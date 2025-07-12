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طهران: التعاون مع وكالة الطاقة الذرية سيكون مختلفا.. و"آلية الزناد" تنهي دور أوروبا بالملف النووي
طهران: التعاون مع وكالة الطاقة الذرية سيكون مختلفا.. و"آلية الزناد" تنهي دور أوروبا بالملف النووي
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، أن بلاده لم توقف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه سيتخذ أشكالا مختلفة في المرحلة المقبلة. 12.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-12T13:25+0000
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وقال عراقجي، خلال لقائه مع عدد من الممثلين الدبلوماسيين في طهران، إن التغيير في طبيعة العلاقة مع الوكالة "أمر طبيعي في ظل التطورات الأخيرة على الأرض".وتابع مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سيكون الجهة المشرفة على تنظيم هذا التعاون، وفقا لمشروع قانون أقره مجلس صيانة الدستور، في أواخر يونيو/ حزيران الماضي، ينص على تعليق بعض أوجه التعاون مع الوكالة، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.من ناحية أخرى، حذر وزير الخارجية، الإيراني، عباس عراقجي، خلال اللقاء من أن ما يُسمى بآلية الزناد "سناب باك" أو إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة قد يُنهي دور أوروبا في قضية البرنامج النووي الإيراني.ويسمح بند في الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة في حالة انتهاك طهران للاتفاق.وكان البرلمان الإيراني، صادق على مشروع قانون يدعو لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية في البلاد.وقال عضو اللجنة الرئاسية في البرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، إن "البرلمان صادق على قرار وقف تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة"، مضيفًا: "سيتم تحويل قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه".يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، منذ 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.وفي الـ 22 من يونيو الفائت، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250710/إيران-تزيل-كاميرات-المراقبة-التابعة-للوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-من-منشآتها-النووية-1102542845.html
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طهران: التعاون مع وكالة الطاقة الذرية سيكون مختلفا.. و"آلية الزناد" تنهي دور أوروبا بالملف النووي

13:25 GMT 12.07.2025 (تم التحديث: 13:31 GMT 12.07.2025)
© AP Photo / Eraldo Peresوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة "بريكس" المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة بريكس المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
© AP Photo / Eraldo Peres
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أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، أن بلاده لم توقف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه سيتخذ أشكالا مختلفة في المرحلة المقبلة.
وقال عراقجي، خلال لقائه مع عدد من الممثلين الدبلوماسيين في طهران، إن التغيير في طبيعة العلاقة مع الوكالة "أمر طبيعي في ظل التطورات الأخيرة على الأرض".
وتابع مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سيكون الجهة المشرفة على تنظيم هذا التعاون، وفقا لمشروع قانون أقره مجلس صيانة الدستور، في أواخر يونيو/ حزيران الماضي، ينص على تعليق بعض أوجه التعاون مع الوكالة، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
من ناحية أخرى، حذر وزير الخارجية، الإيراني، عباس عراقجي، خلال اللقاء من أن ما يُسمى بآلية الزناد "سناب باك" أو إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة قد يُنهي دور أوروبا في قضية البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف عراقجي أن مثل هذه الإجراءات "ستشير إلى نهاية دور أوروبا في الملف النووي الإيراني".

ويسمح بند في الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة في حالة انتهاك طهران للاتفاق.
موقع نطنز النووي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
إيران تزيل كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من منشآتها النووية
10 يوليو, 07:28 GMT
وكان البرلمان الإيراني، صادق على مشروع قانون يدعو لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية في البلاد.
وقال عضو اللجنة الرئاسية في البرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، إن "البرلمان صادق على قرار وقف تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة"، مضيفًا: "سيتم تحويل قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه".
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2025
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: فريق من مفتشينا يغادر طهران
4 يوليو, 12:25 GMT
يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، منذ 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.
وفي الـ 22 من يونيو الفائت، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.
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