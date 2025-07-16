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زعيم الأغلبية الجمهورية: مجلس الشيوخ الأمريكي سيقر مشروع قانون العقوبات ضد روسيا
زعيم الأغلبية الجمهورية: مجلس الشيوخ الأمريكي سيقر مشروع قانون العقوبات ضد روسيا
سبوتنيك عربي
صرّح زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي جون ثون، بأن المجلس سيُقرّ مشروع قانون بشأن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، لكنه ينتظر موافقة الرئيس دونالد... 16.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-16T23:18+0000
2025-07-17T04:41+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقال ثون، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "سنُقرّ مشروع القانون (بشأن فرض عقوبات ضد روسيا). أعتقد أن الرئيس قرر التحرك بشكل أحادي الجانب على هذه الجبهة، سواءً فيما يتعلق بالعقوبات أو بتسليم الأسلحة إلى أوكرانيا".وأضاف: "لذا، أعتقد أنه يُدرك ما يتطلبه الأمر لإقناع الروس بالجلوس إلى طاولة المفاوضات. نريد العمل معهم وأن نكون شركاء في هذا الشأن. وعندما يُقرّ التشريع، سنُقرّه".ويوم الاثنين الماضي، صرّح ترامب بأن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية ثانوية بنسبة 100 بالمئة على روسيا، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن النزاع الأوكراني، خلال الخمسين يومًا المقبلة.وفي نيسان/ أبريل الماضي، قدّم السيناتوران ليندسي غراهام، وريتشارد بلومنثال، مشروع قانون ثنائي الحزب، يهدف إلى فرض عقوبات أولية وثانوية ضد روسيا، "إذا لم تنخرط موسكو في مفاوضات بحسن نية بشأن السلام في أوكرانيا".والأسبوع الماضي، كرر ترامب اهتمامه بمشروع قانون العقوبات الذي اقترحه غراهام، مُصرّحًا بأنه يدرسه "بشدة". ومع ذلك، شدّد على أن قرار المضي قدمًا فيه يعود إليه بالكامل.من جانبه، صرّح سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، الأسبوع الماضي، بأن موسكو ترى "جهودًا لفرض عقوبات" في الولايات المتحدة، لكن التهديدات بفرض عقوبات جديدة "أصبحت أمرًا شائعًا" بالنسبة لروسيا.ومن جانب آخر، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأنه كلما قلّت الأسلحة الواردة لأوكرانيا، اقتربت نهاية العملية العسكرية الخاصة.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. وأكدت الوزارة أن الدول الأعضاء في الناتو، "تلعب بالنار" من خلال تزويدها أوكرانيا بالأسلحة.ولفت الكرملين إلى أن إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة لا يؤثر على نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، بل سيكون له أثر سلبي. كما صرّح لافروف بأن الولايات المتحدة وحلف الناتو متورطان بشكل مباشر في الصراع بأوكرانيا، ليس فقط من خلال توريد الأسلحة، بل أيضًا من خلال تدريب أفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
https://sarabic.ae/20250714/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يعلق-على-تهديدات-ترامب-بفرض-عقوبات-على-روسيا-1102685640.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

زعيم الأغلبية الجمهورية: مجلس الشيوخ الأمريكي سيقر مشروع قانون العقوبات ضد روسيا

23:18 GMT 16.07.2025 (تم التحديث: 04:41 GMT 17.07.2025)
© Fotolia / Garyواشنطن
واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2025
© Fotolia / Gary
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صرّح زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي جون ثون، بأن المجلس سيُقرّ مشروع قانون بشأن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، لكنه ينتظر موافقة الرئيس دونالد ترامب.
وقال ثون، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "سنُقرّ مشروع القانون (بشأن فرض عقوبات ضد روسيا). أعتقد أن الرئيس قرر التحرك بشكل أحادي الجانب على هذه الجبهة، سواءً فيما يتعلق بالعقوبات أو بتسليم الأسلحة إلى أوكرانيا".
وأضاف: "لذا، أعتقد أنه يُدرك ما يتطلبه الأمر لإقناع الروس بالجلوس إلى طاولة المفاوضات. نريد العمل معهم وأن نكون شركاء في هذا الشأن. وعندما يُقرّ التشريع، سنُقرّه".
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأمين العام للأمم المتحدة يعلق على تهديدات ترامب بفرض عقوبات على روسيا
14 يوليو, 18:40 GMT
ويوم الاثنين الماضي، صرّح ترامب بأن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية ثانوية بنسبة 100 بالمئة على روسيا، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن النزاع الأوكراني، خلال الخمسين يومًا المقبلة.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، قدّم السيناتوران ليندسي غراهام، وريتشارد بلومنثال، مشروع قانون ثنائي الحزب، يهدف إلى فرض عقوبات أولية وثانوية ضد روسيا، "إذا لم تنخرط موسكو في مفاوضات بحسن نية بشأن السلام في أوكرانيا".
والأسبوع الماضي، كرر ترامب اهتمامه بمشروع قانون العقوبات الذي اقترحه غراهام، مُصرّحًا بأنه يدرسه "بشدة". ومع ذلك، شدّد على أن قرار المضي قدمًا فيه يعود إليه بالكامل.
وفي وقت لاحق، صرّح مسؤول أمريكي كبير لصحيفة "بوليتيكو"، بأن الرئيس الأمريكي مستعد للتوقيع على مشروع القانون، شريطة أن يحتفظ بالسيطرة الكاملة على تنفيذ العقوبات.
من جانبه، صرّح سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، الأسبوع الماضي، بأن موسكو ترى "جهودًا لفرض عقوبات" في الولايات المتحدة، لكن التهديدات بفرض عقوبات جديدة "أصبحت أمرًا شائعًا" بالنسبة لروسيا.
ومن جانب آخر، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأنه كلما قلّت الأسلحة الواردة لأوكرانيا، اقتربت نهاية العملية العسكرية الخاصة.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. وأكدت الوزارة أن الدول الأعضاء في الناتو، "تلعب بالنار" من خلال تزويدها أوكرانيا بالأسلحة.
ولفت الكرملين إلى أن إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة لا يؤثر على نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، بل سيكون له أثر سلبي. كما صرّح لافروف بأن الولايات المتحدة وحلف الناتو متورطان بشكل مباشر في الصراع بأوكرانيا، ليس فقط من خلال توريد الأسلحة، بل أيضًا من خلال تدريب أفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
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