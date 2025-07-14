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تصويت.. ما سر توقيت إعلان ترامب توريد أسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا؟
تصويت.. ما سر توقيت إعلان ترامب توريد أسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا؟
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن "الولايات المتحدة سترسل صواريخ "باتريوت" إلى أوكرانيا"، مبينا أن "حلف شمال الأطلسي (ناتو) سيدفع ثمن الأسلحة الأمريكية،... 14.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-14T13:52+0000
2025-07-14T14:07+0000
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وبحسب ترامب، فإن الولايات المتحدة سترسل لأوكرانيا "قطعا مختلفة" من المعدات العسكرية، في حين أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية، شون بارنيل، أن الوزارة سترسل أسلحة دفاعية إلى أوكرانيا بتوجيه من ترامب.وفي سياق متصل، قال موقع "إكسيوس": "إن ترامب سيعلن، اليوم الاثنين، عن خطة جديدة لتوريد الأسلحة لكييف، والتي قد تشمل أسلحة هجومية". وأضاف: "ثمة مصدران لديهما ما يدعوهما للاعتقاد بأن الخطة ستشمل على الأرجح صواريخ بعيدة المدى".وأضاف بيسكوف في مؤتمر صحفي: "من الواضح أن هذه الإجراءات (توريد الأسلحة إلى كييف) لا تندرج على الأرجح في سياق محاولات تعزيز التسوية السلمية، أي أن النهج الذي اختاره الأوروبيون في هذه الحالة يهدف تماما إلى تعزيز استمرار العمليات القتالية بكافة الطرق الممكنة".برأيك.. ما سر توقيت إعلان ترامب توريد أسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا؟
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, تسليح, الناتو, опросы
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, تسليح, الناتو, опросы

تصويت.. ما سر توقيت إعلان ترامب توريد أسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا؟

13:52 GMT 14.07.2025 (تم التحديث: 14:07 GMT 14.07.2025)
© RIA Novosti . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورصواريخ "باتريوت"
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2025
© RIA Novosti . Igor Zarembo
/
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تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن "الولايات المتحدة سترسل صواريخ "باتريوت" إلى أوكرانيا"، مبينا أن "حلف شمال الأطلسي (ناتو) سيدفع ثمن الأسلحة الأمريكية، التي سيزود الحلف بها أوكرانيا، لاحقا".
وبحسب ترامب، فإن الولايات المتحدة سترسل لأوكرانيا "قطعا مختلفة" من المعدات العسكرية، في حين أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية، شون بارنيل، أن الوزارة سترسل أسلحة دفاعية إلى أوكرانيا بتوجيه من ترامب.
وفي سياق متصل، قال موقع "إكسيوس": "إن ترامب سيعلن، اليوم الاثنين، عن خطة جديدة لتوريد الأسلحة لكييف، والتي قد تشمل أسلحة هجومية". وأضاف: "ثمة مصدران لديهما ما يدعوهما للاعتقاد بأن الخطة ستشمل على الأرجح صواريخ بعيدة المدى".
بالتوازي، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن توريد الأسلحة إلى كييف لا يتماشى مع محاولات تعزيز التسوية السلمية.
وأضاف بيسكوف في مؤتمر صحفي: "من الواضح أن هذه الإجراءات (توريد الأسلحة إلى كييف) لا تندرج على الأرجح في سياق محاولات تعزيز التسوية السلمية، أي أن النهج الذي اختاره الأوروبيون في هذه الحالة يهدف تماما إلى تعزيز استمرار العمليات القتالية بكافة الطرق الممكنة".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية بأن الولايات المتحدة علقت إمدادات الذخيرة والأسلحة إلى أوكرانيا في ظل نفاد مخزوناتها،ومع ذلك، في السابع من يوليو/تموز، وعد ترامب بإرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، مؤكدا أن هذا الأمر يتعلق بالأساس بالأسلحة "الدفاعية".

برأيك.. ما سر توقيت إعلان ترامب توريد أسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا؟

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