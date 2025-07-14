https://sarabic.ae/20250714/3-صفقات-ضخمة-للغاز-الطبيعي-بعد-التغيير-في-سوريا-تعزز-موقعها-الاقتصادي-1102664414.html

3 صفقات ضخمة للغاز الطبيعي بعد التغيير في سوريا تعزز موقعها الاقتصادي

3 صفقات ضخمة للغاز الطبيعي بعد التغيير في سوريا تعزز موقعها الاقتصادي

سبوتنيك عربي

تشهد سوريا تحولا بارزا في سياسات الطاقة، عقب توقيعها 3 صفقات كبرى لاستيراد الغاز الطبيعي، خلال أقل من 5 أشهر من سقوط نظام الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول 2024،... 14.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-14T06:52+0000

2025-07-14T06:52+0000

2025-07-14T06:52+0000

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اتفاق الغاز مع أذربيجانوقعت سوريا، في 12 يوليو/ تموز 2025، اتفاقا مع شركة "سوكار" الأذربيجانية لتوريد الغاز عبر تركيا، بالإضافة إلى التعاون في مجال استكشاف النفط. الاتفاق جاء خلال زيارة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى باكو، حيث أكد الجانبان ضرورة تسريع عمليات التوريد، رغم عدم الإعلان عن الكميات أو موعد البدء بالتنفيذ، وفقا لشبكة "رووداو".ووصف وزير الطاقة السوري، محمد البشير، الاتفاق بأنه "خطوة استراتيجية" تهدف إلى تنويع مصادر الغاز وتدعيم أمن الطاقة في البلاد، خاصة في ظل العجز الحاد.اتفاق توريد الغاز من تركياأبرمت دمشق في مايو/ أيار 2025، اتفاقا مع أنقرة لتوريد 6 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا عبر خط من ولاية كيليس إلى حلب، ما يغطي إنتاج 1200 إلى 1300 ميغاواط من الكهرباء.وكشف وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، عن خطة لتوسيع التصدير إلى ملياري متر مكعب سنويا، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وقد اكتمل تنفيذ الخط فعليا، لكن تأخر الضخ بسبب مشكلات فنية في الشبكة السورية، ومن المتوقع بدء التوريد التجريبي قريبا.ويشمل الاتفاق أيضا إنشاء خط كهرباء بجهد 400 كيلوفولت بين البلدين، إلى جانب مشروع محتمل لربط منطقة حارم السورية بمدينة الريحانية التركية.استئناف واردات الغاز من قطربدأت سوريا، في مارس/ آذار 2025، استيراد الغاز القطري بواقع مليوني متر مكعب يوميا عبر الأردن، في أول صفقة مع الدوحة بعد التغيير السياسي، إلا أن الإمدادات توقفت لاحقا بسبب غياب سفينة التغويز في العقبة.وتجري حاليا ترتيبات لاستئناف التوريد، بما في ذلك مقترح مؤقت باستخدام محطة تغويز في مصر، كما تخوض دمشق مفاوضات لمضاعفة الكميات إلى 4 ملايين متر مكعب يوميا، بتمويل من صندوق قطر للتنمية لدعم قطاع الكهرباء.وتشمل المباحثات أيضا شراكة ثلاثية مع الأردن ومصر لضمان استمرارية الإمدادات، ما يعكس انفتاحا قطريا على مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية مع سوريا.وتظهر هذه الصفقات الثلاث ملامح استراتيجية سورية جديدة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود المحلي المتضرر من الحرب، واستقطاب شركاء إقليميين في مسار إعادة البناء الاقتصادي.

https://sarabic.ae/20250617/آمال-اقتصادية-سورية-تنتعش-بعد-رفع-العقوبات-ودول-الخليج-قاطرة-الإنقاذ-1101741511.html

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أخبار سوريا اليوم, قطر, أذربيجان, أخبار تركيا اليوم, اقتصاد, العالم العربي