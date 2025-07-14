https://sarabic.ae/20250714/وهم-مكلف-خطة-نتنياهو-بشأن-المدينة-الإنسانية-في-غزة-تثير-انتقادات-حادة-داخل-إسرائيل-1102664772.html

"وهم مكلف"... خطة نتنياهو بشأن "المدينة الإنسانية" في غزة تثير انتقادات حادة داخل إسرائيل

"وهم مكلف"... خطة نتنياهو بشأن "المدينة الإنسانية" في غزة تثير انتقادات حادة داخل إسرائيل

سبوتنيك عربي

تتواصل ردود الفعل الغاضبة على خطة إسرائيلية، تقضي بإنشاء "مدينة إنسانية" في رفح جنوبي قطاع غزة، لإيواء ما لا يقل عن 600 ألف فلسطيني. وسط تشبيهات من شخصيات... 14.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-14T07:50+0000

2025-07-14T07:50+0000

2025-07-14T07:50+0000

غزة

قطاع غزة

أخبار مدينة رفح

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096947771_0:103:3277:1946_1920x0_80_0_0_ce96c4bf463278f92e13d8cea681dcbb.jpg

وشبّه رئيس الوزراء الإسرائيلي، السابق، إيهود أولمرت، "المدينة الإنسانية" بأنها تشبه معسكرات الاعتقال النازية التي بنيت خلال الحرب العالمية الثانية.وقال أولمرت في مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "إنها معسكر اعتقال، وإذا تم ترحيل [الفلسطينيين] إلى "المدينة الإنسانية" الجديدة، فيمكن القول إن هذا جزء من تطهير عرقي، وهذا هو التفسير الحتمي للخطة الحالية لإنشاء مخيم لمئات الآلاف من الأشخاص"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتابع موضحا: "عندما يبنون مخيما يخططون فيه لتطهير أكثر من نصف غزة، فإن الفهم الحتمي لاستراتيجية هذه الخطة هو أنها ليست لإنقاذ الفلسطينيين، بل لترحيلهم، ودفعهم، ورميهم بعيدا، على الأقل، ليس لدي أي فهم آخر".كما انتقد لابيد تكلفة الخطة المقترحة، والمقدرة بـ15 مليار شيكل، ودعا إلى استخدام الأموال في التعليم وخفض تكاليف المعيشة بدلا من "إضاعة أموال الطبقة الوسطى"، وفق تعبيره.وكتب، أمس الأحد، على منصة "إكس": "هذه الأموال لن تعود، نتنياهو يطلق العنان لوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لأوهامهما المفرطة لمجرد الحفاظ على ائتلافه، وبدلا من إهدار أموال الطبقة الوسطى، عليهما إنهاء الحرب وإعادة المحتجزين".وكان الجيش الإسرائيلي حذر القيادة السياسية من الإصرار على إقامة "مدينة إنسانية" في قطاع غزة، يتم نقل سكان القطاع إليها حتى إجراء عملية إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يضر بالمفاوضات الجارية حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية، أمس الأحد، أن "الجيش الإسرائيلي حذر المستوى السياسي من أن الإصرار على وجود مدينة إنسانية (في قطاع غزة) من شأنه أن يضر بجهود تحرير المختطفين الجارية الآن في الدوحة".وأوضح الجيش الإسرائيلي وفقا لما أوضحته القناة الإسرائيلية، أن إقامة "مدينة إنسانية" في قطاع غزة سيستغرق من 3 إلى 5 أشهر.

https://sarabic.ae/20250713/على-هامش-نهائي-كأس-العالم-للأندية-ويتكوف-سأناقش-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-مع-وفد-قطري-1102659692.html

غزة

قطاع غزة

أخبار مدينة رفح

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, أخبار مدينة رفح, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي