https://sarabic.ae/20250713/حماس-تنفي-التصريحات-المنسوبة-لخالد-مشعل-بشأن-المفاوضات-مع-إسرائيل-1102638182.html

"حماس" تنفي التصريحات المنسوبة لخالد مشعل بشأن المفاوضات مع إسرائيل

"حماس" تنفي التصريحات المنسوبة لخالد مشعل بشأن المفاوضات مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

أصدرت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، توضيحًا نفت فيه صحة التصريحات المنسوبة لرئيس الحركة في الخارج خالد مشعل، بشأن المفاوضات الجارية مع إسرائيل بشأن الهدنة... 13.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-13T05:22+0000

2025-07-13T05:22+0000

2025-07-13T05:22+0000

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وشددت الحركة، في بيان، على أن "ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ونُسب زورًا إلى مشعل، على لسانه قوله لسنا مستعجلين على نتائج هذه المفاوضات، هو عبارة عن إشاعات لا أساس لها من الصحة، ومحض أكاذيب تهدف إلى التضليل".وأكد البيان أن "التصريحات والمواقف الرسمية لحركة حماس الفلسطينية، تنشر حصريا من خلال موقعها الرسمي، إضافة إلى قناتها الرسمية المعتمدة على تطبيق "تلغرام"، داعية جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة، والاعتماد فقط على المصادر الموثوقة والرسمية.ويوم أمس السبت، أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مصدر فلسطيني، بـ"تعثر مفاوضات الهدنة في غزة، وذلك بسبب إصرار إسرائيل على تقديم خريطة لإعادة انتشار قواتها وليس للانسحاب".ونقلت تلك الوسائل عن المصدر، قوله إن "خريطة الانسحاب، التي قدمتها إسرائيل، هي في الواقع خريطة إعادة انتشار للجيش وليس انسحابا حقيقيا"، مؤكدًا أن "إسرائيل تماطل وتعرقل الاتفاق لمواصلة حرب الإبادة في قطاع غزة".وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، يوم الأربعاء الماضي، موافقتها على إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين، في إطار المفاوضات الجارية في الدوحة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأضافت أن هناك "نقاطا جوهرية" قيد التفاوض بمفاوضات الدوحة، بينها تدفق المساعدات وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة وتوفير "ضمانات حقيقية" لوقف دائم لإطلاق النار.واستؤنفت في الآونة الأخيرة، مفاوضات وجهود نشطة من أجل التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.ويتضمن الاقتراح المطروح هدنة مدتها 60 يوما تشمل وقف القتال وتبادلًا جزئيا للأسرى والمحتجزين، ثم إطلاق مفاوضات تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء الماضي، بأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس، بات "قريبا جدا".

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