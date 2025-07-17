https://sarabic.ae/20250717/السودان-البرهان-يشكل-لجنة-سيادية-لدعم-استعادة-الخدمات-في-الخرطوم-1102753619.html

السودان.. البرهان يشكل لجنة سيادية لدعم استعادة الخدمات في الخرطوم

السودان.. البرهان يشكل لجنة سيادية لدعم استعادة الخدمات في الخرطوم

سبوتنيك عربي

شكّل رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان، لجنة بقيادة عضو المجلس إبراهيم جابر، لدعم استعادة الخدمات وتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين السودانيين... 17.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-17T09:25+0000

2025-07-17T09:25+0000

2025-07-17T09:25+0000

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وأفاد موقع "سودان تريبيون" الإلكتروني، صباح اليوم الخميس، بعودة 105 آلاف شخص إلى ولاية الخرطوم، بعدما استعادها الجيش من جملة 3.6 ملايين شخص فرّوا من منازلهم، هربًا من قوات الدعم السريع، عقب اندلاع النزاع في 15 أبريل/ نيسان 2023.ونقل الموقع عن إعلام ولاية الخرطوم أن "لجنة الطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم، رحّبت بقرار البرهان، الخاص بتكوين لجنة عليا برئاسة إبراهيم جابر، تختص بتهيئة المناخ المناسب لعودة المواطنين وتطبيع الحياة".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الجيش السوداني تصديه لهجوم من قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.وقال الجيش السوداني، في بيان له، إن "القوات المسلحة بالفرقة السادسة مشاة والقوات المساندة لها، دحرت قوات الدعم السريع يوم أمس الأربعاء، في هجوم على مدينة الفاشر، وكبّدتها خسائر فادحة في العديد والعتاد".وفي سياق متصل، أكدت منظمة الهجرة الدولية ومفوضية شؤون اللاجئين، عودة أكثر من 1.5 مليون نازح وقرابة 200 ألف لاجئ من مصر وجنوب السودان، إلى ديارهم في السودان.ووصل عدد النازحين داخليا في السودان، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى 11.585.384 نازحا، قبل أن تتناقص أعدادهم بعد سيطرة الجيش السوداني على ولايات سنار والجزيرة والخرطوم.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sarabic.ae/20250716/السودان-مقتل-5-أشخاص-وإصابة-العشرات-في-قصف-على-الفاشر-بالتزامن-مع-تجدد-الاشتباكات-1102733112.html

https://sarabic.ae/20250713/السودان-مقتل-18-شخصا-في-هجمات-لـالدعم-السريع-شمال-كردفان-1102657501.html

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قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار