أمير الكويت يزور فرنسا لأول مرة منذ توليه الحكم
© AP Photo / Jaber Abdulkhalegأمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
© AP Photo / Jaber Abdulkhaleg
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بدأ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس، في أول جولة خارجية له، منذ توليه الحكم في ديسمبر/ كانون الأول 2023، برفقة وفد رفيع يضم كبار المسؤولين في الحكومة الكويتية.
وتأتي الزيارة في ظل توترات إقليمية متصاعدة، أبرزها الحرب المستمرة في قطاع غزة، والضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، وما تسببه من تحديات أمنية ودبلوماسية.
وأكدت الرئاسة الفرنسية (قصر الإليزيه)، أن "زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى فرنسا، تكتسي أهمية خاصة لا سيما أنها الأولى لسموه إلى فرنسا، منذ توليه مقاليد الحكم".
وجاء في بيان لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الأحد، إن "زيارة الأمير تجسد عمق العلاقات التاريخية وتعزز الشراكة الشاملة المتميزة بين البلدين الصديقين وتعكس إرادة مشتركة بينهما لتعزيز التعاون في مختلف المجالات".
وأشار البيان إلى أن "الزيارة تأتي كذلك في إطار العلاقات المتينة القائمة على الثقة والاحترام المتبادل، التي يسعى الجانبان إلى تطويرها على نحو يعزز الشراكة الاستراتيجية في قطاعات متعددة تشمل الدبلوماسية والدفاع والاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة والبحث العلمي".
في بيان لـ(كونا) قبيل الزيارة الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى فرنسا— كونا KUNA (@kuna_ar) July 13, 2025
- الرئاسة الفرنسية (الإليزيه): الزيارة تؤكد عمق الروابط التاريخية بين البلدين وتجدد التزامهما بتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة وتوضح رغبتهما في تكثيف… pic.twitter.com/ZUILrL8O5b
ومن المقرر أن يلتقي أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غدا الاثنين، خلال غداء عمل رسمي، كما سيشارك في العرض العسكري السنوي بمناسبة العيد الوطني الفرنسي، في 14 يوليو/ تموز الجاري، بحسب الرئاسة الفرنسية.