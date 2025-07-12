https://sarabic.ae/20250712/وزير-الصناعة-السعودي-لـسبوتنيك-مشاركة-السعودية-في-إينوبروم-مهمة-تاريخية-1102612919.html

وزير الصناعة السعودي لـ"سبوتنيك": مشاركة السعودية في "إينوبروم" مهمة تاريخية

وزير الصناعة السعودي لـ"سبوتنيك": مشاركة السعودية في "إينوبروم" مهمة تاريخية

سبوتنيك عربي

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، أن مشاركة المملكة في معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي بمدينة يكاترينبورغ الروسية، تُعد "مهمة... 12.07.2025, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك خلال مقابلة حصرية لوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش مشاركته بمعرض "إينوبروم" الصناعي الروسي.وقال الخريف: "تشرفت برئاسة وفد المملكة في هذا الحدث البارز، الذي نجح خلال 15 عاما في أن يصبح منصة دولية للصناعات المتقدمة".وشدد الوزير على أن "زيارة رئيس الوزراء الروسي (ميخائيل ميشوستين) لجناح المملكة، تعكس عمق العلاقات الثنائية"، لافتًا إلى أن السعودية تستثمر هذه المشاركات لتقديم نموذج متكامل للصناعة والفرص الاستثمارية.كما أوضح الوزير الخريف أن "السعودية حاولت الاستفادة من هذه المشاركة بإبراز الجانب السياحي للمملكة وتنوع مناطقها". يشار إلى أن "إينوبروم" أحد أكبر المعارض الصناعية في روسيا، ويقام سنويا بمشاركة عشرات الدول والشركات الكبرى، وتركز دورته الحالية على الابتكار والتقنيات الحديثة.وتأتي زيارة الوزير السعودي في إطار جهود المملكة لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وتنويع الاستثمارات في ضوء "رؤية 2030".

https://sarabic.ae/20250711/وزير-الصناعة-السعودي-يعقد-محادثات-مع-شركات-روسية-رائدة-حول-التعاون-الصناعي-والتعديني-1102606326.html

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