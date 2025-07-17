https://sarabic.ae/20250717/ترامب-الولايات-المتحدة-قد-تفرض-رسوما-جمركية-تتراوح-بين-10-و15-على-150-دولة-غير-رئيسية-1102744126.html

ترامب: الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية تتراوح بين 10 و15% على 150 دولة غير رئيسية

ترامب: الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية تتراوح بين 10 و15% على 150 دولة غير رئيسية

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، قد تفرض رسومًا جمركية بنسبة تتراوح من 10 إلى 15 بالمئة، على 150 دولة غير... 17.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-17T00:45+0000

2025-07-17T00:45+0000

2025-07-17T04:43+0000

ترامب

الرسوم الجمركية

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال ترامب، في تصريحات لإذاعة "ريل أمريكا فويس": "لدينا أكثر من 200 دولة، أليس كذلك؟ لذا سنعلن عن رقم واحد للدول المتبقية، التي يقارب عددها 150 دولة، ومن المرجّح أن تكون (الرسوم الجمركية) 10 أو 15 بالمئة".وأضاف: "لم نقرر الأمر بعد. هذا أمر بالغ الأهمية".وبعد عودته إلى البيت الأبيض، شرع الرئيس الأمريكي في تبني سياسة تجارية أكثر تشددًا، شملت فرض رسوم جمركية على واردات من المكسيك وكندا، وزيادة الرسوم المفروضة على الصين، بالإضافة إلى فرض تعريفات على منتجات الحديد والألمنيوم والسيارات.ووفقًا لمعهد إدارة التوريد الأمريكي، فإن هذه السياسة ساهمت في تراجع النشاط الصناعي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وسببت اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد. ووجدت الشركات الأمريكية نفسها في وضع مالي صعب، إذ اضطرت لتحمل تكاليف إضافية لتعويض ارتفاع الأسعار.ورغم الخطاب التصعيدي، باتت الأسواق تتجاهل تصريحات ترامب، بعدما اعتاد المستثمرون على تراجعه عن بعض الإجراءات تحت ضغط الأسواق.

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ترامب, الرسوم الجمركية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن