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فرنسا تنهي وجودها العسكري في السنغال بعد 65 عاما وتسلم آخر قواعدها
فرنسا تنهي وجودها العسكري في السنغال بعد 65 عاما وتسلم آخر قواعدها
سبوتنيك عربي
سلمت فرنسا، اليوم الخميس، معسكر "غاي" في العاصمة داكار إلى القوات المسلحة السنغالية، في خطوة أنهت وجودها العسكري في السنغال الذي استمر 65 عاما. 17.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-17T13:41+0000
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وذكرت وكالة "فرانس برس" أن مراسم التسليم جرت بحضور رئيس أركان الجيش السنغالي الجنرال مبايي سيسي، والجنرال باسكال ياني، ممثل القيادة الفرنسية في أفريقيا.ويمثل هذا الحدث نهاية الوجود الدائم للجيش الفرنسي ليس فقط في السنغال، بل أيضًا في غرب ووسط أفريقيا.وكانت فرنسا قد بدأت الانسحاب التدريجي من قواعدها في السنغال منذ مارس الماضي، ضمن اتفاق مع داكار أُعلن عنه في فبراير، ينص على إنهاء الوجود الفرنسي بالكامل بنهاية عام 2024.وأعلن الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، مطلع العام الحالي، أن بلاده ستنهي جميع أشكال الوجود العسكري الأجنبي في أراضيها بحلول 2025، مؤكدا سعيه لتأسيس شراكات دفاعية جديدة قائمة على الندية.وكان فاي صرح سابقا بأن "التواجد الفرنسي يتعارض مع السيادة الوطنية للسنغال".تأتي هذه الخطوة ضمن موجة انسحابات فرنسية من مستعمراتها السابقة في أفريقيا، بعد طرد القوات الفرنسية من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وكذلك مغادرتها قواعدها في تشاد وساحل العاج.
https://sarabic.ae/20220217/رئيس-السنغال-نتفهم-قرار-فرنسا-والشركاء-بعدم-مواصلة-الوجود-العسكري-الميداني-في-مالي-1058737692.html
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أخبار فرنسا , السنغال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فرنسا , السنغال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

فرنسا تنهي وجودها العسكري في السنغال بعد 65 عاما وتسلم آخر قواعدها

13:41 GMT 17.07.2025
© AP Photo / Maeva Bambuckجنود فرنسيين
جنود فرنسيين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Maeva Bambuck
تابعنا عبر
سلمت فرنسا، اليوم الخميس، معسكر "غاي" في العاصمة داكار إلى القوات المسلحة السنغالية، في خطوة أنهت وجودها العسكري في السنغال الذي استمر 65 عاما.
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن مراسم التسليم جرت بحضور رئيس أركان الجيش السنغالي الجنرال مبايي سيسي، والجنرال باسكال ياني، ممثل القيادة الفرنسية في أفريقيا.
ويمثل هذا الحدث نهاية الوجود الدائم للجيش الفرنسي ليس فقط في السنغال، بل أيضًا في غرب ووسط أفريقيا.
وكانت فرنسا قد بدأت الانسحاب التدريجي من قواعدها في السنغال منذ مارس الماضي، ضمن اتفاق مع داكار أُعلن عنه في فبراير، ينص على إنهاء الوجود الفرنسي بالكامل بنهاية عام 2024.
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
رئيس السنغال: نتفهم قرار فرنسا والشركاء بعدم مواصلة الوجود العسكري الميداني في مالي
17 فبراير 2022, 09:14 GMT
وأعلن الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، مطلع العام الحالي، أن بلاده ستنهي جميع أشكال الوجود العسكري الأجنبي في أراضيها بحلول 2025، مؤكدا سعيه لتأسيس شراكات دفاعية جديدة قائمة على الندية.
وكان فاي صرح سابقا بأن "التواجد الفرنسي يتعارض مع السيادة الوطنية للسنغال".
تأتي هذه الخطوة ضمن موجة انسحابات فرنسية من مستعمراتها السابقة في أفريقيا، بعد طرد القوات الفرنسية من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وكذلك مغادرتها قواعدها في تشاد وساحل العاج.
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