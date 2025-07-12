https://sarabic.ae/20250712/رئيس-صندوق-الاستثمار-المباشر-الروسي-الاتحاد-الأوروبي-يواجه-تراجعا-في-التصنيع-وانحدار-اقتصادي-1102635876.html
رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر: الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعا في التصنيع وانحدارا اقتصاديا
رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر: الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعا في التصنيع وانحدارا اقتصاديا
سبوتنيك عربي
صرّح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر، بأن الاتحاد الأوروبي،... 12.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-12T22:23+0000
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وكتب دميترييف عبر حسابه على منصة "إكس": "الاتحاد الأوروبي تحت قيادة فون دير لاين: رسوم جمركية بنسبة 30% من جانب الولايات المتحدة + أسعار خيالية لمصادر الطاقة + بيروقراطية خانقة = إزالة التصنيع والانحدار. أضيفوا إلى ذلك الهجرة غير المنضبطة، والرقابة، وضعف أسواق رأس المال، والبطالة القياسية بين الشباب".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن يوم أمس السبت، أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 30% على البضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي، ابتداء من الأول من أغسطس/ آب المقبل، مع الإبقاء على الرسوم القطاعية السابقة.وأوضح في رسالة نشرها عبر منصته "تروث سوشيال"، أنه "في حال قرر الاتحاد الأوروبي رفع الرسوم المفروضة على السلع الأمريكية، فإن الولايات المتحدة ستضيف هذا الرقم إلى رسومها الجمركية المفروضة على سلع الاتحاد الأوروبي".
https://sarabic.ae/20250712/ترامب-يفرض-رسوما-جمركية-بنسبة-30-على-المكسيك-والاتحاد-الأوروبي-1102629607.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, ترامب, ترامب
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, ترامب, ترامب
رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر: الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعا في التصنيع وانحدارا اقتصاديا
22:23 GMT 12.07.2025 (تم التحديث: 04:44 GMT 13.07.2025)
صرّح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر، بأن الاتحاد الأوروبي، بقيادة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يواجه تراجعًا في التصنيع وانحدارًا اقتصاديًا.
وكتب دميترييف عبر حسابه على منصة "إكس": "الاتحاد الأوروبي تحت قيادة فون دير لاين: رسوم جمركية بنسبة 30% من جانب الولايات المتحدة + أسعار خيالية لمصادر الطاقة + بيروقراطية خانقة = إزالة التصنيع والانحدار. أضيفوا إلى ذلك الهجرة غير المنضبطة، والرقابة، وضعف أسواق رأس المال، والبطالة القياسية بين الشباب".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن يوم أمس السبت، أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 30%
على البضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي، ابتداء من الأول من أغسطس/ آب المقبل، مع الإبقاء على الرسوم القطاعية السابقة.
وأوضح في رسالة نشرها عبر منصته "تروث سوشيال"، أنه "في حال قرر الاتحاد الأوروبي رفع الرسوم المفروضة على السلع الأمريكية، فإن الولايات المتحدة ستضيف هذا الرقم إلى رسومها الجمركية المفروضة على سلع الاتحاد الأوروبي".