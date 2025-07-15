"عجائب روسيا" في موسكو

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ترامب: عدم التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا خلال مهلة الـ50 يوما سيكون أمرا "سيئا للغاية" - عاجل
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الإنسان والثقافة
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30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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نبض افريقيا
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رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
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مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
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29 د
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كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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محمود عباس يدعو "حماس" لتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية
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مساحة حرة
أبعاد اتفاق موانئ دبي مع حكومة سوريا على تطوير ميناء طرطوس
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29 د
الإنسان والثقافة
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نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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نبض افريقيا
وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة
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لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
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مساحة حرة
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11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
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29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
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"عجائب روسيا" في موسكو
"عجائب روسيا" في موسكو
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور للمهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في حديقة زاريادي في موسكو، وجمعها لقراء ومتابعي... 15.07.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

"عجائب روسيا" في موسكو

14:44 GMT 15.07.2025
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اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور للمهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في حديقة زاريادي في موسكو، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Photo / Press service of the Russian Geographical Society

فنانون يؤدون عروضهم في المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في حديقة زاريادي في موسكو.

فنانون يؤدون عروضهم في المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية &quot;عجائب روسيا&quot; في حديقة زاريادي في موسكو. - سبوتنيك عربي
1/10
© Photo / Press service of the Russian Geographical Society

فنانون يؤدون عروضهم في المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في حديقة زاريادي في موسكو.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في حديقة زاريادي في موسكو.

المشاركون في المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية &quot;عجائب روسيا&quot; في حديقة زاريادي في موسكو. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في حديقة زاريادي في موسكو.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

فنانون يؤدون عروضهم في المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في حديقة زاريادي في موسكو.

فنانون يؤدون عروضهم في المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية &quot;عجائب روسيا&quot; في حديقة زاريادي في موسكو. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

فنانون يؤدون عروضهم في المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في حديقة زاريادي في موسكو.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

فنانون يؤدون عروضهم في المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في حديقة زاريادي في موسكو.

فنانون يؤدون عروضهم في المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية &quot;عجائب روسيا&quot; في حديقة زاريادي في موسكو. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

فنانون يؤدون عروضهم في المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في حديقة زاريادي في موسكو.

© Photo / MSKAgency/Mobile reporter

صورة من المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في موسكو.

صورة من المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية &quot;عجائب روسيا&quot; في موسكو. - سبوتنيك عربي
5/10
© Photo / MSKAgency/Mobile reporter

صورة من المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في موسكو.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

إحدى المشاركات في المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" تعزف على قيثارة الفم في جناح جمهورية ساخا (ياقوتيا) في حديقة زاريادي في موسكو.

إحدى المشاركات في المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية &quot;عجائب روسيا&quot; تعزف على قيثارة الفم في جناح جمهورية ساخا (ياقوتيا) في حديقة زاريادي في موسكو. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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إحدى المشاركات في المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" تعزف على قيثارة الفم في جناح جمهورية ساخا (ياقوتيا) في حديقة زاريادي في موسكو.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

جناح جمهورية بشكيريا الروسية في المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في حديقة زاريادي في موسكو.

جناح جمهورية بشكيريا الروسية في المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية &quot;عجائب روسيا&quot; في حديقة زاريادي في موسكو. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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جناح جمهورية بشكيريا الروسية في المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في حديقة زاريادي في موسكو.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركة في المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في حديقة زاريادي في موسكو.

مشاركة في المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية &quot;عجائب روسيا&quot; في حديقة زاريادي في موسكو. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشاركة في المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في حديقة زاريادي في موسكو.

© Photo / MSKAgency/Mobile reporter

صورة من المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في موسكو.

صورة من المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية &quot;عجائب روسيا&quot; في موسكو. - سبوتنيك عربي
9/10
© Photo / MSKAgency/Mobile reporter

صورة من المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في موسكو.

© Photo / Press service of the Russian Geographical Society

صورة من المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في موسكو.

صورة من المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية &quot;عجائب روسيا&quot; في موسكو. - سبوتنيك عربي
10/10
© Photo / Press service of the Russian Geographical Society

صورة من المهرجان السادس للجمعية الجغرافية الروسية "عجائب روسيا" في موسكو.

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