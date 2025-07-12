الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

فتيات من جمهوريتي دونيتسك الشعبية ولوغانسك الشعبية، بالإضافة إلى مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون،خلال مسابقة "جمال دونباس - 2025"
فتيات من جمهوريتي دونيتسك الشعبية ولوغانسك الشعبية، بالإضافة إلى مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون،خلال مسابقة "جمال دونباس - 2025"
صورة جماعية للمشاركين في قمة "بريكس" الـ17 التي ترأستها البرازيل في ريو دي جانيرو.
صورة جماعية للمشاركين في قمة "بريكس" الـ17 التي ترأستها البرازيل في ريو دي جانيرو.
رجال الإنقاذ والسكان المحليون يبحثون عن ناجين بعد سقوط عدة مركبات في نهر إثر انهيار جزء من جسر في ولاية جوجارات الهندية.
رجال الإنقاذ والسكان المحليون يبحثون عن ناجين بعد سقوط عدة مركبات في نهر إثر انهيار جزء من جسر في ولاية جوجارات الهندية.
قوارب تبحر في بحيرة ريتبا، على بُعد نحو 35 كيلومترا من داكار في السنغال.
قوارب تبحر في بحيرة ريتبا، على بُعد نحو 35 كيلومترا من داكار في السنغال.
فنانون يحرقون خيمة لإحياء ذكرى الإمام الحسين ، حفيد النبي محمد ، وصحابته الـ 72 الذين قتلوا في معركة كربلاء، خلال مراسم الحداد في طهران، إيران.
فنانون يحرقون خيمة لإحياء ذكرى الإمام الحسين ، حفيد النبي محمد ، وصحابته الـ 72 الذين قتلوا في معركة كربلاء، خلال مراسم الحداد في طهران، إيران.
عارضة أزياء تسير على منصة عرض أزياء" روبرت وون" الراقية لموسم خريف/شتاء 2025/2026 في مسرح شاتليه، ضمن أسبوع الموضة في باريس.
عارضة أزياء تسير على منصة عرض أزياء" روبرت وون" الراقية لموسم خريف/شتاء 2025/2026 في مسرح شاتليه، ضمن أسبوع الموضة في باريس.
فعاليات مهرجان "سان فيرمين" لسباق الثيران، في مدينة بامبلونا الإسبانية.
فعاليات مهرجان "سان فيرمين" لسباق الثيران، في مدينة بامبلونا الإسبانية.
"الثور الناري" يطارد المشاركين في مهرجان سان فيرمين لسباق الثيران في بامبلونا، إسبانيا.
"الثور الناري" يطارد المشاركين في مهرجان سان فيرمين لسباق الثيران في بامبلونا، إسبانيا.
أطفال يطفون على عوامة مؤقتة مصنوعة من إسفنج البولي إيثيلين في شارع غارق بالمياه بعد هطول أمطار غزيرة ليلة أمس في كولكاتا، الهند.
أطفال يطفون على عوامة مؤقتة مصنوعة من إسفنج البولي إيثيلين في شارع غارق بالمياه بعد هطول أمطار غزيرة ليلة أمس في كولكاتا، الهند.
راهبات يُؤدّين طقوس السانغسول احتفالا بعيد ميلاد الدالاي لاما في دارامشالا، الهند.
راهبات يُؤدّين طقوس السانغسول احتفالا بعيد ميلاد الدالاي لاما في دارامشالا، الهند.
يستمتع الناس بالمياه في موقع السباحة الآمن في غرينيل على نهر السين في باريس، فرنسا
يستمتع الناس بالمياه في موقع السباحة الآمن في غرينيل على نهر السين في باريس، فرنسا
عارضات أزياء ضمن أسبوع الموضة في باريس.
عارضات أزياء ضمن أسبوع الموضة في باريس.
هالة جوية في تانغتسي، جنوب شرق ليه، الهند.
هالة جوية في تانغتسي، جنوب شرق ليه، الهند.
احتفال "إيفان كوبالا" في يالطا.
بائع الدجاج سيلفينو يرتشف "تيريري"، وهو مشروب عشبي بارد، أثناء انتظاره الزبائن في السوق رقم 4 في أسونسيون، باراغواي.
بائع الدجاج سيلفينو يرتشف "تيريري"، وهو مشروب عشبي بارد، أثناء انتظاره الزبائن في السوق رقم 4 في أسونسيون، باراغواي.