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اليمن.. إدانات دولية لإصدار "أنصار الله" عملة جديدة
اليمن.. إدانات دولية لإصدار "أنصار الله" عملة جديدة
سبوتنيك عربي
دانت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، اليوم الخميس، إصدار جماعة "أنصار الله" في اليمن، عملة نقدية جديدة، معتبرة هذا الإجراء "غير قانوني". 17.07.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان موحّد صادر عن سفارات الدول الثلاث لدى اليمن: "ندين بشدة إصدار الحوثيين غير القانوني للأوراق النقدية والعملات المعدنية الجديدة". وأضاف البيان: "يجب على فرع صنعاء الامتثال لتوجيهات البنك المركزي في عدن دون تأخير". يذكر أن البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء، قد بدأ الأحد الماضي، بطرح العملة المعدنية الجديدة، والتي كان قد أعلن عنها، مشيرًا إلى أن "سك هذه العملة المعدنية يأتي في إطار حرص البنك على إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة وتعزيز جودة النقد المتداول". وأوضح بيان البنك المركزي اليمني أن "هذه الخطوة تأتي تأكيدًا على التزام البنك بتعزيز ثقة المجتمع في العملة الوطنية، وتنفيذا لما أعلنه سابقا عند طرح العملة المعدنية من فئة 100 ريال، وذلك كإجراء مدروس ومسؤول لتكون بديلا للأوراق النقدية التالفة من الفئة نفسها، دون أن يترتب على هذا الطرح أي زيادة في الكتلة النقدية أو أي تأثير على أسعار الصرف". وذكر البيان أن "البنك المركزي خصص مراكز استبدال في المركز الرئيسي وفروعه في المحافظات، لتسهيل استبدال العملة الورقية التالفة بالعملة المعدنية الجديدة لكافة المواطنين والجهات ذات العلاقة خلال أوقات الدوام الرسمي".
https://sarabic.ae/20250714/إصدار-أنصار-الله-عملة-جديدة-في-صنعاء-ما-تأثيره-على-الأزمة-الاقتصادية-في-مناطق-الشرعية-اليمنية-1102685865.html
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اليمن.. إدانات دولية لإصدار "أنصار الله" عملة جديدة

13:16 GMT 17.07.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanالعميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
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دانت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، اليوم الخميس، إصدار جماعة "أنصار الله" في اليمن، عملة نقدية جديدة، معتبرة هذا الإجراء "غير قانوني".
وجاء في بيان موحّد صادر عن سفارات الدول الثلاث لدى اليمن: "ندين بشدة إصدار الحوثيين غير القانوني للأوراق النقدية والعملات المعدنية الجديدة".

وقال البيان، الذي نشرته السفارات الثلاث عبر منصة "إكس"، إن "السلطة النقدية اليمنية الوحيدة المعترف بها هي البنك المركزي، الذي يتخذ من عدن مقرًا له، وقراراته وحدها تعتبر شرعية من قبل المجتمع الدولي".

وأضاف البيان: "يجب على فرع صنعاء الامتثال لتوجيهات البنك المركزي في عدن دون تأخير".
يذكر أن البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء، قد بدأ الأحد الماضي، بطرح العملة المعدنية الجديدة، والتي كان قد أعلن عنها، مشيرًا إلى أن "سك هذه العملة المعدنية يأتي في إطار حرص البنك على إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة وتعزيز جودة النقد المتداول".
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وأوضح بيان البنك المركزي اليمني أن "هذه الخطوة تأتي تأكيدًا على التزام البنك بتعزيز ثقة المجتمع في العملة الوطنية، وتنفيذا لما أعلنه سابقا عند طرح العملة المعدنية من فئة 100 ريال، وذلك كإجراء مدروس ومسؤول لتكون بديلا للأوراق النقدية التالفة من الفئة نفسها، دون أن يترتب على هذا الطرح أي زيادة في الكتلة النقدية أو أي تأثير على أسعار الصرف".
وذكر البيان أن "البنك المركزي خصص مراكز استبدال في المركز الرئيسي وفروعه في المحافظات، لتسهيل استبدال العملة الورقية التالفة بالعملة المعدنية الجديدة لكافة المواطنين والجهات ذات العلاقة خلال أوقات الدوام الرسمي".
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