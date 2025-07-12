رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر: الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعا في التصنيع وانحدارا اقتصاديا

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بوتين: بعد انهيار الاتحاد السوفييتي أراد الغرب تحقيق مزايا جيوسياسية على حساب روسيا -عاجل
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عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
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11 د
مرايا العلوم
حالات المادة بين التعريف والتغيير وألغاز القديم والاكتشافات الجديدة
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29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:33 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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27 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
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29 د
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نبض افريقيا
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16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو تنتقد التصريحات الفرنسية والبريطانية والألمانية بشأن عسكرة أوروبا، واقتراح روسي حول فائض اليورانيوم الإيراني
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
18:30 GMT
29 د
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19:00 GMT
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ع الموجة مع ايلي
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عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
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18 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
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09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:28 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:43 GMT
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نبض افريقيا
ختام القمة الثالثة مدريد – أفريقيا التي تهدف الى تعميق الاستثمار والتجارة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
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مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
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https://sarabic.ae/20250712/رئيس-صندوق-الاستثمار-المباشر-الروسي-الاتحاد-الأوروبي-يواجه-تراجعا-في-التصنيع-وانحدار-اقتصادي-1102635876.html
رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر: الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعا في التصنيع وانحدارا اقتصاديا
رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر: الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعا في التصنيع وانحدارا اقتصاديا
سبوتنيك عربي
صرّح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر، بأن الاتحاد الأوروبي،... 12.07.2025, سبوتنيك عربي
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روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
ترامب
ترامب
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وكتب دميترييف عبر حسابه على منصة "إكس": "الاتحاد الأوروبي تحت قيادة فون دير لاين: رسوم جمركية بنسبة 30% من جانب الولايات المتحدة + أسعار خيالية لمصادر الطاقة + بيروقراطية خانقة = إزالة التصنيع والانحدار. أضيفوا إلى ذلك الهجرة غير المنضبطة، والرقابة، وضعف أسواق رأس المال، والبطالة القياسية بين الشباب".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن يوم أمس السبت، أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 30% على البضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي، ابتداء من الأول من أغسطس/ آب المقبل، مع الإبقاء على الرسوم القطاعية السابقة.وأوضح في رسالة نشرها عبر منصته "تروث سوشيال"، أنه "في حال قرر الاتحاد الأوروبي رفع الرسوم المفروضة على السلع الأمريكية، فإن الولايات المتحدة ستضيف هذا الرقم إلى رسومها الجمركية المفروضة على سلع الاتحاد الأوروبي".
https://sarabic.ae/20250712/ترامب-يفرض-رسوما-جمركية-بنسبة-30-على-المكسيك-والاتحاد-الأوروبي-1102629607.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, ترامب, ترامب
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, ترامب, ترامب

رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر: الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعا في التصنيع وانحدارا اقتصاديا

22:23 GMT 12.07.2025 (تم التحديث: 04:44 GMT 13.07.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمدير عام الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف
مدير عام الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تابعنا عبر
صرّح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر، بأن الاتحاد الأوروبي، بقيادة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يواجه تراجعًا في التصنيع وانحدارًا اقتصاديًا.
وكتب دميترييف عبر حسابه على منصة "إكس": "الاتحاد الأوروبي تحت قيادة فون دير لاين: رسوم جمركية بنسبة 30% من جانب الولايات المتحدة + أسعار خيالية لمصادر الطاقة + بيروقراطية خانقة = إزالة التصنيع والانحدار. أضيفوا إلى ذلك الهجرة غير المنضبطة، والرقابة، وضعف أسواق رأس المال، والبطالة القياسية بين الشباب".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يقف على سلم طائرته الرئاسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 30% على المكسيك والاتحاد الأوروبي
أمس, 16:03 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن يوم أمس السبت، أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 30% على البضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي، ابتداء من الأول من أغسطس/ آب المقبل، مع الإبقاء على الرسوم القطاعية السابقة.
وأوضح في رسالة نشرها عبر منصته "تروث سوشيال"، أنه "في حال قرر الاتحاد الأوروبي رفع الرسوم المفروضة على السلع الأمريكية، فإن الولايات المتحدة ستضيف هذا الرقم إلى رسومها الجمركية المفروضة على سلع الاتحاد الأوروبي".
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