https://sarabic.ae/20250717/ترامب-الولايات-المتحدة-قد-تفرض-رسوما-جمركية-تتراوح-بين-10-و15-على-150-دولة-غير-رئيسية-1102744126.html
ترامب: الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية تتراوح بين 10 و15% على 150 دولة غير رئيسية
ترامب: الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية تتراوح بين 10 و15% على 150 دولة غير رئيسية
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، قد تفرض رسومًا جمركية بنسبة تتراوح من 10 إلى 15 بالمئة، على 150 دولة غير... 17.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-17T00:45+0000
2025-07-17T00:45+0000
2025-07-17T04:43+0000
ترامب
الرسوم الجمركية
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب، في تصريحات لإذاعة "ريل أمريكا فويس": "لدينا أكثر من 200 دولة، أليس كذلك؟ لذا سنعلن عن رقم واحد للدول المتبقية، التي يقارب عددها 150 دولة، ومن المرجّح أن تكون (الرسوم الجمركية) 10 أو 15 بالمئة".وأضاف: "لم نقرر الأمر بعد. هذا أمر بالغ الأهمية".وبعد عودته إلى البيت الأبيض، شرع الرئيس الأمريكي في تبني سياسة تجارية أكثر تشددًا، شملت فرض رسوم جمركية على واردات من المكسيك وكندا، وزيادة الرسوم المفروضة على الصين، بالإضافة إلى فرض تعريفات على منتجات الحديد والألمنيوم والسيارات.ووفقًا لمعهد إدارة التوريد الأمريكي، فإن هذه السياسة ساهمت في تراجع النشاط الصناعي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وسببت اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد. ووجدت الشركات الأمريكية نفسها في وضع مالي صعب، إذ اضطرت لتحمل تكاليف إضافية لتعويض ارتفاع الأسعار.ورغم الخطاب التصعيدي، باتت الأسواق تتجاهل تصريحات ترامب، بعدما اعتاد المستثمرون على تراجعه عن بعض الإجراءات تحت ضغط الأسواق.
https://sarabic.ae/20250714/الاتحاد-الأوروبي-يعد-قائمة-جمركية-مضادة-ردا-على-إعلان-ترامب-1102681434.html
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ترامب, الرسوم الجمركية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
ترامب, الرسوم الجمركية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
ترامب: الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية تتراوح بين 10 و15% على 150 دولة غير رئيسية
00:45 GMT 17.07.2025 (تم التحديث: 04:43 GMT 17.07.2025)
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، قد تفرض رسومًا جمركية بنسبة تتراوح من 10 إلى 15 بالمئة، على 150 دولة غير رئيسية.
وقال ترامب، في تصريحات لإذاعة "ريل أمريكا فويس": "لدينا أكثر من 200 دولة، أليس كذلك؟ لذا سنعلن عن رقم واحد للدول المتبقية، التي يقارب عددها 150 دولة، ومن المرجّح أن تكون (الرسوم الجمركية) 10 أو 15 بالمئة".
وأضاف: "لم نقرر الأمر بعد. هذا أمر بالغ الأهمية".
وبعد عودته إلى البيت الأبيض، شرع الرئيس الأمريكي في تبني سياسة تجارية أكثر تشددًا، شملت فرض رسوم جمركية على واردات من المكسيك وكندا، وزيادة الرسوم المفروضة على الصين، بالإضافة إلى فرض تعريفات على منتجات الحديد والألمنيوم والسيارات.
وبلغت هذه السياسة ذروتها في الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، حين أعلن البيت الأبيض فرض رسوم متبادلة على الواردات، بلغت في مجملها نسبة 10%، مع تطبيق معدلات أعلى على واردات من 57 دولة. ومع ذلك، تم تعليق هذه الإجراءات بعد أسبوع فقط، وبدأت واشنطن جولة مفاوضات مع عدد من الشركاء التجاريين.
ووفقًا لمعهد إدارة التوريد الأمريكي، فإن هذه السياسة ساهمت في تراجع النشاط الصناعي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وسببت اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد. ووجدت الشركات الأمريكية نفسها في وضع مالي صعب، إذ اضطرت لتحمل تكاليف إضافية لتعويض ارتفاع الأسعار.
ورغم الخطاب التصعيدي، باتت الأسواق تتجاهل تصريحات ترامب، بعدما اعتاد المستثمرون على تراجعه عن بعض الإجراءات تحت ضغط الأسواق.