https://sarabic.ae/20250713/في-عيد-ميلاده-الـ100-نقل-رئيس-وزراء-ماليزيا-الأسبق-مهاتير-محمد-للمستشفى-1102647153.html
في عيد ميلاده الـ100... نقل رئيس وزراء ماليزيا الأسبق مهاتير محمد للمستشفى
في عيد ميلاده الـ100... نقل رئيس وزراء ماليزيا الأسبق مهاتير محمد للمستشفى
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد، اليوم الأحد، أنه نُقل إلى المستشفى بسبب الإرهاق، بعد مغادرته احتفال عيد ميلاده الـ100 قبل نهايته. 13.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-13T09:52+0000
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ويعاني مهاتير، الذي تولى رئاسة حكومة بلاده لأكثر من عقدين، من مشكلات في القلب، وخضع لعمليات جراحية سابقة، وتم نقله إلى المستشفى مرات عدة في السنوات الأخيرة، كان آخرها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نتيجة عدوى تنفسية.وأوضح مكتب رئيس الوزراء الماليزي الأسبق أن حالته مستقرة، ويخضع للمراقبة في المعهد الوطني للقلب في كوالالمبور، متوقعًا خروجه من المستشفى مساء اليوم.وذكرت وسائل إعلام محلية، أن مهاتير محمد، قاد سيارته بنفسه لحضور الحفل الذي تزامن أيضا مع عيد ميلاد زوجته الـ99، وقام بجولة على دراجته قبل أن تظهر عليه علامات التعب.يشار إلى أن مهاتير محمد، تولى رئاسة الوزراء بين عامي 1981 و2003، ثم عاد مجددًا إلى المنصب في 2018 بعد فوز انتخابي تاريخي، قبل أن تنهار حكومته بعد أقل من عامين.
https://sarabic.ae/20220205/رئيس-الوزراء-الماليزي-السابق-مهاتير-محمد-يغادر-مستشفى-القلب-1058050632.html
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أخبار ماليزيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ماليزيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
في عيد ميلاده الـ100... نقل رئيس وزراء ماليزيا الأسبق مهاتير محمد للمستشفى
أعلن مكتب رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد، اليوم الأحد، أنه نُقل إلى المستشفى بسبب الإرهاق، بعد مغادرته احتفال عيد ميلاده الـ100 قبل نهايته.
ويعاني مهاتير، الذي تولى رئاسة حكومة بلاده لأكثر من عقدين، من مشكلات في القلب، وخضع لعمليات جراحية سابقة، وتم نقله إلى المستشفى مرات عدة في السنوات الأخيرة، كان آخرها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نتيجة عدوى تنفسية.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء الماليزي الأسبق أن حالته مستقرة، ويخضع للمراقبة في المعهد الوطني للقلب في كوالالمبور، متوقعًا خروجه من المستشفى مساء اليوم.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن مهاتير محمد، قاد سيارته بنفسه لحضور الحفل الذي تزامن أيضا مع عيد ميلاد زوجته الـ99، وقام بجولة على دراجته قبل أن تظهر عليه علامات التعب.
يشار إلى أن مهاتير محمد، تولى رئاسة الوزراء بين عامي 1981 و2003، ثم عاد مجددًا إلى المنصب في 2018 بعد فوز انتخابي تاريخي، قبل أن تنهار حكومته بعد أقل من عامين.