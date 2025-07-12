وزير الصناعة السعودي لـ"سبوتنيك": مشاركة السعودية في "إينوبروم" مهمة تاريخية
05:00 GMT 12.07.2025 (تم التحديث: 05:40 GMT 12.07.2025)
© Photo / Saudi Ministry of industry and Mineral Resourcesوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف
© Photo / Saudi Ministry of industry and Mineral Resources
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أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، أن مشاركة المملكة في معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي بمدينة يكاترينبورغ الروسية، تُعد "مهمة تاريخية"، تعكس الشراكة المتنامية بين البلدين في المجال الصناعي، وتعزز حضور الصناعات السعودية عالميًا.
جاء ذلك خلال مقابلة حصرية لوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش مشاركته بمعرض "إينوبروم" الصناعي الروسي.
🟧وزير الصناعة السعودي لـ"سبوتنيك": مشاركة السعودية في "إينوبروم" مهمة تاريخية— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 12, 2025
💬 أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن مشاركة المملكة في معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي بمدينة يكاترينبورغ الروسية، تُعد "مهمة تاريخية"، تعكس الشراكة المتنامية بين البلدين في… pic.twitter.com/WRBezn5uBH
وقال الخريف: "تشرفت برئاسة وفد المملكة في هذا الحدث البارز، الذي نجح خلال 15 عاما في أن يصبح منصة دولية للصناعات المتقدمة".
وأضاف أن "الوفد السعودي ضم أكثر من 8 جهات حكومية ونحو 20 شركة تحت مظلة "صنع في السعودية"، إلى جانب منصات ترويجية للاستثمار والسياحة".
وشدد الوزير على أن "زيارة رئيس الوزراء الروسي (ميخائيل ميشوستين) لجناح المملكة، تعكس عمق العلاقات الثنائية"، لافتًا إلى أن السعودية تستثمر هذه المشاركات لتقديم نموذج متكامل للصناعة والفرص الاستثمارية.
كما أوضح الوزير الخريف أن "السعودية حاولت الاستفادة من هذه المشاركة بإبراز الجانب السياحي للمملكة وتنوع مناطقها".
وأتم بقوله: "نرحب بالسائح الروسي، ولاحظنا نموًا في السياحة من السعوديين إلى روسيا، لدرجة أننا أصبحنا في مراكز متقدمة من حيث عدد السياح في روسيا".
يشار إلى أن "إينوبروم" أحد أكبر المعارض الصناعية في روسيا، ويقام سنويا بمشاركة عشرات الدول والشركات الكبرى، وتركز دورته الحالية على الابتكار والتقنيات الحديثة.
وتأتي زيارة الوزير السعودي في إطار جهود المملكة لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وتنويع الاستثمارات في ضوء "رؤية 2030".