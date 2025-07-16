معرض "صن آيلاند" للفنون الجليدية والثلجية في الصين

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البرنامج الصباحي
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الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
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30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
من الملعب
تشيلسي يتوّج بمونديال الأندية وسينر يحقق بطولة ويمبلدون في التنس للمرة الأولى
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق موانئ دبي مع حكومة سوريا على تطوير ميناء طرطوس
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:33 GMT
17 د
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البرنامج المسائي
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183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: أمريكا تدفع أوروبا نحو الانهيار الاقتصادي عبر استمرار الحرب في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
من يعرقل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سوريا.. تأثير حرائق اللاذقية على البيئة والثروة الزراعية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
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05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
من الملعب
تشيلسي يتوّج بمونديال الأندية وسينر يحقق بطولة ويمبلدون في التنس للمرة الأولى
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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صدى الحياة
الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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12:29 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13:00 GMT
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نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20250716/1102722140.html
معرض "صن آيلاند" للفنون الجليدية والثلجية في الصين
معرض "صن آيلاند" للفنون الجليدية والثلجية في الصين
سبوتنيك عربي
جمع فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لمعرض "صن آيلاند" للفنون الجليدية والثلجية بتصميمه الجديد في مدينة هاربين في الصين، ويظهر منحوتات ثلجية كلاسيكية من معارض... 16.07.2025, سبوتنيك عربي
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الصين
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фото, صور, الصين
фото, صور, الصين

معرض "صن آيلاند" للفنون الجليدية والثلجية في الصين

10:24 GMT 16.07.2025
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جمع فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لمعرض "صن آيلاند" للفنون الجليدية والثلجية بتصميمه الجديد في مدينة هاربين في الصين، ويظهر منحوتات ثلجية كلاسيكية من معارض "صن آيلاند" السابقة للفنون الجليدية، ضمن عروض السياحة الصيفية الجديدة.
© Getty Images / VCG

شبان يلعبون في معرض "صن آيلاند" للفنون الجليدية والثلجية في هاربين، الصين.

شبان يلعبون في معرض &quot;صن آيلاند&quot; للفنون الجليدية والثلجية في هاربين، الصين. - سبوتنيك عربي
1/8
© Getty Images / VCG

شبان يلعبون في معرض "صن آيلاند" للفنون الجليدية والثلجية في هاربين، الصين.

© Getty Images / VCG/Liu Yang

سياح يلتقطون صورة مع منحوتات ثلجية في معرض "صن آيلاند" للفنون الجليدية والثلجية في هاربين، الصين.

سياح يلتقطون صورة مع منحوتات ثلجية في معرض &quot;صن آيلاند&quot; للفنون الجليدية والثلجية في هاربين، الصين. - سبوتنيك عربي
2/8
© Getty Images / VCG/Liu Yang

سياح يلتقطون صورة مع منحوتات ثلجية في معرض "صن آيلاند" للفنون الجليدية والثلجية في هاربين، الصين.

© Getty Images / VCG

طفلة تلهو في معرض "صن آيلاند" للفنون الجليدية والثلجية في هاربين، الصين.

طفلة تلهو في معرض &quot;صن آيلاند&quot; للفنون الجليدية والثلجية في هاربين، الصين. - سبوتنيك عربي
3/8
© Getty Images / VCG

طفلة تلهو في معرض "صن آيلاند" للفنون الجليدية والثلجية في هاربين، الصين.

© Getty Images / VCG/China News Service/Zhao Yuhang

سائحة تلتقط صورة مع منحوتات ثلجية في معرض "صن آيلاند" للفنون الجليدية والثلجية في هاربين، الصين.

سائحة تلتقط صورة مع منحوتات ثلجية في معرض &quot;صن آيلاند&quot; للفنون الجليدية والثلجية في هاربين، الصين. - سبوتنيك عربي
4/8
© Getty Images / VCG/China News Service/Zhao Yuhang

سائحة تلتقط صورة مع منحوتات ثلجية في معرض "صن آيلاند" للفنون الجليدية والثلجية في هاربين، الصين.

© Getty Images / VCG/China News Service/Zhao Yuhang

أطفال يلعبون في معرض "صن آيلاند" للفنون الجليدية والثلجية في هاربين، الصين.

أطفال يلعبون في معرض &quot;صن آيلاند&quot; للفنون الجليدية والثلجية في هاربين، الصين. - سبوتنيك عربي
5/8
© Getty Images / VCG/China News Service/Zhao Yuhang

أطفال يلعبون في معرض "صن آيلاند" للفنون الجليدية والثلجية في هاربين، الصين.

© Getty Images / VCG/Liu Yang

منظر لمنحوتات ثلجية في معرض "صن آيلاند" للفنون الجليدية والثلجية.

منظر لمنحوتات ثلجية في معرض &quot;صن آيلاند&quot; للفنون الجليدية والثلجية. - سبوتنيك عربي
6/8
© Getty Images / VCG/Liu Yang

منظر لمنحوتات ثلجية في معرض "صن آيلاند" للفنون الجليدية والثلجية.

© Getty Images / VCG

أطفال يقودون دراجة هوائية في معرض "صن آيلاند".

أطفال يقودون دراجة هوائية في معرض &quot;صن آيلاند&quot;. - سبوتنيك عربي
7/8
© Getty Images / VCG

أطفال يقودون دراجة هوائية في معرض "صن آيلاند".

© Getty Images / VCG

شبان يستمتعون بوقتهم ضمن معرض "صن آيلاند" للفنون الجليدية والثلجية.

شبان يستمتعون بوقتهم ضمن معرض &quot;صن آيلاند&quot; للفنون الجليدية والثلجية. - سبوتنيك عربي
8/8
© Getty Images / VCG

شبان يستمتعون بوقتهم ضمن معرض "صن آيلاند" للفنون الجليدية والثلجية.

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