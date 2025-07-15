"عجائب روسيا" في موسكو

اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور للمهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في حديقة زاريادي في موسكو، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.