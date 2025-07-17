ترامب: الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية تتراوح بين 10 و15% على 150 دولة غير رئيسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
من الملعب
تشيلسي يتوّج بمونديال الأندية وسينر يحقق بطولة ويمبلدون في التنس للمرة الأولى
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
10:17 GMT
30 د
صدى الحياة
الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تقاتل في عدة جبهات وتتلاعب بورقة الأقليات
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤولين : نتنياهو يسعى لإقامة معسكرات اعتقال في غزة تحت مزاعم إنشاء
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:32 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
10:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
7 د
نبض افريقيا
إفريقيا الوسطى تفتح أبوابها أمام الشركات الروسية العاملة في مجال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
16:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250717/ترامب-الولايات-المتحدة-قد-تفرض-رسوما-جمركية-تتراوح-بين-10-و15-على-150-دولة-غير-رئيسية-1102744126.html
ترامب: الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية تتراوح بين 10 و15% على 150 دولة غير رئيسية
ترامب: الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية تتراوح بين 10 و15% على 150 دولة غير رئيسية
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، قد تفرض رسومًا جمركية بنسبة تتراوح من 10 إلى 15 بالمئة، على 150 دولة غير... 17.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-17T00:45+0000
2025-07-17T04:43+0000
ترامب
الرسوم الجمركية
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/19/1102058530_1:0:600:337_1920x0_80_0_0_9c484cf2fcec07f8733448ec8ec1ba75.jpg
وقال ترامب، في تصريحات لإذاعة "ريل أمريكا فويس": "لدينا أكثر من 200 دولة، أليس كذلك؟ لذا سنعلن عن رقم واحد للدول المتبقية، التي يقارب عددها 150 دولة، ومن المرجّح أن تكون (الرسوم الجمركية) 10 أو 15 بالمئة".وأضاف: "لم نقرر الأمر بعد. هذا أمر بالغ الأهمية".وبعد عودته إلى البيت الأبيض، شرع الرئيس الأمريكي في تبني سياسة تجارية أكثر تشددًا، شملت فرض رسوم جمركية على واردات من المكسيك وكندا، وزيادة الرسوم المفروضة على الصين، بالإضافة إلى فرض تعريفات على منتجات الحديد والألمنيوم والسيارات.ووفقًا لمعهد إدارة التوريد الأمريكي، فإن هذه السياسة ساهمت في تراجع النشاط الصناعي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وسببت اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد. ووجدت الشركات الأمريكية نفسها في وضع مالي صعب، إذ اضطرت لتحمل تكاليف إضافية لتعويض ارتفاع الأسعار.ورغم الخطاب التصعيدي، باتت الأسواق تتجاهل تصريحات ترامب، بعدما اعتاد المستثمرون على تراجعه عن بعض الإجراءات تحت ضغط الأسواق.
https://sarabic.ae/20250714/الاتحاد-الأوروبي-يعد-قائمة-جمركية-مضادة-ردا-على-إعلان-ترامب-1102681434.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/19/1102058530_131:0:580:337_1920x0_80_0_0_ba289b895041ce27edf03d41f81948e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, الرسوم الجمركية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
ترامب, الرسوم الجمركية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

ترامب: الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية تتراوح بين 10 و15% على 150 دولة غير رئيسية

00:45 GMT 17.07.2025 (تم التحديث: 04:43 GMT 17.07.2025)
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، قد تفرض رسومًا جمركية بنسبة تتراوح من 10 إلى 15 بالمئة، على 150 دولة غير رئيسية.
وقال ترامب، في تصريحات لإذاعة "ريل أمريكا فويس": "لدينا أكثر من 200 دولة، أليس كذلك؟ لذا سنعلن عن رقم واحد للدول المتبقية، التي يقارب عددها 150 دولة، ومن المرجّح أن تكون (الرسوم الجمركية) 10 أو 15 بالمئة".
وأضاف: "لم نقرر الأمر بعد. هذا أمر بالغ الأهمية".
المفوضية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2025
الاتحاد الأوروبي يعد "قائمة جمركية مضادة" ردا على إعلان ترامب
14 يوليو, 15:40 GMT
وبعد عودته إلى البيت الأبيض، شرع الرئيس الأمريكي في تبني سياسة تجارية أكثر تشددًا، شملت فرض رسوم جمركية على واردات من المكسيك وكندا، وزيادة الرسوم المفروضة على الصين، بالإضافة إلى فرض تعريفات على منتجات الحديد والألمنيوم والسيارات.

وبلغت هذه السياسة ذروتها في الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، حين أعلن البيت الأبيض فرض رسوم متبادلة على الواردات، بلغت في مجملها نسبة 10%، مع تطبيق معدلات أعلى على واردات من 57 دولة. ومع ذلك، تم تعليق هذه الإجراءات بعد أسبوع فقط، وبدأت واشنطن جولة مفاوضات مع عدد من الشركاء التجاريين.

ووفقًا لمعهد إدارة التوريد الأمريكي، فإن هذه السياسة ساهمت في تراجع النشاط الصناعي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وسببت اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد. ووجدت الشركات الأمريكية نفسها في وضع مالي صعب، إذ اضطرت لتحمل تكاليف إضافية لتعويض ارتفاع الأسعار.
ورغم الخطاب التصعيدي، باتت الأسواق تتجاهل تصريحات ترامب، بعدما اعتاد المستثمرون على تراجعه عن بعض الإجراءات تحت ضغط الأسواق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала