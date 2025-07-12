https://sarabic.ae/20250712/موسكو-لا-تمديد-لمذكرة-التفاهم-مع-الأمم-المتحدة-بشأن-تصدير-الأسمدة-الروسية-1102622602.html

موسكو: لا تمديد لمذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة بشأن تصدير الأسمدة الروسية

موسكو: لا تمديد لمذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة بشأن تصدير الأسمدة الروسية

سبوتنيك عربي

أعلن سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، في تصريحات للصحفيين في جنيف، أن مذكرة التفاهم (البحر الأسود) الموقّعة بين روسيا والأمم المتحدة في عام 2022،... 12.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-12T11:29+0000

2025-07-12T11:29+0000

2025-07-12T11:29+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وأوضح فيرشينين أن "الوثيقة كانت جزءا من اتفاق شامل يتضمن أيضا قضايا الملاحة في البحر الأسود، وقد وُقّعت لمدة 3 سنوات دون نص على تمديدها تلقائيًا"، مشيرًا إلى أنه "لم تجرِ حاليًا أي مناقشات حول إمكانية التمديد".وأضاف المسؤول الروسي أن "روسيا اكتسبت خبرة مفيدة من خلال هذا التعاون مع ممثلي الأمم المتحدة في ما يخص الأمن الغذائي العالمي"، مشيرًا إلى أن "المذكرة كانت تهدف منذ البداية إلى تسهيل مساهمة روسيا بصفتها أحد أكبر موردي الغذاء والأسمدة في العالم، في تحقيق الأمن الغذائي العالمي من دون قيود أو عقوبات".وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة البحر الأسود، التي وُقّعت في 22 يوليو 2022، من قبل روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تعد اتفاقًا لتصدير الحبوب والمواد الغذائية الأوكرانية، بالإضافة إلى الأسمدة، عبر البحر الأسود من 3 موان من بينها ميناء أوديسا.وبما أن هذه الشروط لم تتفذ، أعلنت موسكو تعليق مشاركتها في الاتفاقية، ابتداء من 18 يوليو 2023، وأبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بذلك. وأكدت لاحقا أنها مستعدة لاستئناف العمل بالاتفاق بمجرد تلبية مطالبها.روسيا: جهود موسكو والأمم المتحدة في إطار مذكرة تصدير الحبوب لم تحقق النتائج المرجوة

https://sarabic.ae/20250704/موسكو-مبادرة-روسيا-لتوريد-الأسمدة-إلى-الدول-المحتاجة-لم-تنفذ-بالكامل-1102333355.html

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