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أمير الكويت يزور فرنسا لأول مرة منذ توليه الحكم
أمير الكويت يزور فرنسا لأول مرة منذ توليه الحكم
سبوتنيك عربي
بدأ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس، في أول جولة خارجية له، منذ توليه الحكم في ديسمبر/ كانون... 13.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-13T11:38+0000
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وتأتي الزيارة في ظل توترات إقليمية متصاعدة، أبرزها الحرب المستمرة في قطاع غزة، والضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، وما تسببه من تحديات أمنية ودبلوماسية.وأكدت الرئاسة الفرنسية (قصر الإليزيه)، أن "زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى فرنسا، تكتسي أهمية خاصة لا سيما أنها الأولى لسموه إلى فرنسا، منذ توليه مقاليد الحكم".وأشار البيان إلى أن "الزيارة تأتي كذلك في إطار العلاقات المتينة القائمة على الثقة والاحترام المتبادل، التي يسعى الجانبان إلى تطويرها على نحو يعزز الشراكة الاستراتيجية في قطاعات متعددة تشمل الدبلوماسية والدفاع والاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة والبحث العلمي".ومن المقرر أن يلتقي أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غدا الاثنين، خلال غداء عمل رسمي، كما سيشارك في العرض العسكري السنوي بمناسبة العيد الوطني الفرنسي، في 14 يوليو/ تموز الجاري، بحسب الرئاسة الفرنسية.
https://sarabic.ae/20250601/أمير-دولة-الكويت-والرئيس-الشرع-يبحثان-سبل-تعزيز-التعاون-الثنائي-بين-البلدين-1101191525.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

أمير الكويت يزور فرنسا لأول مرة منذ توليه الحكم

11:38 GMT 13.07.2025
© AP Photo / Jaber Abdulkhalegأمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2025
© AP Photo / Jaber Abdulkhaleg
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بدأ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس، في أول جولة خارجية له، منذ توليه الحكم في ديسمبر/ كانون الأول 2023، برفقة وفد رفيع يضم كبار المسؤولين في الحكومة الكويتية.
وتأتي الزيارة في ظل توترات إقليمية متصاعدة، أبرزها الحرب المستمرة في قطاع غزة، والضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، وما تسببه من تحديات أمنية ودبلوماسية.
وأكدت الرئاسة الفرنسية (قصر الإليزيه)، أن "زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى فرنسا، تكتسي أهمية خاصة لا سيما أنها الأولى لسموه إلى فرنسا، منذ توليه مقاليد الحكم".

وجاء في بيان لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الأحد، إن "زيارة الأمير تجسد عمق العلاقات التاريخية وتعزز الشراكة الشاملة المتميزة بين البلدين الصديقين وتعكس إرادة مشتركة بينهما لتعزيز التعاون في مختلف المجالات".

وأشار البيان إلى أن "الزيارة تأتي كذلك في إطار العلاقات المتينة القائمة على الثقة والاحترام المتبادل، التي يسعى الجانبان إلى تطويرها على نحو يعزز الشراكة الاستراتيجية في قطاعات متعددة تشمل الدبلوماسية والدفاع والاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة والبحث العلمي".
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أمير دولة الكويت والرئيس الشرع يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
1 يونيو, 15:15 GMT
ومن المقرر أن يلتقي أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غدا الاثنين، خلال غداء عمل رسمي، كما سيشارك في العرض العسكري السنوي بمناسبة العيد الوطني الفرنسي، في 14 يوليو/ تموز الجاري، بحسب الرئاسة الفرنسية.
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