https://sarabic.ae/20250712/علماء-روس-يطورون-ميكرو-إبر-ذكية-لإيصال-الأدوية-مباشرة-إلى-الخلايا-الحية-1102616436.html

علماء روس يطورون "ميكرو إبر ذكية" لإيصال الأدوية مباشرة إلى الخلايا الحية

علماء روس يطورون "ميكرو إبر ذكية" لإيصال الأدوية مباشرة إلى الخلايا الحية

سبوتنيك عربي

طوّر علماء من أقسام الفيزياء والطب الأساسي وعلوم المواد في جامعة موسكو - لومونوسوف الحكومية الروسية، بالتعاون مع زملاء من معهد الفيزياء الحيوية النظرية... 12.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-12T07:51+0000

2025-07-12T07:51+0000

2025-07-12T07:51+0000

مجتمع

علوم

روسيا

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ووفقا لمجلة "ساينتيفيك روسيا" العلمية، يثبت نظام من إبر السيليكون الدقيقة المطلية بالذهب، الخلايا الحية بدقة ويتيح تحليل تركيبها الجزيئي باستخدام مطيافية "رامان" العملاقة، وتتمثل الميزة الرئيسية لهذا التطوير في الجمع بين توصيل دواء العلاج الكيميائي والرصد المتزامن للتغيرات داخل الخلايا آنيًا، على مستوى الخلية الواحدة.وبفضل قلة تدخلها الجراحي وإمكانية تعديلها بشكل متحكم، أصبحت الإبر الدقيقة أداة مهمة في الفيزياء الحيوية والطب، فهي لا تستخدم فقط لتوصيل الأدوية عبر الجلد، بل تُستخدم أيضًا لإدخال الجينات والبروتينات والجزيئات الأخرى موضعيًا إلى مناطق مُحددة، مثل الأورام أو الدماغ. ويُعدّ دمج الإبر الدقيقة مع المستشعرات أمرًا واعدًا للغاية، إذ يُتيح ذلك مُراقبة العمليات الجزيئية داخل الخلايا في الوقت الفعلي، ما يفتح آفاقًا جديدة للعلاج المُخصص والتشخيص والبحوث الأساسية.وفي السياق، ابتكر علماء جامعة ولاية ميشيغان الأمريكية، مصفوفات من الإبر الدقيقة السيليكونية ذات هياكل نانوية ذهبية تشبه التاج في قمتها. لا تعزز هذه الهياكل المجال الكهرومغناطيسي المحلي بمقدار 100 مليون مرة فحسب، ما يوفر زيادة كبيرة في إشارة تشتت "رامان"، بل إنها قادرة أيضا على اختراق الخلايا الحية دون تدميرها.يشبع العلماء الإبر الدقيقة بالدواء مسبقا، ثم يزرعون الخلايا عليها. بعد فترة من الوقت، تظهر إشارات مميزة في أطياف تشتت "رامان" تشير إلى بدء التأثير السام، أي أن الدواء قد دخل الخلية وبدأ مفعوله. يمكن تتبع كل هذا آنيًا، دون استخدام ملصقات فلورية ودون إتلاف غشاء الخلية. في الواقع، نحصل على "موجز أخبار" جزيئي مُباشرة من الخلية الحية، قبل وأثناء وبعد تأثير الدواء.

https://sarabic.ae/20250711/دراسة-تكشف-تأثير-حالة-الطقس-على-الصداع-النصفي-وطرق-تخفيف-آلامه-1102583098.html

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علوم, روسيا