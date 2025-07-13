https://sarabic.ae/20250713/مدير-مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-ينفي-شائعات-استقالته-بسبب-خلافات-مع-المدعية-العامة-الأمريكية-1102636885.html

مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ينفي شائعات استقالته بسبب خلافات مع المدعية العامة الأمريكية

مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ينفي شائعات استقالته بسبب خلافات مع المدعية العامة الأمريكية

سبوتنيك عربي

نفى كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، التقارير التي تحدثت عن إمكانية استقالته من منصبه على خلفية خلافات مع المدعية العامة الأمريكية بام بوندي،... 13.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-13T04:04+0000

2025-07-13T04:04+0000

2025-07-13T05:03+0000

مكتب التحقيقات الفيدرالي

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال باتيل عبر حسابه على منصة "إكس": "نظريات المؤامرة هذه غير صحيحة، ولم تكن كذلك في أي وقت. إنه لشرف لي أن أواصل خدمة رئيس الولايات المتحدة، وسأواصل القيام بذلك ما دام يُطلب مني ذلك".وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد أفادت في وقت سابق، بأن باتيل طالب باستقالة بوندي، على خلفية تباين المواقف بين الجانبين حول إدارة ملف إبستين، وأنه لا يستبعد مغادرة منصبه هو الآخر.يُذكر أن جيفري إبستين، وُجهت إليه في عام 2019، تهم تتعلق بالاتجار بالقاصرات بغرض الاستغلال الجنسي، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن 40 عامًا، إلى جانب تهم التآمر للمشاركة في هذا النوع من الجرائم. وبحسب الادعاء، قام إبستين، بين أعوام 2002 و2005، بالاعتداء الجنسي على عشرات الفتيات القاصرات في منازله بنيويورك وفلوريدا، ودفع لهن مبالغ نقدية، كما كلّف بعضهن بجلب ضحايا أخريات، بينهن فتيات لا تتجاوز أعمارهن 14 عامًا.وفي يوليو/ تموز 2019، قررت محكمة في مانهاتن إبقاء إبستين قيد الاحتجاز من دون كفالة، قبل أن يُعثر عليه لاحقًا في زنزانته "نصف واعٍ"، ثم أُعلن عن وفاته، وأظهر التحقيق أنه انتحر.

https://sarabic.ae/20211207/المباحث-الفيدرالية-تستخدم-منشارا-لفتح-خزانة-رجل-الأعمال-المنتحر-جيفري-إبستين-ماذا-وجدوا-داخلها؟-1053661164.html

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مكتب التحقيقات الفيدرالي, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية