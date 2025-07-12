https://sarabic.ae/20250712/موسكو-لا-تمديد-لمذكرة-التفاهم-مع-الأمم-المتحدة-بشأن-تصدير-الأسمدة-الروسية-1102622602.html
موسكو: لا تمديد لمذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة بشأن تصدير الأسمدة الروسية
موسكو: لا تمديد لمذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة بشأن تصدير الأسمدة الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، في تصريحات للصحفيين في جنيف، أن مذكرة التفاهم (البحر الأسود) الموقّعة بين روسيا والأمم المتحدة في عام 2022،... 12.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-12T11:29+0000
2025-07-12T11:29+0000
2025-07-12T11:29+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/01/1081553119_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_e1371ac5c64578d01a7832f68841ddd9.jpg
وأوضح فيرشينين أن "الوثيقة كانت جزءا من اتفاق شامل يتضمن أيضا قضايا الملاحة في البحر الأسود، وقد وُقّعت لمدة 3 سنوات دون نص على تمديدها تلقائيًا"، مشيرًا إلى أنه "لم تجرِ حاليًا أي مناقشات حول إمكانية التمديد".وأضاف المسؤول الروسي أن "روسيا اكتسبت خبرة مفيدة من خلال هذا التعاون مع ممثلي الأمم المتحدة في ما يخص الأمن الغذائي العالمي"، مشيرًا إلى أن "المذكرة كانت تهدف منذ البداية إلى تسهيل مساهمة روسيا بصفتها أحد أكبر موردي الغذاء والأسمدة في العالم، في تحقيق الأمن الغذائي العالمي من دون قيود أو عقوبات".وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة البحر الأسود، التي وُقّعت في 22 يوليو 2022، من قبل روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تعد اتفاقًا لتصدير الحبوب والمواد الغذائية الأوكرانية، بالإضافة إلى الأسمدة، عبر البحر الأسود من 3 موان من بينها ميناء أوديسا.وبما أن هذه الشروط لم تتفذ، أعلنت موسكو تعليق مشاركتها في الاتفاقية، ابتداء من 18 يوليو 2023، وأبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بذلك. وأكدت لاحقا أنها مستعدة لاستئناف العمل بالاتفاق بمجرد تلبية مطالبها.روسيا: جهود موسكو والأمم المتحدة في إطار مذكرة تصدير الحبوب لم تحقق النتائج المرجوة
https://sarabic.ae/20250704/موسكو-مبادرة-روسيا-لتوريد-الأسمدة-إلى-الدول-المحتاجة-لم-تنفذ-بالكامل-1102333355.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/01/1081553119_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_ddbfe94ab67e760787e82691e8368147.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم
موسكو: لا تمديد لمذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة بشأن تصدير الأسمدة الروسية
أعلن سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، في تصريحات للصحفيين في جنيف، أن مذكرة التفاهم (البحر الأسود) الموقّعة بين روسيا والأمم المتحدة في عام 2022، بشأن تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية، لن يتم تمديدها بعد 22 يوليو/تموز 2025.
وأوضح فيرشينين أن "الوثيقة كانت جزءا من اتفاق شامل يتضمن أيضا قضايا الملاحة في البحر الأسود، وقد وُقّعت لمدة 3 سنوات دون نص على تمديدها تلقائيًا"، مشيرًا إلى أنه "لم تجرِ حاليًا أي مناقشات حول إمكانية التمديد".
ولفت فيرشينين إلى أن الجولة الأخيرة من المشاورات، التي عقدت في جنيف في 11 يوليو الجاري، تناولت ما تم إنجازه وما لم ينجز بموجب الاتفاق، إلى جانب سبل التعاون المستقبلي في هذا الملف الحيوي".
وأضاف المسؤول الروسي أن "روسيا اكتسبت خبرة مفيدة من خلال هذا التعاون مع ممثلي الأمم المتحدة في ما يخص الأمن الغذائي العالمي"، مشيرًا إلى أن "المذكرة كانت تهدف منذ البداية إلى تسهيل مساهمة روسيا بصفتها أحد أكبر موردي الغذاء والأسمدة في العالم، في تحقيق الأمن الغذائي العالمي من دون قيود أو عقوبات".
وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة البحر الأسود، التي وُقّعت في 22 يوليو 2022، من قبل روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تعد اتفاقًا لتصدير الحبوب والمواد الغذائية الأوكرانية، بالإضافة إلى الأسمدة
، عبر البحر الأسود من 3 موان من بينها ميناء أوديسا.
وقد ربطت روسيا استمرار العمل باتفاق الحبوب بتنفيذ 5 نقاط رئيسية وردت في مذكرة التفاهم الموقعة بالتزامن مع الاتفاق، وهي إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام "سويفت"، وضمان حرية اللوجستيات والتأمين، واستئناف نقل الأمونيا عبر أنبوب "تولياتي – أوديسا"، وتحرير أصول الشركات الزراعية الروسية المجمدة في الخارج.
وبما أن هذه الشروط لم تتفذ، أعلنت موسكو تعليق مشاركتها في الاتفاقية، ابتداء من 18 يوليو 2023، وأبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بذلك. وأكدت لاحقا أنها مستعدة لاستئناف العمل بالاتفاق بمجرد تلبية مطالبها.