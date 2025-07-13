https://sarabic.ae/20250713/إعلام-اجتماع-مباشر-بين-مسؤولين-سوريين-وإسرائيليين-عقد-في-باكو----1102641213.html

إعلام: اجتماع مباشر بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين عقد في باكو

إعلام: اجتماع مباشر بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين عقد في باكو

سبوتنيك عربي

أفادت وسيلة إعلامية فرنسية، نقلا عن مصدر دبلوماسي في دمشق، أن لقاء مباشرا عقد يوم أمس السبت، في العاصمة الأذربيجانية باكو، بين مسؤول سوري وآخر إسرائيلي، وذلك... 13.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-13T07:30+0000

2025-07-13T07:30+0000

2025-07-13T07:30+0000

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إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وأوضح المصدر، الذي أكدت الوسيلة أنه مطّلع على الاجتماع، والذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن "لقاء عقد بين مسؤول سوري ومسؤول إسرائيلي على هامش الزيارة التي يجريها الشرع إلى باكو"، مشيرًا إلى أن "الرئيس السوري لم يشارك في هذه المحادثات".وأكد المصدر نفسه، في وقت سابق، بأن "المحادثات تتمحور حول الوجود الإسرائيلي العسكري المستحدث في سوريا"، في إشارة إلى مناطق توغلت فيها القوات الإسرائيلية جنوبي سوريا، بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قبل 7 أشهر.وفي حين لم تعلن دمشق رسميا عن مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، فإن السلطات السورية أقرت منذ أن وصلت إلى الحكم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بحصول مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، هدفها احتواء التصعيد، بعدما شنت تل أبيب مئات الغارات على الترسانة العسكرية السورية، وتوغلت قواتها جنوبي البلاد، عقب الإطاحة بنظام حكم الأسد.وأجرى الشرع، أمس السبت، زيارة رسمية لباكو، حيث التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، كما أعلن البلدان. وأعلنت أذربيجان أنها ستبدأ بتصدير الغاز إلى سوريا عبر تركيا، بحسب ما جاء في بيان للرئاسة الأذربيجانية.عبر تركيا... أذربيجان تعلن تصدير الغاز إلى سوريا

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