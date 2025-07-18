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السفير الإيراني في روسيا: الحرب مع إسرائيل لم تؤثر على المشاريع المشتركة بين طهران وموسكو
السفير الإيراني في روسيا: الحرب مع إسرائيل لم تؤثر على المشاريع المشتركة بين طهران وموسكو
سبوتنيك عربي
أكد السفير الإيراني في روسيا، كاظم جلالي، أن المشاريع المشتركة بين إيران وروسيا، بما في ذلك مشروع سكة الحديد "رشت - آستارا"، مستمرة ولم تتأثر بالحرب الأخيرة... 18.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-18T01:55+0000
2025-07-18T04:38+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
ترامب
إيران
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وقال جلالي في تصريح لـ"سبوتنيك": "مشاريع البلدين، وكذلك تعاون إيران مع دول أخرى، لا علاقة لها بما يجري من تطورات في المنطقة".وأضاف السفير جلالي أن "التواصل بين الجانبين لم ينقطع حتى أثناء التصعيد العسكري"، لافتًا إلى أهمية مشروع سكة الحديد "رشت - آستارا" كجزء محوري من ممر النقل الدولي الشمال - الجنوب.وكانت إسرائيل، قد شنت في 13 يونيو/ حزيران الماضي، عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تطوير برنامج نووي عسكري سري"، وهو ما نفته طهران وردت عليه بهجمات مضادة.واستمرت المواجهات بين الطرفين لمدة 12 يومًا، شاركت خلالها الولايات المتحدة بقصف منشآت نووية إيرانية في 22 يونيو الماضي، وردّت إيران بهجوم على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر.وتجدر الإشارة إلى أن إيران تنفي وجود أي بعد عسكري في برنامجها النووي، فيما أكّد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في 18 يونيو الماضي، أنه "لا توجد أدلة ملموسة على امتلاك إيران برنامجًا للأسلحة النووية".
https://sarabic.ae/20250711/موسكو-إيران-وأمريكا-تدرسان-باهتمام-اقتراح-روسيا-بمساعدة-إيران-على-استنفاد-اليورانيوم-1102575774.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, ترامب, إيران
روسيا, أخبار روسيا اليوم, ترامب, إيران

السفير الإيراني في روسيا: الحرب مع إسرائيل لم تؤثر على المشاريع المشتركة بين طهران وموسكو

01:55 GMT 18.07.2025 (تم التحديث: 04:38 GMT 18.07.2025)
© Sputnik . Evgueniy Byatov / الانتقال إلى بنك الصوركاظم جلالي، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا
كاظم جلالي، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
© Sputnik . Evgueniy Byatov
/
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تابعنا عبر
أكد السفير الإيراني في روسيا، كاظم جلالي، أن المشاريع المشتركة بين إيران وروسيا، بما في ذلك مشروع سكة الحديد "رشت - آستارا"، مستمرة ولم تتأثر بالحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل.
وقال جلالي في تصريح لـ"سبوتنيك": "مشاريع البلدين، وكذلك تعاون إيران مع دول أخرى، لا علاقة لها بما يجري من تطورات في المنطقة".
وأضاف السفير جلالي أن "التواصل بين الجانبين لم ينقطع حتى أثناء التصعيد العسكري"، لافتًا إلى أهمية مشروع سكة الحديد "رشت - آستارا" كجزء محوري من ممر النقل الدولي الشمال - الجنوب.
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2025
موسكو: إيران وأمريكا تدرسان باهتمام اقتراح روسيا بمساعدة طهران على استنفاد اليورانيوم
11 يوليو, 03:20 GMT

وأردف السفير الإيراني: "هذا الممر لا يخدم فقط مصالح روسيا وإيران، بل سيكون مفيدًا لدول ومناطق أخرى أيضًا. إن تعزيز القدرة الاستيعابية له سيصب في مصلحة العالم بأسره. مشاريعنا تمضي قدمًا وهي غير مرتبطة بشكل كبير بالقضية الإسرائيلية - الإيرانية".

وكانت إسرائيل، قد شنت في 13 يونيو/ حزيران الماضي، عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تطوير برنامج نووي عسكري سري"، وهو ما نفته طهران وردت عليه بهجمات مضادة.
واستمرت المواجهات بين الطرفين لمدة 12 يومًا، شاركت خلالها الولايات المتحدة بقصف منشآت نووية إيرانية في 22 يونيو الماضي، وردّت إيران بهجوم على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر.
وفي 23 يونيو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران وإسرائيل، وافقتا على وقف إطلاق النار.
وتجدر الإشارة إلى أن إيران تنفي وجود أي بعد عسكري في برنامجها النووي، فيما أكّد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في 18 يونيو الماضي، أنه "لا توجد أدلة ملموسة على امتلاك إيران برنامجًا للأسلحة النووية".
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