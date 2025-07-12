https://sarabic.ae/20250712/إعلام-إيراني-إصابة-الرئيس-الإيراني-في-محاولة-اغتيال-خلال-الهجوم-الإسرائيلي-الأخير-على-طهران-1102636145.html

إعلام إيراني: إصابة الرئيس بزشكيان في محاولة اغتيال خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير على طهران

إعلام إيراني: إصابة الرئيس بزشكيان في محاولة اغتيال خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير على طهران

سبوتنيك عربي

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، كان قد أُصيب بجروح طفيفة في ساقه، إثر هجوم استهدف اجتماعًا له مع كبار المسؤولين في طهران، خلال... 12.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-12T23:02+0000

2025-07-12T23:02+0000

2025-07-13T04:48+0000

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ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن مصادر مطّلعة، أن "إسرائيل نفّذت محاولة اغتيال فاشلة استهدفت الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورؤساء السلطات الأخرى، وعددًا من كبار قادة الدولة، خلال عدوانها الأخير على إيران".ووفقًا لتقرير الوكالة، فقد استُهدف اجتماع رفيع المستوى للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، صباح يوم الاثنين 16 يونيو/ حزيران الماضي، في اليوم الرابع للعدوان على البلاد، بحضور رؤساء السلطات الثلاث، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجي، إلى جانب مسؤولين أمنيين كبار.وأشارت الوكالة إلى أن "التيار الكهربائي انقطع بعد الانفجارات في المكان، لكن الحضور تمكنوا من الخروج عبر فتحة طوارئ أُعدّت مسبقًا، بينما أُصيب عدد من المسؤولين بجروح طفيفة، بينهم الرئيس بزشكيان، الذي أُصيب في ساقه أثناء عملية الخروج".وأكدت الوكالة الإيرانية أن "التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كانت هناك خروقات أمنية أو اختراقات استخبارية مكّنت من تنفيذ الهجوم بهذه الدقة".وفي 13 يونيو الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.

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