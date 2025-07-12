الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:18 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:35 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
10:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
10:38 GMT
21 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:22 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
11:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الدلالات السياسية لزيارة رئيس مجلس الدولة الصيني للقاهرة؟
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ويتكوف يتوجه للدوحة للمشاركة في المفاوضات بين حماس وإسرائيل، الاتحاد الأوروبي يعلن التوصل لاتفاق مع إسرائيل لزيادة مساعدات غزة
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
08:17 GMT
16 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
08:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
حالات المادة بين التعريف والتغيير وألغاز القديم والاكتشافات الجديدة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:33 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تمديد رئاسة عاصيمي غويتا رئيسا لمالي لخمس سنوات أخرى قابلة للتجديد بدون انتخابات
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو تنتقد التصريحات الفرنسية والبريطانية والألمانية بشأن عسكرة أوروبا، واقتراح روسي حول فائض اليورانيوم الإيراني
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
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https://sarabic.ae/20250712/الصور-الأكثر-إثارة-لهذا-الأسبوع-1102587710.html
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور الأكثر إثارة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأيام الأخيرة. 12.07.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

14:19 GMT 12.07.2025 (تم التحديث: 14:24 GMT 12.07.2025)
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور الأكثر إثارة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأيام الأخيرة.
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور

فتيات من جمهوريتي دونيتسك الشعبية ولوغانسك الشعبية، بالإضافة إلى مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون،خلال مسابقة "جمال دونباس - 2025"

فتيات من جمهوريتي دونيتسك الشعبية ولوغانسك الشعبية، بالإضافة إلى مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون،خلال مسابقة &quot;جمال دونباس - 2025&quot; - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Taisija Voroncova
/
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فتيات من جمهوريتي دونيتسك الشعبية ولوغانسك الشعبية، بالإضافة إلى مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون،خلال مسابقة "جمال دونباس - 2025"

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة جماعية للمشاركين في قمة "بريكس" الـ17 التي ترأستها البرازيل في ريو دي جانيرو.

صورة جماعية للمشاركين في قمة &quot;بريكس&quot; الـ17 التي ترأستها البرازيل في ريو دي جانيرو. - سبوتنيك عربي
2/15
© Sputnik . Kirill Zykov
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صورة جماعية للمشاركين في قمة "بريكس" الـ17 التي ترأستها البرازيل في ريو دي جانيرو.

© AP Photo

رجال الإنقاذ والسكان المحليون يبحثون عن ناجين بعد سقوط عدة مركبات في نهر إثر انهيار جزء من جسر في ولاية جوجارات الهندية.

رجال الإنقاذ والسكان المحليون يبحثون عن ناجين بعد سقوط عدة مركبات في نهر إثر انهيار جزء من جسر في ولاية جوجارات الهندية. - سبوتنيك عربي
3/15
© AP Photo

رجال الإنقاذ والسكان المحليون يبحثون عن ناجين بعد سقوط عدة مركبات في نهر إثر انهيار جزء من جسر في ولاية جوجارات الهندية.

© Getty Images / Anadolu/Cem Ozdel

قوارب تبحر في بحيرة ريتبا، على بُعد نحو 35 كيلومترا من داكار في السنغال.

قوارب تبحر في بحيرة ريتبا، على بُعد نحو 35 كيلومترا من داكار في السنغال. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Cem Ozdel

قوارب تبحر في بحيرة ريتبا، على بُعد نحو 35 كيلومترا من داكار في السنغال.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

فنانون يحرقون خيمة لإحياء ذكرى الإمام الحسين ، حفيد النبي محمد ، وصحابته الـ 72 الذين قتلوا في معركة كربلاء، خلال مراسم الحداد في طهران، إيران.

فنانون يحرقون خيمة لإحياء ذكرى الإمام الحسين ، حفيد النبي محمد ، وصحابته الـ 72 الذين قتلوا في معركة كربلاء، خلال مراسم الحداد في طهران، إيران. - سبوتنيك عربي
5/15
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

فنانون يحرقون خيمة لإحياء ذكرى الإمام الحسين ، حفيد النبي محمد ، وصحابته الـ 72 الذين قتلوا في معركة كربلاء، خلال مراسم الحداد في طهران، إيران.

© Getty Images / Richard Bord

عارضة أزياء تسير على منصة عرض أزياء" روبرت وون" الراقية لموسم خريف/شتاء 2025/2026 في مسرح شاتليه، ضمن أسبوع الموضة في باريس.

عارضة أزياء تسير على منصة عرض أزياء&quot; روبرت وون&quot; الراقية لموسم خريف/شتاء 2025/2026 في مسرح شاتليه، ضمن أسبوع الموضة في باريس. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Richard Bord

عارضة أزياء تسير على منصة عرض أزياء" روبرت وون" الراقية لموسم خريف/شتاء 2025/2026 في مسرح شاتليه، ضمن أسبوع الموضة في باريس.

© AP Photo / Miguel Oses

فعاليات مهرجان "سان فيرمين" لسباق الثيران، في مدينة بامبلونا الإسبانية.

 فعاليات مهرجان &quot;سان فيرمين&quot; لسباق الثيران، في مدينة بامبلونا الإسبانية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Miguel Oses

فعاليات مهرجان "سان فيرمين" لسباق الثيران، في مدينة بامبلونا الإسبانية.

© Getty Images / Jeff J Mitchell

"الثور الناري" يطارد المشاركين في مهرجان سان فيرمين لسباق الثيران في بامبلونا، إسبانيا.

&quot;الثور الناري&quot; يطارد المشاركين في مهرجان سان فيرمين لسباق الثيران في بامبلونا، إسبانيا. - سبوتنيك عربي
8/15
© Getty Images / Jeff J Mitchell

"الثور الناري" يطارد المشاركين في مهرجان سان فيرمين لسباق الثيران في بامبلونا، إسبانيا.

© Getty Images / Hindustan Times/Samir Jana

أطفال يطفون على عوامة مؤقتة مصنوعة من إسفنج البولي إيثيلين في شارع غارق بالمياه بعد هطول أمطار غزيرة ليلة أمس في كولكاتا، الهند.

أطفال يطفون على عوامة مؤقتة مصنوعة من إسفنج البولي إيثيلين في شارع غارق بالمياه بعد هطول أمطار غزيرة ليلة أمس في كولكاتا، الهند. - سبوتنيك عربي
9/15
© Getty Images / Hindustan Times/Samir Jana

أطفال يطفون على عوامة مؤقتة مصنوعة من إسفنج البولي إيثيلين في شارع غارق بالمياه بعد هطول أمطار غزيرة ليلة أمس في كولكاتا، الهند.

© Getty Images / Elke Scholiers

راهبات يُؤدّين طقوس السانغسول احتفالا بعيد ميلاد الدالاي لاما في دارامشالا، الهند.

راهبات يُؤدّين طقوس السانغسول احتفالا بعيد ميلاد الدالاي لاما في دارامشالا، الهند. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Elke Scholiers

راهبات يُؤدّين طقوس السانغسول احتفالا بعيد ميلاد الدالاي لاما في دارامشالا، الهند.

© AP Photo / Thomas Padilla

يستمتع الناس بالمياه في موقع السباحة الآمن في غرينيل على نهر السين في باريس، فرنسا

يستمتع الناس بالمياه في موقع السباحة الآمن في غرينيل على نهر السين في باريس، فرنسا - سبوتنيك عربي
11/15
© AP Photo / Thomas Padilla

يستمتع الناس بالمياه في موقع السباحة الآمن في غرينيل على نهر السين في باريس، فرنسا

© AP Photo / Tom Nicholson

عارضات أزياء ضمن أسبوع الموضة في باريس.

عارضات أزياء ضمن أسبوع الموضة في باريس. - سبوتنيك عربي
12/15
© AP Photo / Tom Nicholson

عارضات أزياء ضمن أسبوع الموضة في باريس.

© AP Photo / Dar Yasin

هالة جوية في تانغتسي، جنوب شرق ليه، الهند.

هالة جوية في تانغتسي، جنوب شرق ليه، الهند. - سبوتنيك عربي
13/15
© AP Photo / Dar Yasin

هالة جوية في تانغتسي، جنوب شرق ليه، الهند.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

احتفال "إيفان كوبالا" في يالطا.

احتفال &quot;إيفان كوبالا&quot; في يالطا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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احتفال "إيفان كوبالا" في يالطا.

© AP Photo / Jorge Saenz

بائع الدجاج سيلفينو يرتشف "تيريري"، وهو مشروب عشبي بارد، أثناء انتظاره الزبائن في السوق رقم 4 في أسونسيون، باراغواي.

بائع الدجاج سيلفينو يرتشف &quot;تيريري&quot;، وهو مشروب عشبي بارد، أثناء انتظاره الزبائن في السوق رقم 4 في أسونسيون، باراغواي. - سبوتنيك عربي
15/15
© AP Photo / Jorge Saenz

بائع الدجاج سيلفينو يرتشف "تيريري"، وهو مشروب عشبي بارد، أثناء انتظاره الزبائن في السوق رقم 4 في أسونسيون، باراغواي.

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