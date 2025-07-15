فنانون يؤدون عروضهم في المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في حديقة زاريادي في موسكو.
فنانون يؤدون عروضهم في المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في حديقة زاريادي في موسكو.
المشاركون في المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في حديقة زاريادي في موسكو.
المشاركون في المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في حديقة زاريادي في موسكو.
فنانون يؤدون عروضهم في المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في حديقة زاريادي في موسكو.
فنانون يؤدون عروضهم في المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في حديقة زاريادي في موسكو.
فنانون يؤدون عروضهم في المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في حديقة زاريادي في موسكو.
فنانون يؤدون عروضهم في المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في حديقة زاريادي في موسكو.
صورة من المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في موسكو.
صورة من المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في موسكو.
إحدى المشاركات في المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" تعزف على قيثارة الفم في جناح جمهورية ساخا (ياقوتيا) في حديقة زاريادي في موسكو.
إحدى المشاركات في المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" تعزف على قيثارة الفم في جناح جمهورية ساخا (ياقوتيا) في حديقة زاريادي في موسكو.
جناح جمهورية بشكيريا الروسية في المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في حديقة زاريادي في موسكو.
جناح جمهورية بشكيريا الروسية في المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في حديقة زاريادي في موسكو.
مشاركة في المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في حديقة زاريادي في موسكو.
مشاركة في المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في حديقة زاريادي في موسكو.
صورة من المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في موسكو.
صورة من المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في موسكو.
صورة من المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في موسكو.
صورة من المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في موسكو.