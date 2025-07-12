https://sarabic.ae/20250712/طهران-التعاون-مع-وكالة-الطاقة-الذرية-سيكون-مختلفا-وآلية-الزناد-تنهي-دور-أوروبا-بالملف-النووي-1102626285.html

طهران: التعاون مع وكالة الطاقة الذرية سيكون مختلفا.. و"آلية الزناد" تنهي دور أوروبا بالملف النووي

طهران: التعاون مع وكالة الطاقة الذرية سيكون مختلفا.. و"آلية الزناد" تنهي دور أوروبا بالملف النووي

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، أن بلاده لم توقف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه سيتخذ أشكالا مختلفة في المرحلة المقبلة. 12.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-12T13:25+0000

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وقال عراقجي، خلال لقائه مع عدد من الممثلين الدبلوماسيين في طهران، إن التغيير في طبيعة العلاقة مع الوكالة "أمر طبيعي في ظل التطورات الأخيرة على الأرض".وتابع مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سيكون الجهة المشرفة على تنظيم هذا التعاون، وفقا لمشروع قانون أقره مجلس صيانة الدستور، في أواخر يونيو/ حزيران الماضي، ينص على تعليق بعض أوجه التعاون مع الوكالة، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.من ناحية أخرى، حذر وزير الخارجية، الإيراني، عباس عراقجي، خلال اللقاء من أن ما يُسمى بآلية الزناد "سناب باك" أو إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة قد يُنهي دور أوروبا في قضية البرنامج النووي الإيراني.ويسمح بند في الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة في حالة انتهاك طهران للاتفاق.وكان البرلمان الإيراني، صادق على مشروع قانون يدعو لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية في البلاد.وقال عضو اللجنة الرئاسية في البرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، إن "البرلمان صادق على قرار وقف تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة"، مضيفًا: "سيتم تحويل قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه".يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، منذ 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.وفي الـ 22 من يونيو الفائت، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.

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