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https://sarabic.ae/20250712/لافروف-يصل-إلى-وونسان-لإجراء-محادثات-مع-وزيرة-خارجية-كوريا-الديمقراطية--1102611534.html
لافروف يؤكد على "الأخوة التي لا تقهر" في العلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية
لافروف يؤكد على "الأخوة التي لا تقهر" في العلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، بأن مشاركة جنود من الجيش الشعبي الكوري في تحرير مقاطعة كورسك الروسية، تمثل دليلًا عمليًا على عمق الشراكة... 12.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-12T02:03+0000
2025-07-12T05:04+0000
سيرغي لافروف
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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جاء ذلك خلال لقاء لافروف مع تشوي سون هوي، وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية، في مدينة وونسان، حيث قال لافروف: "خلال الجولة الأولى من محادثاتنا الاستراتيجية، وصفتِ الاتفاق الاستراتيجي الجديد بين بلدينا بأنه أساس متين لأخوّة قتالية لا تُقهر. وقد جاءت مشاركتكم البطولية في معارك مقاطعة كورسك لتؤكد بشكل ملموس ما عبّرتم عنه، حيث قاتل جنود الجيش الشعبي الكوري إلى جانب المقاتلين الروس، ودفعوا دماءهم بل وحياتهم من أجل تحرير المنطقة من النازيين الأوكرانيين".ويأتي اللقاء ضمن الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين وزارتي خارجية البلدين، وسط تقارب لافت في العلاقات السياسية والعسكرية بين موسكو وبيونغ يانغ.وقد استُقبل لافروف بحفاوة، حيث تجمّع حشد من المواطنين حاملين الزهور، بينما اصطف حرس الشرف لتحيته. وحيّا الوزير الروسي الحضور قائلًا: "مرحبًا"، وتقدّمت منه فتاة ترتدي الزي التقليدي وقدّمت له باقة من الزهور.وتُعقد هذه المحادثات في وقت تحتفل فيه كوريا الديمقراطية الشعبية، بافتتاح منتجع سياحي جديد في وونسان، الذي بدأ باستقبال أول دفعة من السياح في 1 يوليو/ تموز الجاري. وكان زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، قد حضر في 24 يونيو/ حزيران الماضي، مراسم اختتام أعمال البناء في منطقة وونسان- كالما السياحية، بحضور السفير الروسي في بيونغ يانغ، ألكسندر ماتسيغورا.وبحسب التقارير، فإن الفنادق في المنطقة السياحية قادرة على استيعاب نحو 20 ألف زائر، وقد تم إنشاء حديقة مائية مفتوحة على أراضيها، ويبلغ طول الشاطئ فيها نحو 4 كيلومترات. وتخطط السلطات الكورية لاستقبال سياح أجانب في هذا الموقع.ومن المقرر أن يتوجه لافروف إلى الصين، بعد زيارته لكوريا الديمقراطية الشعبية، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة "شنغهاي للتعاون". وكان لافروف قد وصل إلى كوريا الديمقراطية قادمًا من العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث شارك في اجتماعات وزراء خارجية رابطة آسيان وقمة شرق آسيا.
https://sarabic.ae/20250711/لافروف-يصل-إلى-جمهورية-كوريا-الديمقراطية-الشعبية-في-زيارة-رسمية-1102602399.html
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سيرغي لافروف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية
سيرغي لافروف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية

لافروف يؤكد على "الأخوة التي لا تقهر" في العلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية

02:03 GMT 12.07.2025 (تم التحديث: 05:04 GMT 12.07.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، بأن مشاركة جنود من الجيش الشعبي الكوري في تحرير مقاطعة كورسك الروسية، تمثل دليلًا عمليًا على عمق الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية، واصفًا العلاقات بين البلدين بأنها "أخوّة لا تُقهر".
جاء ذلك خلال لقاء لافروف مع تشوي سون هوي، وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية، في مدينة وونسان، حيث قال لافروف: "خلال الجولة الأولى من محادثاتنا الاستراتيجية، وصفتِ الاتفاق الاستراتيجي الجديد بين بلدينا بأنه أساس متين لأخوّة قتالية لا تُقهر. وقد جاءت مشاركتكم البطولية في معارك مقاطعة كورسك لتؤكد بشكل ملموس ما عبّرتم عنه، حيث قاتل جنود الجيش الشعبي الكوري إلى جانب المقاتلين الروس، ودفعوا دماءهم بل وحياتهم من أجل تحرير المنطقة من النازيين الأوكرانيين".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سونغ هوي في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2025
لافروف يصل إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في زيارة رسمية
أمس, 15:54 GMT
ويأتي اللقاء ضمن الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين وزارتي خارجية البلدين، وسط تقارب لافت في العلاقات السياسية والعسكرية بين موسكو وبيونغ يانغ.
ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى مدينة وونسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، لإجراء محادثات مع نظيرته الكورية تشي سون هوي، وذلك في إطار الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي على مستوى وزراء خارجية البلدين، بحسب ما أفاد به مراسل "سبوتنيك".
وقد استُقبل لافروف بحفاوة، حيث تجمّع حشد من المواطنين حاملين الزهور، بينما اصطف حرس الشرف لتحيته. وحيّا الوزير الروسي الحضور قائلًا: "مرحبًا"، وتقدّمت منه فتاة ترتدي الزي التقليدي وقدّمت له باقة من الزهور.
وتُعقد هذه المحادثات في وقت تحتفل فيه كوريا الديمقراطية الشعبية، بافتتاح منتجع سياحي جديد في وونسان، الذي بدأ باستقبال أول دفعة من السياح في 1 يوليو/ تموز الجاري. وكان زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، قد حضر في 24 يونيو/ حزيران الماضي، مراسم اختتام أعمال البناء في منطقة وونسان- كالما السياحية، بحضور السفير الروسي في بيونغ يانغ، ألكسندر ماتسيغورا.
وبحسب التقارير، فإن الفنادق في المنطقة السياحية قادرة على استيعاب نحو 20 ألف زائر، وقد تم إنشاء حديقة مائية مفتوحة على أراضيها، ويبلغ طول الشاطئ فيها نحو 4 كيلومترات. وتخطط السلطات الكورية لاستقبال سياح أجانب في هذا الموقع.
ومن المقرر أن يتوجه لافروف إلى الصين، بعد زيارته لكوريا الديمقراطية الشعبية، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة "شنغهاي للتعاون". وكان لافروف قد وصل إلى كوريا الديمقراطية قادمًا من العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث شارك في اجتماعات وزراء خارجية رابطة آسيان وقمة شرق آسيا.
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