https://sarabic.ae/20250712/وفاة-عراب-الاستيطان-الإسرائيلي-موشيه-زار-عن-عمر-ناهز-88-عاما-1102622364.html
وفاة "عراب الاستيطان الإسرائيلي" موشيه زار عن عمر ناهز 88 عاما
وفاة "عراب الاستيطان الإسرائيلي" موشيه زار عن عمر ناهز 88 عاما
سبوتنيك عربي
تصدّر خبر وفاة موشيه زار، أحد أبرز داعمي الاستيطان في الضفة الغربية ومؤسس مستوطنات إسرائيلية عدة، مؤشرات الـ"تريند" على منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث... 12.07.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت صحيفة "فيتو" المصرية، إن "زار ولد في القدس عام 1937، لعائلة يهودية مهاجرة، وتوفي أمس الجمعة، 11 يوليو/ تموز 2025 عن عمر يناهز 88 عامًا".وكان زار "أحد أبرز وجوه التيار الإسرائيلي المتطرف، حيث شارك في "وحدة 101" العسكرية بقيادة أرييل شارون، خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وفقد عينه اليسرى في تلك الحرب، كما شارك لاحقًا في حرب أكتوبر 1973"، بحسب الصحيفة.واتُهم زار بالاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وإنشاء مستوطنات غير قانونية، حيث سيّطر على آلاف الدونمات في الضفة الغربية، منذ عام 1979. كما ارتبط اسمه بمحاولة اغتيال رئيس بلدية نابلس السابق بسام الشكعة، عام 1980، حيث قيل إنه كان سائق الخلية المنفذة للعملية.واشتهر زار بتصريحاته المثيرة للجدل أبرزها، قوله: "بناء منزل لي بمثابة قتل 10 آلاف فلسطيني"، كما دفعت وفاته نشطاء فلسطينيين إلى تداول تفاصيل عن ماضيه، واصفين إياه بـ"الإرهابي" و"عراب الاستيطان".وتركت وفاة زار، أصداءً واسعة، حيث سلطت الضوء مرة أخرى على تاريخ الاستيطان الإسرائيلي وانتهاكاته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
وفاة "عراب الاستيطان الإسرائيلي" موشيه زار عن عمر ناهز 88 عاما
تصدّر خبر وفاة موشيه زار، أحد أبرز داعمي الاستيطان في الضفة الغربية ومؤسس مستوطنات إسرائيلية عدة، مؤشرات الـ"تريند" على منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث "غوغل"، وسط تفاعل واسع بين النشطاء، خاصة في الأراضي الفلسطينية.
وقالت صحيفة
"فيتو" المصرية، إن "زار ولد في القدس عام 1937، لعائلة يهودية مهاجرة، وتوفي أمس الجمعة، 11 يوليو/ تموز 2025 عن عمر يناهز 88 عامًا".
وكان زار "أحد أبرز وجوه التيار الإسرائيلي المتطرف، حيث شارك في "وحدة 101" العسكرية بقيادة أرييل شارون، خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وفقد عينه اليسرى في تلك الحرب، كما شارك لاحقًا في حرب أكتوبر 1973"، بحسب الصحيفة.
واتُهم زار بالاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وإنشاء مستوطنات غير قانونية، حيث سيّطر على آلاف الدونمات في الضفة الغربية، منذ عام 1979. كما ارتبط اسمه بمحاولة اغتيال رئيس بلدية نابلس السابق بسام الشكعة، عام 1980، حيث قيل إنه كان سائق الخلية المنفذة للعملية.
واشتهر زار بتصريحاته المثيرة للجدل أبرزها، قوله: "بناء منزل لي بمثابة قتل 10 آلاف فلسطيني"، كما دفعت وفاته نشطاء فلسطينيين إلى تداول تفاصيل عن ماضيه، واصفين إياه بـ"الإرهابي" و"عراب الاستيطان".
من ناحية أخرى، نعت دوائر الاستيطان الإسرائيلية زار، ووصفته "أيقونة في النضال من أجل أرض إسرائيل"، في حين عبر نشطاء فلسطينيون عن ارتياحهم لوفاته، مُذكرين بمقتل نجله جيلانيد زار، ضابط أمن في إحدى المستوطنات، على يد الفصائل الفلسطينية عام 2001.
وتركت وفاة زار، أصداءً واسعة، حيث سلطت الضوء مرة أخرى على تاريخ الاستيطان الإسرائيلي وانتهاكاته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.