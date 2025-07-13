سيارة بوتين من الداخل... صالة اجتماعات على 4 عجلات... فيديو

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
08:17 GMT
16 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
08:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
حالات المادة بين التعريف والتغيير وألغاز القديم والاكتشافات الجديدة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:33 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تمديد رئاسة عاصيمي غويتا رئيسا لمالي لخمس سنوات أخرى قابلة للتجديد بدون انتخابات
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو تنتقد التصريحات الفرنسية والبريطانية والألمانية بشأن عسكرة أوروبا، واقتراح روسي حول فائض اليورانيوم الإيراني
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:16 GMT
18 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:28 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
ختام القمة الثالثة مدريد – أفريقيا التي تهدف الى تعميق الاستثمار والتجارة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
12:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
16:24 GMT
16 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:40 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
"حماس" تهاجم السلطة الفلسطينية وتصف صمتها بالمريب الذي يخدم إسرائيل
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
نماذج الذكاء الاصطناعي المثيرة للقلق والمتجاهلة للتفاصيل الحرجة!
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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https://sarabic.ae/20250713/سيارة-بوتين-من-الداخل-صالة-اجتماعات-على-4-عجلات-فيديو-1102651581.html
سيارة بوتين من الداخل... صالة اجتماعات على 4 عجلات... فيديو
سيارة بوتين من الداخل... صالة اجتماعات على 4 عجلات... فيديو
سبوتنيك عربي
نشر الصحفي الرسي بافيل زاروبين، لقطات جديدة لسيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أوروس". 13.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-13T13:55+0000
2025-07-13T13:55+0000
مجتمع
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صورت اللقطات من داخل سيارة الليموزين الرئاسية في يناير/ كانون الثاني 2025 خلال رحلة عمل رئيس الدولة إلى تولياتي. ويُظهر الفيديو، من بين أمور أخرى، مقصورة الركاب والإضاءة الداخلية للسيارة.في فيديو نشر على قناة زاروبين على "تلغرام"، أشار الرئيس إلى أنه غالبا ما يتواصل مع محاوريه مباشرة في السيارة لتجنب إضاعة الوقت.أوروس هي أول علامة تجارية روسية للسيارات الفاخرة، وقد أُطلق على المشروع الاسم الرمزي "كورتيج"، وينفذه معهد نامي الحكومي، بدعم من مجموعة "سوليرز" وصندوق "توازن" الإماراتي.
سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو, روسيا
نادي الفيديو, روسيا

سيارة بوتين من الداخل... صالة اجتماعات على 4 عجلات... فيديو

13:55 GMT 13.07.2025
© Sputnikالرئيس الروسي في سيارة "أوروس"
الرئيس الروسي في سيارة أوروس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
نشر الصحفي الرسي بافيل زاروبين، لقطات جديدة لسيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أوروس".
صورت اللقطات من داخل سيارة الليموزين الرئاسية في يناير/ كانون الثاني 2025 خلال رحلة عمل رئيس الدولة إلى تولياتي. ويُظهر الفيديو، من بين أمور أخرى، مقصورة الركاب والإضاءة الداخلية للسيارة.
في فيديو نشر على قناة زاروبين على "تلغرام"، أشار الرئيس إلى أنه غالبا ما يتواصل مع محاوريه مباشرة في السيارة لتجنب إضاعة الوقت.
قال بوتين: "السيارة مريحة وكبيرة الحجم، وهي مناسبة للتواصل هنا".
أوروس هي أول علامة تجارية روسية للسيارات الفاخرة، وقد أُطلق على المشروع الاسم الرمزي "كورتيج"، وينفذه معهد نامي الحكومي، بدعم من مجموعة "سوليرز" وصندوق "توازن" الإماراتي.
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