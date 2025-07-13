https://sarabic.ae/20250713/إعلام-اجتماع-مباشر-بين-مسؤولين-سوريين-وإسرائيليين-عقد-في-باكو----1102641213.html
إعلام: اجتماع مباشر بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين عقد في باكو
إعلام: اجتماع مباشر بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين عقد في باكو
سبوتنيك عربي
أفادت وسيلة إعلامية فرنسية، نقلا عن مصدر دبلوماسي في دمشق، أن لقاء مباشرا عقد يوم أمس السبت، في العاصمة الأذربيجانية باكو، بين مسؤول سوري وآخر إسرائيلي، وذلك... 13.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-13T07:30+0000
2025-07-13T07:30+0000
2025-07-13T07:30+0000
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وأوضح المصدر، الذي أكدت الوسيلة أنه مطّلع على الاجتماع، والذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن "لقاء عقد بين مسؤول سوري ومسؤول إسرائيلي على هامش الزيارة التي يجريها الشرع إلى باكو"، مشيرًا إلى أن "الرئيس السوري لم يشارك في هذه المحادثات".وأكد المصدر نفسه، في وقت سابق، بأن "المحادثات تتمحور حول الوجود الإسرائيلي العسكري المستحدث في سوريا"، في إشارة إلى مناطق توغلت فيها القوات الإسرائيلية جنوبي سوريا، بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قبل 7 أشهر.وفي حين لم تعلن دمشق رسميا عن مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، فإن السلطات السورية أقرت منذ أن وصلت إلى الحكم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بحصول مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، هدفها احتواء التصعيد، بعدما شنت تل أبيب مئات الغارات على الترسانة العسكرية السورية، وتوغلت قواتها جنوبي البلاد، عقب الإطاحة بنظام حكم الأسد.وأجرى الشرع، أمس السبت، زيارة رسمية لباكو، حيث التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، كما أعلن البلدان. وأعلنت أذربيجان أنها ستبدأ بتصدير الغاز إلى سوريا عبر تركيا، بحسب ما جاء في بيان للرئاسة الأذربيجانية.عبر تركيا... أذربيجان تعلن تصدير الغاز إلى سوريا
https://sarabic.ae/20250712/المبعوث-الأمريكي-توم-باراك-يوضح-تصريحاته-بشأن-سوريا-ليست-تهديدا-للبنان-1102631568.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إعلام: اجتماع مباشر بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين عقد في باكو
أفادت وسيلة إعلامية فرنسية، نقلا عن مصدر دبلوماسي في دمشق، أن لقاء مباشرا عقد يوم أمس السبت، في العاصمة الأذربيجانية باكو، بين مسؤول سوري وآخر إسرائيلي، وذلك على هامش زيارة أجراها الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، لأذربيجان.
وأوضح المصدر، الذي أكدت الوسيلة أنه مطّلع على الاجتماع، والذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن "لقاء عقد بين مسؤول سوري ومسؤول إسرائيلي على هامش الزيارة التي يجريها الشرع إلى باكو"، مشيرًا إلى أن "الرئيس السوري لم يشارك في هذه المحادثات".
وأكد المصدر نفسه، في وقت سابق، بأن "المحادثات تتمحور حول الوجود الإسرائيلي العسكري المستحدث في سوريا"، في إشارة إلى مناطق توغلت فيها القوات الإسرائيلية جنوبي سوريا، بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قبل 7 أشهر.
وفي حين لم تعلن دمشق رسميا عن مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، فإن السلطات السورية أقرت منذ أن وصلت إلى الحكم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بحصول مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، هدفها احتواء التصعيد، بعدما شنت تل أبيب مئات الغارات على الترسانة العسكرية السورية، وتوغلت قواتها جنوبي البلاد، عقب الإطاحة بنظام حكم الأسد.
وتربط دمشق هدف المفاوضات مع إسرائيل، بالعودة إلى تطبيق اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، لناحية وقف الأعمال القتالية وإشراف قوة من الأمم المتحدة على المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الطرفين.
وأجرى الشرع، أمس السبت، زيارة رسمية لباكو، حيث التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، كما أعلن البلدان. وأعلنت أذربيجان أنها ستبدأ بتصدير الغاز إلى سوريا عبر تركيا، بحسب ما جاء في بيان للرئاسة الأذربيجانية.