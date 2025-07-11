أطرف الصور لهذا الأسبوع... صور

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امرأة تحمل كأس نبيذ بحذائها، بينما تسترخي مع أصدقائها، في 3 يوليو 2025، لندن، المملكة المتحدة. وتشهد لندن حاليًا طقسًا دافئًا، ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية، الأسبوع المقبل