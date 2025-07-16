رئيس اتحاد الأرمن في روسيا: باشينيان يحاول التقليل من دور الكنيسة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
من الملعب
تشيلسي يتوّج بمونديال الأندية وسينر يحقق بطولة ويمبلدون في التنس للمرة الأولى
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق موانئ دبي مع حكومة سوريا على تطوير ميناء طرطوس
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: أمريكا تدفع أوروبا نحو الانهيار الاقتصادي عبر استمرار الحرب في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
من يعرقل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سوريا.. تأثير حرائق اللاذقية على البيئة والثروة الزراعية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
من الملعب
تشيلسي يتوّج بمونديال الأندية وسينر يحقق بطولة ويمبلدون في التنس للمرة الأولى
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
10:17 GMT
30 د
صدى الحياة
الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250716/رئيس-اتحاد-الأرمن-في-روسيا-باشينيان-يحاول-التقليل-من-دور-الكنيسة-1102721057.html
رئيس اتحاد الأرمن في روسيا: باشينيان يحاول التقليل من دور الكنيسة
رئيس اتحاد الأرمن في روسيا: باشينيان يحاول التقليل من دور الكنيسة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس اتحاد الأرمن في روسيا، آرا أبرامياني، أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان يحاول تقويض مكانة الكنيسة الرسولية الأرمنية، باعتبارها المؤسسة الوحيدة... 16.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-16T09:33+0000
2025-07-16T09:33+0000
أرمينيا
نيكول باشينيان
الكنيسة الأرثوذكسية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/07/1067398063_0:5:3071:1732_1920x0_80_0_0_ac918a2cb2a86c40f06af06b18aa0445.jpg
وقال أبرامياني في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "باشينيان يدرك تماما أن شعبيته في تراجع حاد. وهو يعلم أن الكنيسة هي المؤسسة الوحيدة التي تملك تأثيرا عميقا على الشعب، ويمكن أن تلعب دورا مهما خلال الانتخابات القادمة، ولذلك بدأ في استهدافها".وتابع: "على مدى قرون، لم يكن لدينا دولة، وكانت الكنيسة هي التي حلت محلها. لقد حافظت على لغتنا، وعلى إيماننا، وكانت الرابط الذي جمع الأرمن ومنع تشتتهم. لولا الكنيسة، لكنا قد تفرقنا في دول العالم، وربما ما كان للدولة الأرمنية أن تظهر. ولم تكن لتبقى قيمنا أو تراثنا الثقافي، ولا ليكون لدينا مركز عظيم مثل مكتبة ماتنادران التي تحفظ آلاف المخطوطات".وردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن أن يقدم باشينيان على اعتقال الكاثوليكوس الأعلى للأرمن، غاريغين الثاني، أجاب أبرامياني: "من هذا الشخص يمكن توقع أي شيء. رغم أن الكاثوليكوس الحالي هو الذي عين معظم رجال الدين في البلاد، وقد قام هؤلاء معا بتعميد عدد هائل من الأرمن".وتفاقمت العلاقات بين السلطات الأرمينية والكنيسة بعد أن نشر باشينيان، في نهاية مايو/ أيار الماضي، منشورات مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الكنيسة الأرمينية الرسولية، شملت لغة نابية، ثم اقترح تعديل طريقة انتخاب الكاثوليكوس لتعزيز دور الدولة.وأدى اعتقال رجل الأعمال والفاعل الخيري سامفييل كارابيتيان، الذي دافع عن الكنيسة، إلى موجة استياء واسعة في الشتات الأرميني حول العالم، حيث أدانوا بشدة ما وصفوه بالاضطهاد السياسي للكنيسة وأنصارها.باشينيان مهاجما الكنيسة الرسولية الأرمنية: سأقود "التحرير"باحث في العلاقات الدولية: باشينيان ينقلب على شعاراته ويريد إبعاد أرمينيا عن محيطها التقليدي
https://sarabic.ae/20250709/باحث-في-العلاقات-الدولية-باشينيان-يحارب-طواحين-الهواء-ويقود-الشعب-الأرمني-نحو-المجهول--1102511817.html
أرمينيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/07/1067398063_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_8393139cbe30190e3444676a75be3262.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أرمينيا, نيكول باشينيان, الكنيسة الأرثوذكسية
أرمينيا, نيكول باشينيان, الكنيسة الأرثوذكسية

رئيس اتحاد الأرمن في روسيا: باشينيان يحاول التقليل من دور الكنيسة

09:33 GMT 16.07.2025
© Sputnik . Alexey Danichev / الانتقال إلى بنك الصورنيكول باشينيان، رئيس الوزراء الأرميني، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 في روسيا
نيكول باشينيان، رئيس الوزراء الأرميني، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2025
© Sputnik . Alexey Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد رئيس اتحاد الأرمن في روسيا، آرا أبرامياني، أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان يحاول تقويض مكانة الكنيسة الرسولية الأرمنية، باعتبارها المؤسسة الوحيدة القادرة على توحيد الشعب الأرمني، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في عام 2026.
وقال أبرامياني في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "باشينيان يدرك تماما أن شعبيته في تراجع حاد. وهو يعلم أن الكنيسة هي المؤسسة الوحيدة التي تملك تأثيرا عميقا على الشعب، ويمكن أن تلعب دورا مهما خلال الانتخابات القادمة، ولذلك بدأ في استهدافها".

وأضاف أبرامياني أن الكنيسة لطالما كانت العمود الفقري للهوية الأرمنية، خاصة خلال فترات غياب الدولة، حيث حافظت على اللغة والإيمان ووحدة الأرمن.

وتابع: "على مدى قرون، لم يكن لدينا دولة، وكانت الكنيسة هي التي حلت محلها. لقد حافظت على لغتنا، وعلى إيماننا، وكانت الرابط الذي جمع الأرمن ومنع تشتتهم. لولا الكنيسة، لكنا قد تفرقنا في دول العالم، وربما ما كان للدولة الأرمنية أن تظهر. ولم تكن لتبقى قيمنا أو تراثنا الثقافي، ولا ليكون لدينا مركز عظيم مثل مكتبة ماتنادران التي تحفظ آلاف المخطوطات".
وردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن أن يقدم باشينيان على اعتقال الكاثوليكوس الأعلى للأرمن، غاريغين الثاني، أجاب أبرامياني: "من هذا الشخص يمكن توقع أي شيء. رغم أن الكاثوليكوس الحالي هو الذي عين معظم رجال الدين في البلاد، وقد قام هؤلاء معا بتعميد عدد هائل من الأرمن".
ضباط شرطة خارج محكمة في يريفان بعد إعلان الحكم على رئيس أساقفة أرمينيا ميكائيل أجباهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
باحث في العلاقات الدولية: باشينيان يحارب "طواحين الهواء" ويقود الشعب الأرمني نحو المجهول
9 يوليو, 08:43 GMT
وتفاقمت العلاقات بين السلطات الأرمينية والكنيسة بعد أن نشر باشينيان، في نهاية مايو/ أيار الماضي، منشورات مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الكنيسة الأرمينية الرسولية، شملت لغة نابية، ثم اقترح تعديل طريقة انتخاب الكاثوليكوس لتعزيز دور الدولة.
وأدى اعتقال رجل الأعمال والفاعل الخيري سامفييل كارابيتيان، الذي دافع عن الكنيسة، إلى موجة استياء واسعة في الشتات الأرميني حول العالم، حيث أدانوا بشدة ما وصفوه بالاضطهاد السياسي للكنيسة وأنصارها.
باشينيان مهاجما الكنيسة الرسولية الأرمنية: سأقود "التحرير"
باحث في العلاقات الدولية: باشينيان ينقلب على شعاراته ويريد إبعاد أرمينيا عن محيطها التقليدي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала