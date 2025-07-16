https://sarabic.ae/20250716/1102722140.html
معرض "صن آيلاند" للفنون الجليدية والثلجية في الصين
معرض "صن آيلاند" للفنون الجليدية والثلجية في الصين
سبوتنيك عربي
جمع فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لمعرض "صن آيلاند" للفنون الجليدية والثلجية بتصميمه الجديد في مدينة هاربين في الصين، ويظهر منحوتات ثلجية كلاسيكية من معارض... 16.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-16T10:24+0000
2025-07-16T10:24+0000
2025-07-16T10:24+0000
وسائط متعددة
صور
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102722309_0:174:2882:1795_1920x0_80_0_0_ec35c431905ce7176e92adcb0d941c50.jpg
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102722309_44:0:2773:2047_1920x0_80_0_0_8db2d6323f0d27a504605238ea173a23.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, صور, الصين
معرض "صن آيلاند" للفنون الجليدية والثلجية في الصين
جمع فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لمعرض "صن آيلاند" للفنون الجليدية والثلجية بتصميمه الجديد في مدينة هاربين في الصين، ويظهر منحوتات ثلجية كلاسيكية من معارض "صن آيلاند" السابقة للفنون الجليدية، ضمن عروض السياحة الصيفية الجديدة.
© Getty Images / VCG
شبان يلعبون في معرض "صن آيلاند" للفنون الجليدية والثلجية في هاربين، الصين.
شبان يلعبون في معرض "صن آيلاند" للفنون الجليدية والثلجية في هاربين، الصين.
© Getty Images / VCG/Liu Yang
سياح يلتقطون صورة مع منحوتات ثلجية في معرض "صن آيلاند" للفنون الجليدية والثلجية في هاربين، الصين.
سياح يلتقطون صورة مع منحوتات ثلجية في معرض "صن آيلاند" للفنون الجليدية والثلجية في هاربين، الصين.
© Getty Images / VCG
طفلة تلهو في معرض "صن آيلاند" للفنون الجليدية والثلجية في هاربين، الصين.
طفلة تلهو في معرض "صن آيلاند" للفنون الجليدية والثلجية في هاربين، الصين.
© Getty Images / VCG/China News Service/Zhao Yuhang
سائحة تلتقط صورة مع منحوتات ثلجية في معرض "صن آيلاند" للفنون الجليدية والثلجية في هاربين، الصين.
سائحة تلتقط صورة مع منحوتات ثلجية في معرض "صن آيلاند" للفنون الجليدية والثلجية في هاربين، الصين.
© Getty Images / VCG/China News Service/Zhao Yuhang
أطفال يلعبون في معرض "صن آيلاند" للفنون الجليدية والثلجية في هاربين، الصين.
أطفال يلعبون في معرض "صن آيلاند" للفنون الجليدية والثلجية في هاربين، الصين.
© Getty Images / VCG/Liu Yang
منظر لمنحوتات ثلجية في معرض "صن آيلاند" للفنون الجليدية والثلجية.
منظر لمنحوتات ثلجية في معرض "صن آيلاند" للفنون الجليدية والثلجية.
© Getty Images / VCG
أطفال يقودون دراجة هوائية في معرض "صن آيلاند".
أطفال يقودون دراجة هوائية في معرض "صن آيلاند".
© Getty Images / VCG
شبان يستمتعون بوقتهم ضمن معرض "صن آيلاند" للفنون الجليدية والثلجية.
شبان يستمتعون بوقتهم ضمن معرض "صن آيلاند" للفنون الجليدية والثلجية.