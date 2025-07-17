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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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نبض افريقيا
إفريقيا الوسطى تفتح أبوابها أمام الشركات الروسية العاملة في مجال
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https://sarabic.ae/20250717/الجيش-الإسرائيلي-اعتقال-جندي-بتهمة-التخابر-مع-إيران-1102765598.html
‌‏الجيش الإسرائيلي: اعتقال جندي بتهمة التخابر مع إيران
‌‏الجيش الإسرائيلي: اعتقال جندي بتهمة التخابر مع إيران
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن "توجيه تهمة التجسس لصالح إيران، مقابل تعويض مالي"، لجندي في الجيش الإسرائيلي. 17.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-17T13:18+0000
2025-07-17T13:18+0000
إسرائيل
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وبحسب التحقيقات التي أجراها الـ"شاباك" بالتعاون مع وحدة "لاهف 433" والشرطة العسكرية، فإن الجندي اعتُقل في الآونة الأخيرة، ووجهت له النيابة العسكرية لائحة اتهام شملت "التواصل مع عميل أجنبي ونقل معلومات إلى العدو".وأوضح الـ"شاباك" أن "الجندي تواصل عن علم مع عناصر إيرانية، ونفّذ مهاما لصالحهم، منها تصوير مواقع سقوط الصواريخ ونقل لقطات لاعتراضها، رغم أن هذه المعلومات لم تكن سرية ولم يحصل عليها من مهامه العسكرية"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".واعتبر الـ"شاباك" الحادث "خطيرا للغاية"، وأمرت المحكمة العسكرية في إسرائيل، باستمرار احتجاز الجندي حتى 22 يوليو/ تموز الجاري، مع احتمال تمديد حبسه لاحقا.
https://sarabic.ae/20250702/إيران-توجه-إلى-فرنسيين-اثنين-محتجزين-لديها-تهمة-التجسس-لصالح-الموساد-الإسرائيلي-1102293575.html
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إسرائيل, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن

‌‏الجيش الإسرائيلي: اعتقال جندي بتهمة التخابر مع إيران

13:18 GMT 17.07.2025
© AP Photo / Majdi Mohammedجنود إسرائيليين
جنود إسرائيليين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Majdi Mohammed
تابعنا عبر
أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن "توجيه تهمة التجسس لصالح إيران، مقابل تعويض مالي"، لجندي في الجيش الإسرائيلي.
وبحسب التحقيقات التي أجراها الـ"شاباك" بالتعاون مع وحدة "لاهف 433" والشرطة العسكرية، فإن الجندي اعتُقل في الآونة الأخيرة، ووجهت له النيابة العسكرية لائحة اتهام شملت "التواصل مع عميل أجنبي ونقل معلومات إلى العدو".
وأوضح الـ"شاباك" أن "الجندي تواصل عن علم مع عناصر إيرانية، ونفّذ مهاما لصالحهم، منها تصوير مواقع سقوط الصواريخ ونقل لقطات لاعتراضها، رغم أن هذه المعلومات لم تكن سرية ولم يحصل عليها من مهامه العسكرية"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2025
إيران توجه إلى فرنسيين اثنين محتجزين لديها تهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي
2 يوليو, 22:58 GMT
واعتبر الـ"شاباك" الحادث "خطيرا للغاية"، وأمرت المحكمة العسكرية في إسرائيل، باستمرار احتجاز الجندي حتى 22 يوليو/ تموز الجاري، مع احتمال تمديد حبسه لاحقا.
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