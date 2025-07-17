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https://sarabic.ae/20250717/الكرملين-روسيا-تنتظر-مقترحات-من-الجانب-الأوكراني-بشأن-موعد-جولة-جديدة-من-المفاوضات--عاجل-1102755040.html
الكرملين: روسيا تنتظر مقترحات من الجانب الأوكراني بشأن موعد جولة جديدة من المفاوضات
الكرملين: روسيا تنتظر مقترحات من الجانب الأوكراني بشأن موعد جولة جديدة من المفاوضات
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا تنتظر مقترحات من الجانب الأوكراني، بشأن موعد الجولة الثالثة من المفاوضات... 17.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-17T09:49+0000
2025-07-17T10:10+0000
روسيا
الكرملين
دميتري بيسكوف
مفاوضات
أخبار أوكرانيا
موسكو
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وأضاف بيسكوف أنه "بعد اكتمال عملية تبادل جثث العسكريين، سيكون من الضروري تحديد موعد الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا".وعقدت روسيا وأوكرانيا، جولتين من المفاوضات المباشرة في إسطنبول، أسفرتا عن تبادل للأسرى، كما سلّمت موسكو جثث الجنود القتلى إلى نظام كييف.علاوة على ذلك، تبادل الطرفان مشاريع مذكرات تفاهم بشأن حل النزاعات. إلا أن موعد الجولة الثالثة لم يحدد بعد، رغم تأكيد تركيا وروسيا، مرارًا، استعدادهما لعقدها.الخارجية الروسية تعلق على تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي حول تسليح كييف
https://sarabic.ae/20250716/الكرملين-روسيا-تدعو-جميع-الأطراف-للضغط-على-كييف-لاستئناف-المفاوضات-مع-موسكو-1102719691.html
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روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف, مفاوضات, أخبار أوكرانيا, موسكو
روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف, مفاوضات, أخبار أوكرانيا, موسكو

الكرملين: روسيا تنتظر مقترحات من الجانب الأوكراني بشأن موعد جولة جديدة من المفاوضات

09:49 GMT 17.07.2025 (تم التحديث: 10:10 GMT 17.07.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا تنتظر مقترحات من الجانب الأوكراني، بشأن موعد الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
وأضاف بيسكوف أنه "بعد اكتمال عملية تبادل جثث العسكريين، سيكون من الضروري تحديد موعد الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا".

وقال بيسكوف، للصحفيين اليوم الخميس: "لا تزال عملية التبادل (جثث العسكريين الروس والأوكرانيين) بحاجة إلى استكمال. يجري حاليًا تنسيق إضافي، ويأتي هذا الأمر تنفيذًا للاتفاقيات، التي تم التوصل إليها خلال الجولة الثانية. وبعد ذلك، سيكون من الضروري تحديد موعد (الجولة الثالثة من المفاوضات)".

الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2025
الكرملين: روسيا تدعو جميع الأطراف للضغط على كييف لاستئناف المفاوضات مع موسكو
أمس, 08:23 GMT
وعقدت روسيا وأوكرانيا، جولتين من المفاوضات المباشرة في إسطنبول، أسفرتا عن تبادل للأسرى، كما سلّمت موسكو جثث الجنود القتلى إلى نظام كييف.
علاوة على ذلك، تبادل الطرفان مشاريع مذكرات تفاهم بشأن حل النزاعات. إلا أن موعد الجولة الثالثة لم يحدد بعد، رغم تأكيد تركيا وروسيا، مرارًا، استعدادهما لعقدها.
الخارجية الروسية تعلق على تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي حول تسليح كييف
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