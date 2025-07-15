دولة عربية تسجل حالة طلاق كل 9 دقائق في فصل الصيف

عربي
ترامب: عدم التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا خلال مهلة الـ50 يوما سيكون أمرا "سيئا للغاية" - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
محمود عباس يدعو "حماس" لتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق موانئ دبي مع حكومة سوريا على تطوير ميناء طرطوس
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
من الملعب
تشيلسي يتوّج بمونديال الأندية وسينر يحقق بطولة ويمبلدون في التنس للمرة الأولى
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق موانئ دبي مع حكومة سوريا على تطوير ميناء طرطوس
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: أمريكا تدفع أوروبا نحو الانهيار الاقتصادي عبر استمرار الحرب في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
من يعرقل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سوريا.. تأثير حرائق اللاذقية على البيئة والثروة الزراعية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250715/دولة-عربية-تسجل-حالة-طلاق-كل-9-دقائق-في-فصل-الصيف-1102703709.html
دولة عربية تسجل حالة طلاق كل 9 دقائق في فصل الصيف
دولة عربية تسجل حالة طلاق كل 9 دقائق في فصل الصيف
سبوتنيك عربي
أوضحت إحصائية رسمية في دولة عربية، اليوم الثلاثاء، أن البلاد تشهد حالة طلاق كل 9 دقائق في موسم الحر. 15.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-15T14:02+0000
2025-07-15T14:30+0000
مجتمع
أخبار العالم الآن
العالم
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/1e/1091254347_0:115:3072:1843_1920x0_80_0_0_beb6118e77830eb30a767b63aceca7ad.jpg
من جانبه، أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي إحصائية لحالات الزواج والطلاق خلال شهر حزيران/يونيو الماضي في العراق، وفقا لشبكة التلفزيون العراقي "السومرية".وأشارت الإحصائية إلى أن البلاد شهدت 5028 حالة طلاق خلال يونيو الماضي، في جميع محافظات العراق باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق الأربع.وبحسب الإحصائية، فإن العراق شهد بشكل وسطي نحو 170 حالة طلاق يوميا، وبمعدل سبع حالات طلاق في الساعة، أي أن عراقيا يطلق زوجته كل 9 دقائق تقريبا.وفي المقابل، سجل العراق أكثر من 28 ألف حالة زواج خلال يونيو الماضي، وبمعدل يفوق الطلاق بنحو ستة أضعاف.ويذكر أن أرقام حالات الطلاق في أول أشهر الحر هذا الصيف أقل من مثيلتها في أول أشهر البرد هذا العام، حيث سجلت البلاد أكثر من ستة آلاف حالة طلاق في كانون الثاني/يناير الماضي.وأرجع مختصون أسباب تزايد نسب الطلاق في العراق بما في ذلك إلى "السكن المشترك مع أهل الزوج وتسبب ذلك بمشكلات بين الزوجين، وصعوبة حصول الزوج على فرصة عمل، والخيانة الزوجية بسبب الإنترنت، وتداعيات الزواج المبكر، والضغوط المالية على الأسرة".وكان تقرير أممي قد كشف في يونيو 2022 ارتفاعا كبيرا بنسب الزواج المبكر للفتيات في العراق، محذرا من التأثيرات السلبية المترتبة على ذلك.وقتها، قال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان، إنه "بحسب نتائج المسح الوطني الاجتماعي والصحي المتكامل للمرأة العراقية الذي تم تنفيذه بالشراكة مع الجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان- مكتب العراق للعام 2021، بلغت نسبة النساء اللواتي تزوجن قبل بلوغهن سن 18 عاما في العراق 25.5%، بينما أظهرت نتائج المسح أّن النسبة لنفس المؤشر في إقليم كردستان 22.6% من نسب الزواج".
https://sarabic.ae/20211209/زواج-القاصرات-في-العراق-مكاتب-تتحدى-القوانين-وتوقع-العقود-1053756120.html
https://sarabic.ae/20250612/الزواج-خارج-المحكمة-قنبلة-تهدد-الأسرة-العراقية-وتحرم-المرأة-من-حقوقها-1101598191.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/1e/1091254347_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_84b5e2eafb8a7bbe2d7cbd26b16668f6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي, أخبار العراق اليوم, منوعات
أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي, أخبار العراق اليوم, منوعات

دولة عربية تسجل حالة طلاق كل 9 دقائق في فصل الصيف

14:02 GMT 15.07.2025 (تم التحديث: 14:30 GMT 15.07.2025)
© Photo / unsplash/Marek Studzinskiصورة تجسد حالات الطلاق والانفصال في الأسرة
صورة تجسد حالات الطلاق والانفصال في الأسرة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2025
© Photo / unsplash/Marek Studzinski
تابعنا عبر
أوضحت إحصائية رسمية في دولة عربية، اليوم الثلاثاء، أن البلاد تشهد حالة طلاق كل 9 دقائق في موسم الحر.
من جانبه، أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي إحصائية لحالات الزواج والطلاق خلال شهر حزيران/يونيو الماضي في العراق، وفقا لشبكة التلفزيون العراقي "السومرية".
وأشارت الإحصائية إلى أن البلاد شهدت 5028 حالة طلاق خلال يونيو الماضي، في جميع محافظات العراق باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق الأربع.

وبحسب الإحصائية، فإن العراق شهد بشكل وسطي نحو 170 حالة طلاق يوميا، وبمعدل سبع حالات طلاق في الساعة، أي أن عراقيا يطلق زوجته كل 9 دقائق تقريبا.
نساء عراقيات يتعرضن لمأسي على يد داعش - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
زواج القاصرات في العراق... مكاتب تتحدى القوانين وتوقع العقود
9 ديسمبر 2021, 19:10 GMT
وفي المقابل، سجل العراق أكثر من 28 ألف حالة زواج خلال يونيو الماضي، وبمعدل يفوق الطلاق بنحو ستة أضعاف.

ويذكر أن أرقام حالات الطلاق في أول أشهر الحر هذا الصيف أقل من مثيلتها في أول أشهر البرد هذا العام، حيث سجلت البلاد أكثر من ستة آلاف حالة طلاق في كانون الثاني/يناير الماضي.

وأرجع مختصون أسباب تزايد نسب الطلاق في العراق بما في ذلك إلى "السكن المشترك مع أهل الزوج وتسبب ذلك بمشكلات بين الزوجين، وصعوبة حصول الزوج على فرصة عمل، والخيانة الزوجية بسبب الإنترنت، وتداعيات الزواج المبكر، والضغوط المالية على الأسرة".
سوق ملابس البالة في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2025
"الزواج خارج المحكمة".. "قنبلة" تهدد الأسرة العراقية وتحرم المرأة من حقوقها
12 يونيو, 13:54 GMT
وكان تقرير أممي قد كشف في يونيو 2022 ارتفاعا كبيرا بنسب الزواج المبكر للفتيات في العراق، محذرا من التأثيرات السلبية المترتبة على ذلك.

وقتها، قال صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان، إنه "بحسب نتائج المسح الوطني الاجتماعي والصحي المتكامل للمرأة العراقية الذي تم تنفيذه بالشراكة مع الجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان- مكتب العراق للعام 2021، بلغت نسبة النساء اللواتي تزوجن قبل بلوغهن سن 18 عاما في العراق 25.5%، بينما أظهرت نتائج المسح أّن النسبة لنفس المؤشر في إقليم كردستان 22.6% من نسب الزواج".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала