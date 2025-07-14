https://sarabic.ae/20250714/محافظ-بنك-إيطاليا-تراجع-هيمنة-الدولار-فرصة-لأوروبا-1102663580.html
محافظ بنك إيطاليا: تراجع هيمنة الدولار فرصة لأوروبا
محافظ بنك إيطاليا: تراجع هيمنة الدولار فرصة لأوروبا
سبوتنيك عربي
أكد محافظ بنك إيطاليا، فابيو بانيتا، أن "تراجع هيمنة الدولار الأمريكي يشكل فرصة مهمة لأوروبا، لتعزيز حضورها الاقتصادي والمالي على الساحة العالمية". 14.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-14T06:16+0000
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وأشار بانيتا خلال كلمته في الاجتماع السنوي لجمعية المصارف الإيطالية، يوم الجمعة الماضي، إلى أن "تزايد الشكوك بشأن الدور الاقتصادي لأمريكا يدفع المستثمرين نحو تنويع محافظهم بعيدا عن الدولار والأسواق الأمريكية"، لافتا إلى وجود "إعادة توجيه جزئية وتدريجية" للاستثمارات نحو وجهات بديلة.وشدد على أن "اغتنام هذه الفرصة يتطلب إعادة تنشيط مشروع التكامل الأوروبي، واستكمال السوق الموحدة، وتبني سياسات مشتركة في مجالات الابتكار والإنتاجية والنمو"، وفقا لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.وأضاف محافظ بنك إيطاليا، فابيو بانيتا، أن "أوروبا تمتلك الموارد التي تؤهلها للعب دور عالمي مؤثر"، لكنه نبّه إلى أن خطة التكامل الأوروبية لا تزال غير مكتملة، وشدد على أن تحقيق هذا التكامل هو السبيل لتحقيق فوائد ملموسة للمواطنين والشركات.كما دعا إلى إطلاق "سند عام أوروبي" لدعم إنشاء اتحاد فعّال لسوق رأس المال، مشيرًا إلى أن "وجود سوق موحدة قائمة على سندات أوروبية خالية من المخاطر قد يخفّض تكلفة تمويل الشركات بنحو نصف نقطة مئوية، ما قد يعزز الاستثمارات السنوية بنحو 150 مليار يورو".
https://sarabic.ae/20250619/باحثة-في-الشأن-الاقتصادي-ورقة-بريكس-النقدية-ترمز-لنظام-مالي-متعدد-الأقطاب-بعيدا-عن-الدولار-1101847463.html
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اقتصاد, إيطاليا, سعر الدولار اليوم, العالم, الأخبار
اقتصاد, إيطاليا, سعر الدولار اليوم, العالم, الأخبار
محافظ بنك إيطاليا: تراجع هيمنة الدولار فرصة لأوروبا
أكد محافظ بنك إيطاليا، فابيو بانيتا، أن "تراجع هيمنة الدولار الأمريكي يشكل فرصة مهمة لأوروبا، لتعزيز حضورها الاقتصادي والمالي على الساحة العالمية".
وأشار بانيتا خلال كلمته في الاجتماع السنوي لجمعية المصارف الإيطالية، يوم الجمعة الماضي، إلى أن "تزايد الشكوك بشأن الدور الاقتصادي لأمريكا يدفع المستثمرين نحو تنويع محافظهم بعيدا عن الدولار والأسواق الأمريكية"، لافتا إلى وجود "إعادة توجيه جزئية وتدريجية" للاستثمارات نحو وجهات بديلة.
وشدد على أن "اغتنام هذه الفرصة يتطلب إعادة تنشيط مشروع التكامل الأوروبي، واستكمال السوق الموحدة، وتبني سياسات مشتركة في مجالات الابتكار والإنتاجية والنمو"، وفقا لوكالة
أنباء "أنسا" الإيطالية.
وأكد أن "الاتحاد الأوروبي يمتلك المقومات اللازمة لقيادة عملية إصدار سندات باليورو وتحقيق تكامل مالي واقتصادي أوسع"، داعيًا البنك المركزي الأوروبي إلى اتباع سياسة نقدية مرنة وعملية.
وأضاف محافظ بنك إيطاليا، فابيو بانيتا، أن "أوروبا تمتلك الموارد التي تؤهلها للعب دور عالمي مؤثر"، لكنه نبّه إلى أن خطة التكامل الأوروبية لا تزال غير مكتملة، وشدد على أن تحقيق هذا التكامل هو السبيل لتحقيق فوائد ملموسة للمواطنين والشركات.
كما دعا إلى إطلاق "سند عام أوروبي" لدعم إنشاء اتحاد فعّال لسوق رأس المال، مشيرًا إلى أن "وجود سوق موحدة قائمة على سندات أوروبية خالية من المخاطر قد يخفّض تكلفة تمويل الشركات بنحو نصف نقطة مئوية، ما قد يعزز الاستثمارات السنوية بنحو 150 مليار يورو".