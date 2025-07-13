https://sarabic.ae/20250713/ترامب-راض-عن-تقارير-محاولة-الاغتيال-التي-نجوت-منها-قبل-عام-1102636719.html

ترامب: راض عن تقارير محاولة الاغتيال التي نجوت منها قبل عام

ترامب: راض عن تقارير محاولة الاغتيال التي نجوت منها قبل عام

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رضاه إزاء المعلومات التي تلقاها من وكالات إنفاذ القانون في بلاده، بشأن محاولة الاغتيال التي استهدفته قبل عام. 13.07.2025, سبوتنيك عربي

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ترامب

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وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "تم إطلاعي مرات عدة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والخدمة السرية ووزارة العدل... أنا راضٍ عنهم. كان يجب أن يكون هناك شخص داخل المبنى، كان ذلك خطأ، وكان ينبغي أن تكون هناك اتصالات مع الشرطة المحلية".وأضاف الرئيس الأمريكي: "هناك أخطاء ارتُكبت، ولم يكن يجب أن تحدث"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى رضاه عن التحقيق في "المؤامرة الأكبر"، قائلًا: "أعرف الأشخاص المسؤولين، إنهم موهوبون للغاية وقادرون. لقد كان يومًا سيئًا، وأعتقد أنهم يعترفون بذلك".وجرت المقابلة مع ترامب على يد كنّته لارا ترامب، التي ربطت بين مرور عام على محاولة الاغتيال ونجاحه رئيسا للإدارة الأمريكية.وامتنع كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل ومكتب شريف باتلر، عن الرد على طلبات "سبوتنيك"، للحصول على معلومات بشأن التحقيق ونتائجه، بينما أعلنت الخدمة السرية تعليق عمل 6 من عناصرها بعد تحقيق داخلي في الحادث.

https://sarabic.ae/20250710/الخدمة-السرية-تعلن-إيقاف-عناصر-عن-العمل-على-خلفية-محاولة-اغتيال-ترامب-1102544660.html

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