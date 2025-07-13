إعلام: اجتماع مباشر بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين عقد في باكو

عربي
بوتين: بعد انهيار الاتحاد السوفييتي أراد الغرب تحقيق مزايا جيوسياسية على حساب روسيا -عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
08:17 GMT
16 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
08:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
حالات المادة بين التعريف والتغيير وألغاز القديم والاكتشافات الجديدة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:33 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تمديد رئاسة عاصيمي غويتا رئيسا لمالي لخمس سنوات أخرى قابلة للتجديد بدون انتخابات
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو تنتقد التصريحات الفرنسية والبريطانية والألمانية بشأن عسكرة أوروبا، واقتراح روسي حول فائض اليورانيوم الإيراني
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:16 GMT
18 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:28 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
ختام القمة الثالثة مدريد – أفريقيا التي تهدف الى تعميق الاستثمار والتجارة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
12:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
16:24 GMT
16 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:40 GMT
19 د
مرايا العلوم
نماذج الذكاء الاصطناعي المثيرة للقلق والمتجاهلة للتفاصيل الحرجة!
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250713/إعلام-اجتماع-مباشر-بين-مسؤولين-سوريين-وإسرائيليين-عقد-في-باكو----1102641213.html
إعلام: اجتماع مباشر بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين عقد في باكو
إعلام: اجتماع مباشر بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين عقد في باكو
سبوتنيك عربي
أفادت وسيلة إعلامية فرنسية، نقلا عن مصدر دبلوماسي في دمشق، أن لقاء مباشرا عقد يوم أمس السبت، في العاصمة الأذربيجانية باكو، بين مسؤول سوري وآخر إسرائيلي، وذلك... 13.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-13T07:30+0000
2025-07-13T07:30+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096429641_0:103:1001:666_1920x0_80_0_0_a6c8967823ecfbffa179ce872fdeab47.jpg
وأوضح المصدر، الذي أكدت الوسيلة أنه مطّلع على الاجتماع، والذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن "لقاء عقد بين مسؤول سوري ومسؤول إسرائيلي على هامش الزيارة التي يجريها الشرع إلى باكو"، مشيرًا إلى أن "الرئيس السوري لم يشارك في هذه المحادثات".وأكد المصدر نفسه، في وقت سابق، بأن "المحادثات تتمحور حول الوجود الإسرائيلي العسكري المستحدث في سوريا"، في إشارة إلى مناطق توغلت فيها القوات الإسرائيلية جنوبي سوريا، بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قبل 7 أشهر.وفي حين لم تعلن دمشق رسميا عن مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، فإن السلطات السورية أقرت منذ أن وصلت إلى الحكم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بحصول مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، هدفها احتواء التصعيد، بعدما شنت تل أبيب مئات الغارات على الترسانة العسكرية السورية، وتوغلت قواتها جنوبي البلاد، عقب الإطاحة بنظام حكم الأسد.وأجرى الشرع، أمس السبت، زيارة رسمية لباكو، حيث التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، كما أعلن البلدان. وأعلنت أذربيجان أنها ستبدأ بتصدير الغاز إلى سوريا عبر تركيا، بحسب ما جاء في بيان للرئاسة الأذربيجانية.عبر تركيا... أذربيجان تعلن تصدير الغاز إلى سوريا
https://sarabic.ae/20250712/المبعوث-الأمريكي-توم-باراك-يوضح-تصريحاته-بشأن-سوريا-ليست-تهديدا-للبنان-1102631568.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096429641_36:0:924:666_1920x0_80_0_0_f3ab0bbbd9abca0f6f82542da1c9025c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إعلام: اجتماع مباشر بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين عقد في باكو

07:30 GMT 13.07.2025
© AP Photo / Leo Correaعلم سوريا الجديد
علم سوريا الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2025
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
أفادت وسيلة إعلامية فرنسية، نقلا عن مصدر دبلوماسي في دمشق، أن لقاء مباشرا عقد يوم أمس السبت، في العاصمة الأذربيجانية باكو، بين مسؤول سوري وآخر إسرائيلي، وذلك على هامش زيارة أجراها الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، لأذربيجان.
وأوضح المصدر، الذي أكدت الوسيلة أنه مطّلع على الاجتماع، والذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن "لقاء عقد بين مسؤول سوري ومسؤول إسرائيلي على هامش الزيارة التي يجريها الشرع إلى باكو"، مشيرًا إلى أن "الرئيس السوري لم يشارك في هذه المحادثات".
وأكد المصدر نفسه، في وقت سابق، بأن "المحادثات تتمحور حول الوجود الإسرائيلي العسكري المستحدث في سوريا"، في إشارة إلى مناطق توغلت فيها القوات الإسرائيلية جنوبي سوريا، بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قبل 7 أشهر.
المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
المبعوث الأمريكي توم باراك يوضح تصريحاته بشأن سوريا: ليست تهديدا للبنان
أمس, 17:31 GMT
وفي حين لم تعلن دمشق رسميا عن مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، فإن السلطات السورية أقرت منذ أن وصلت إلى الحكم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بحصول مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، هدفها احتواء التصعيد، بعدما شنت تل أبيب مئات الغارات على الترسانة العسكرية السورية، وتوغلت قواتها جنوبي البلاد، عقب الإطاحة بنظام حكم الأسد.

وتربط دمشق هدف المفاوضات مع إسرائيل، بالعودة إلى تطبيق اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، لناحية وقف الأعمال القتالية وإشراف قوة من الأمم المتحدة على المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الطرفين.

وأجرى الشرع، أمس السبت، زيارة رسمية لباكو، حيث التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، كما أعلن البلدان. وأعلنت أذربيجان أنها ستبدأ بتصدير الغاز إلى سوريا عبر تركيا، بحسب ما جاء في بيان للرئاسة الأذربيجانية.
عبر تركيا... أذربيجان تعلن تصدير الغاز إلى سوريا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала