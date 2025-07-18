https://sarabic.ae/20250718/السفير-الإيراني-لدى-روسيا-الحرب-مع-إسرائيل-لم-تؤثر-على-المشاريع-المشتركة-بين-طهران-وموسكو-1102778232.html

السفير الإيراني في روسيا: الحرب مع إسرائيل لم تؤثر على المشاريع المشتركة بين طهران وموسكو

السفير الإيراني في روسيا: الحرب مع إسرائيل لم تؤثر على المشاريع المشتركة بين طهران وموسكو

سبوتنيك عربي

أكد السفير الإيراني في روسيا، كاظم جلالي، أن المشاريع المشتركة بين إيران وروسيا، بما في ذلك مشروع سكة الحديد "رشت - آستارا"، مستمرة ولم تتأثر بالحرب الأخيرة... 18.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-18T01:55+0000

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وقال جلالي في تصريح لـ"سبوتنيك": "مشاريع البلدين، وكذلك تعاون إيران مع دول أخرى، لا علاقة لها بما يجري من تطورات في المنطقة".وأضاف السفير جلالي أن "التواصل بين الجانبين لم ينقطع حتى أثناء التصعيد العسكري"، لافتًا إلى أهمية مشروع سكة الحديد "رشت - آستارا" كجزء محوري من ممر النقل الدولي الشمال - الجنوب.وكانت إسرائيل، قد شنت في 13 يونيو/ حزيران الماضي، عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تطوير برنامج نووي عسكري سري"، وهو ما نفته طهران وردت عليه بهجمات مضادة.واستمرت المواجهات بين الطرفين لمدة 12 يومًا، شاركت خلالها الولايات المتحدة بقصف منشآت نووية إيرانية في 22 يونيو الماضي، وردّت إيران بهجوم على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر.وتجدر الإشارة إلى أن إيران تنفي وجود أي بعد عسكري في برنامجها النووي، فيما أكّد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في 18 يونيو الماضي، أنه "لا توجد أدلة ملموسة على امتلاك إيران برنامجًا للأسلحة النووية".

https://sarabic.ae/20250711/موسكو-إيران-وأمريكا-تدرسان-باهتمام-اقتراح-روسيا-بمساعدة-إيران-على-استنفاد-اليورانيوم-1102575774.html

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