https://sarabic.ae/20250713/سيارة-بوتين-من-الداخل-صالة-اجتماعات-على-4-عجلات-فيديو-1102651581.html
سيارة بوتين من الداخل... صالة اجتماعات على 4 عجلات... فيديو
سيارة بوتين من الداخل... صالة اجتماعات على 4 عجلات... فيديو
سبوتنيك عربي
نشر الصحفي الرسي بافيل زاروبين، لقطات جديدة لسيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أوروس". 13.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-13T13:55+0000
2025-07-13T13:55+0000
2025-07-13T13:55+0000
مجتمع
نادي الفيديو
روسيا
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صورت اللقطات من داخل سيارة الليموزين الرئاسية في يناير/ كانون الثاني 2025 خلال رحلة عمل رئيس الدولة إلى تولياتي. ويُظهر الفيديو، من بين أمور أخرى، مقصورة الركاب والإضاءة الداخلية للسيارة.في فيديو نشر على قناة زاروبين على "تلغرام"، أشار الرئيس إلى أنه غالبا ما يتواصل مع محاوريه مباشرة في السيارة لتجنب إضاعة الوقت.أوروس هي أول علامة تجارية روسية للسيارات الفاخرة، وقد أُطلق على المشروع الاسم الرمزي "كورتيج"، وينفذه معهد نامي الحكومي، بدعم من مجموعة "سوليرز" وصندوق "توازن" الإماراتي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, روسيا
سيارة بوتين من الداخل... صالة اجتماعات على 4 عجلات... فيديو
نشر الصحفي الرسي بافيل زاروبين، لقطات جديدة لسيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أوروس".
صورت اللقطات من داخل سيارة الليموزين الرئاسية في يناير/ كانون الثاني 2025 خلال رحلة عمل رئيس الدولة إلى تولياتي. ويُظهر الفيديو، من بين أمور أخرى، مقصورة الركاب والإضاءة الداخلية للسيارة.
في فيديو نشر على قناة زاروبين على "تلغرام"، أشار الرئيس إلى أنه غالبا ما يتواصل مع محاوريه مباشرة في السيارة لتجنب إضاعة الوقت.
قال بوتين: "السيارة مريحة وكبيرة الحجم، وهي مناسبة للتواصل هنا".
أوروس هي أول علامة تجارية روسية للسيارات الفاخرة، وقد أُطلق على المشروع الاسم الرمزي "كورتيج"، وينفذه معهد نامي الحكومي، بدعم من مجموعة "سوليرز" وصندوق "توازن" الإماراتي.