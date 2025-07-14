"وهم مكلف"... خطة نتنياهو بشأن "المدينة الإنسانية" في غزة تثير انتقادات حادة داخل إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:16 GMT
18 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:28 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
ختام القمة الثالثة مدريد – أفريقيا التي تهدف الى تعميق الاستثمار والتجارة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
12:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
16:24 GMT
16 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:40 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
"حماس" تهاجم السلطة الفلسطينية وتصف صمتها بالمريب الذي يخدم إسرائيل
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
نماذج الذكاء الاصطناعي المثيرة للقلق والمتجاهلة للتفاصيل الحرجة!
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
17:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250714/وهم-مكلف-خطة-نتنياهو-بشأن-المدينة-الإنسانية-في-غزة-تثير-انتقادات-حادة-داخل-إسرائيل-1102664772.html
"وهم مكلف"... خطة نتنياهو بشأن "المدينة الإنسانية" في غزة تثير انتقادات حادة داخل إسرائيل
"وهم مكلف"... خطة نتنياهو بشأن "المدينة الإنسانية" في غزة تثير انتقادات حادة داخل إسرائيل
سبوتنيك عربي
تتواصل ردود الفعل الغاضبة على خطة إسرائيلية، تقضي بإنشاء "مدينة إنسانية" في رفح جنوبي قطاع غزة، لإيواء ما لا يقل عن 600 ألف فلسطيني. وسط تشبيهات من شخصيات... 14.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-14T07:50+0000
2025-07-14T07:50+0000
غزة
قطاع غزة
أخبار مدينة رفح
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096947771_0:103:3277:1946_1920x0_80_0_0_ce96c4bf463278f92e13d8cea681dcbb.jpg
وشبّه رئيس الوزراء الإسرائيلي، السابق، إيهود أولمرت، "المدينة الإنسانية" بأنها تشبه معسكرات الاعتقال النازية التي بنيت خلال الحرب العالمية الثانية.وقال أولمرت في مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "إنها معسكر اعتقال، وإذا تم ترحيل [الفلسطينيين] إلى "المدينة الإنسانية" الجديدة، فيمكن القول إن هذا جزء من تطهير عرقي، وهذا هو التفسير الحتمي للخطة الحالية لإنشاء مخيم لمئات الآلاف من الأشخاص"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتابع موضحا: "عندما يبنون مخيما يخططون فيه لتطهير أكثر من نصف غزة، فإن الفهم الحتمي لاستراتيجية هذه الخطة هو أنها ليست لإنقاذ الفلسطينيين، بل لترحيلهم، ودفعهم، ورميهم بعيدا، على الأقل، ليس لدي أي فهم آخر".كما انتقد لابيد تكلفة الخطة المقترحة، والمقدرة بـ15 مليار شيكل، ودعا إلى استخدام الأموال في التعليم وخفض تكاليف المعيشة بدلا من "إضاعة أموال الطبقة الوسطى"، وفق تعبيره.وكتب، أمس الأحد، على منصة "إكس": "هذه الأموال لن تعود، نتنياهو يطلق العنان لوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لأوهامهما المفرطة لمجرد الحفاظ على ائتلافه، وبدلا من إهدار أموال الطبقة الوسطى، عليهما إنهاء الحرب وإعادة المحتجزين".وكان الجيش الإسرائيلي حذر القيادة السياسية من الإصرار على إقامة "مدينة إنسانية" في قطاع غزة، يتم نقل سكان القطاع إليها حتى إجراء عملية إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يضر بالمفاوضات الجارية حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية، أمس الأحد، أن "الجيش الإسرائيلي حذر المستوى السياسي من أن الإصرار على وجود مدينة إنسانية (في قطاع غزة) من شأنه أن يضر بجهود تحرير المختطفين الجارية الآن في الدوحة".وأوضح الجيش الإسرائيلي وفقا لما أوضحته القناة الإسرائيلية، أن إقامة "مدينة إنسانية" في قطاع غزة سيستغرق من 3 إلى 5 أشهر.
https://sarabic.ae/20250713/على-هامش-نهائي-كأس-العالم-للأندية-ويتكوف-سأناقش-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-مع-وفد-قطري-1102659692.html
غزة
قطاع غزة
أخبار مدينة رفح
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096947771_273:0:3002:2047_1920x0_80_0_0_7bed24044781ebf94f1a2e0983c71c7d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, أخبار مدينة رفح, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, أخبار مدينة رفح, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

"وهم مكلف"... خطة نتنياهو بشأن "المدينة الإنسانية" في غزة تثير انتقادات حادة داخل إسرائيل

07:50 GMT 14.07.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafiقطاع غزة
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
تابعنا عبر
تتواصل ردود الفعل الغاضبة على خطة إسرائيلية، تقضي بإنشاء "مدينة إنسانية" في رفح جنوبي قطاع غزة، لإيواء ما لا يقل عن 600 ألف فلسطيني. وسط تشبيهات من شخصيات إسرائيلية.
وشبّه رئيس الوزراء الإسرائيلي، السابق، إيهود أولمرت، "المدينة الإنسانية" بأنها تشبه معسكرات الاعتقال النازية التي بنيت خلال الحرب العالمية الثانية.
وقال أولمرت في مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "إنها معسكر اعتقال، وإذا تم ترحيل [الفلسطينيين] إلى "المدينة الإنسانية" الجديدة، فيمكن القول إن هذا جزء من تطهير عرقي، وهذا هو التفسير الحتمي للخطة الحالية لإنشاء مخيم لمئات الآلاف من الأشخاص"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتابع موضحا: "عندما يبنون مخيما يخططون فيه لتطهير أكثر من نصف غزة، فإن الفهم الحتمي لاستراتيجية هذه الخطة هو أنها ليست لإنقاذ الفلسطينيين، بل لترحيلهم، ودفعهم، ورميهم بعيدا، على الأقل، ليس لدي أي فهم آخر".
بينما سخر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، من الخطة، واعتبرها "وهما مكلفا" فرضه شركاء نتنياهو من اليمين المتطرف.
كما انتقد لابيد تكلفة الخطة المقترحة، والمقدرة بـ15 مليار شيكل، ودعا إلى استخدام الأموال في التعليم وخفض تكاليف المعيشة بدلا من "إضاعة أموال الطبقة الوسطى"، وفق تعبيره.
وكتب، أمس الأحد، على منصة "إكس": "هذه الأموال لن تعود، نتنياهو يطلق العنان لوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لأوهامهما المفرطة لمجرد الحفاظ على ائتلافه، وبدلا من إهدار أموال الطبقة الوسطى، عليهما إنهاء الحرب وإعادة المحتجزين".
ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2025
على هامش نهائي كأس العالم للأندية.. ويتكوف: سأناقش وقف إطلاق النار في غزة مع وفد قطري
أمس, 20:19 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي حذر القيادة السياسية من الإصرار على إقامة "مدينة إنسانية" في قطاع غزة، يتم نقل سكان القطاع إليها حتى إجراء عملية إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يضر بالمفاوضات الجارية حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.
وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية، أمس الأحد، أن "الجيش الإسرائيلي حذر المستوى السياسي من أن الإصرار على وجود مدينة إنسانية (في قطاع غزة) من شأنه أن يضر بجهود تحرير المختطفين الجارية الآن في الدوحة".
وأوضح الجيش الإسرائيلي وفقا لما أوضحته القناة الإسرائيلية، أن إقامة "مدينة إنسانية" في قطاع غزة سيستغرق من 3 إلى 5 أشهر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала