما يلتقي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في داونينغ ستريت بالعاصمة البريطانية لندن، الأربعاء 9 يوليو 2025

© Getty Images / Arnold Jerocki

حضرت رايان ديستني، عرض أزياء "سكياباريلي" الراقي لموسم خريف/ شتاء 2025/2026، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس، في 7 يوليو 2025

حضرت رايان ديستني، عرض أزياء &quot;سكياباريلي&quot; الراقي لموسم خريف/ شتاء 2025/2026، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس، في 7 يوليو 2025 - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Arnold Jerocki

حضرت رايان ديستني، عرض أزياء "سكياباريلي" الراقي لموسم خريف/ شتاء 2025/2026، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس، في 7 يوليو 2025

© Getty Images / VCG/Li Hongbo

دب الباندا العملاق "مانغ كانكان"، يستمتع بوجبة مميزة، احتفالًا بعيد ميلاده الثاني في حديقة حيوان تشونغتشينغ، 6 يوليو 2025

دب الباندا العملاق &quot;مانغ كانكان&quot;، يستمتع بوجبة مميزة، احتفالًا بعيد ميلاده الثاني في حديقة حيوان تشونغتشينغ، 6 يوليو 2025 - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / VCG/Li Hongbo

دب الباندا العملاق "مانغ كانكان"، يستمتع بوجبة مميزة، احتفالًا بعيد ميلاده الثاني في حديقة حيوان تشونغتشينغ، 6 يوليو 2025

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