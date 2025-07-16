https://sarabic.ae/20250716/رئيس-اتحاد-الأرمن-في-روسيا-باشينيان-يحاول-التقليل-من-دور-الكنيسة-1102721057.html

رئيس اتحاد الأرمن في روسيا: باشينيان يحاول التقليل من دور الكنيسة

رئيس اتحاد الأرمن في روسيا: باشينيان يحاول التقليل من دور الكنيسة

سبوتنيك عربي

أكد رئيس اتحاد الأرمن في روسيا، آرا أبرامياني، أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان يحاول تقويض مكانة الكنيسة الرسولية الأرمنية، باعتبارها المؤسسة الوحيدة... 16.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-16T09:33+0000

2025-07-16T09:33+0000

2025-07-16T09:33+0000

أرمينيا

نيكول باشينيان

الكنيسة الأرثوذكسية

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وقال أبرامياني في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "باشينيان يدرك تماما أن شعبيته في تراجع حاد. وهو يعلم أن الكنيسة هي المؤسسة الوحيدة التي تملك تأثيرا عميقا على الشعب، ويمكن أن تلعب دورا مهما خلال الانتخابات القادمة، ولذلك بدأ في استهدافها".وتابع: "على مدى قرون، لم يكن لدينا دولة، وكانت الكنيسة هي التي حلت محلها. لقد حافظت على لغتنا، وعلى إيماننا، وكانت الرابط الذي جمع الأرمن ومنع تشتتهم. لولا الكنيسة، لكنا قد تفرقنا في دول العالم، وربما ما كان للدولة الأرمنية أن تظهر. ولم تكن لتبقى قيمنا أو تراثنا الثقافي، ولا ليكون لدينا مركز عظيم مثل مكتبة ماتنادران التي تحفظ آلاف المخطوطات".وردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن أن يقدم باشينيان على اعتقال الكاثوليكوس الأعلى للأرمن، غاريغين الثاني، أجاب أبرامياني: "من هذا الشخص يمكن توقع أي شيء. رغم أن الكاثوليكوس الحالي هو الذي عين معظم رجال الدين في البلاد، وقد قام هؤلاء معا بتعميد عدد هائل من الأرمن".وتفاقمت العلاقات بين السلطات الأرمينية والكنيسة بعد أن نشر باشينيان، في نهاية مايو/ أيار الماضي، منشورات مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الكنيسة الأرمينية الرسولية، شملت لغة نابية، ثم اقترح تعديل طريقة انتخاب الكاثوليكوس لتعزيز دور الدولة.وأدى اعتقال رجل الأعمال والفاعل الخيري سامفييل كارابيتيان، الذي دافع عن الكنيسة، إلى موجة استياء واسعة في الشتات الأرميني حول العالم، حيث أدانوا بشدة ما وصفوه بالاضطهاد السياسي للكنيسة وأنصارها.باشينيان مهاجما الكنيسة الرسولية الأرمنية: سأقود "التحرير"باحث في العلاقات الدولية: باشينيان ينقلب على شعاراته ويريد إبعاد أرمينيا عن محيطها التقليدي

https://sarabic.ae/20250709/باحث-في-العلاقات-الدولية-باشينيان-يحارب-طواحين-الهواء-ويقود-الشعب-الأرمني-نحو-المجهول--1102511817.html

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أرمينيا, نيكول باشينيان, الكنيسة الأرثوذكسية