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تقرير: إسرائيل تبحث مع إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا استقبال سكان من غزة
تقرير: إسرائيل تبحث مع إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا استقبال سكان من غزة
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير أمريكية، اليوم الجمعة، أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، ديفيد برنيا، زار واشنطن خلال الأسبوع الحالي، لبحث خطة تسعى إسرائيل من خلالها إلى الحصول على... 18.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-18T18:10+0000
2025-07-18T18:10+0000
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ونقل موقع أمريكي عن مصدرين مطلعين، أن برنيا أبلغ المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بأن كلا من إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا أبدت استعدادا مبدئيا لاستقبال لاجئين فلسطينيين من غزة، مشيرا إلى ضرورة أن تقدم واشنطن حوافز لتلك الدول لدفعها لقبول الخطة.وأشار أحد المصادر إلى أن ويتكوف لم يقدم التزاما واضحا حيال الطلب الإسرائيلي، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأكد مسؤولون أمريكيون أن البيت الأبيض لا يبدي حماسة تجاه الخطة، خاصة في ظل معارضة قوية من الدول العربية.وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من اقتراح ترامب نقل سكان غزة بشكل دائم ضمن خطة لإعادة إعمار القطاع، وهي الفكرة التي لقيت رفضا دوليا واسعا، بينما لاقت تأييدا من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وائتلافه.
https://sarabic.ae/20250706/حكومة-غزة-تعلق-على-تقارير-تورط-مؤسسة-غزة-الإنسانية-في-تهجير-الفلسطينيين-1102405503.html
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غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار إندونيسيا, أخبار إثيوبيا
غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار إندونيسيا, أخبار إثيوبيا

تقرير: إسرائيل تبحث مع إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا استقبال سكان من غزة

18:10 GMT 18.07.2025
© AP Photo / Mohammad Abu Samraبدء عودة النازحين إلى شمال غزة
بدء عودة النازحين إلى شمال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Mohammad Abu Samra
تابعنا عبر
كشفت تقارير أمريكية، اليوم الجمعة، أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، ديفيد برنيا، زار واشنطن خلال الأسبوع الحالي، لبحث خطة تسعى إسرائيل من خلالها إلى الحصول على دعم إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لنقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى 3 دول.
ونقل موقع أمريكي عن مصدرين مطلعين، أن برنيا أبلغ المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بأن كلا من إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا أبدت استعدادا مبدئيا لاستقبال لاجئين فلسطينيين من غزة، مشيرا إلى ضرورة أن تقدم واشنطن حوافز لتلك الدول لدفعها لقبول الخطة.
وأشار أحد المصادر إلى أن ويتكوف لم يقدم التزاما واضحا حيال الطلب الإسرائيلي، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
فلسطينيون يحملون صناديق وأكياسا تحتوي على مساعدات غذائية وإنسانية قدمتها مؤسسة غزة، المدعومة من أمريكا ووافقت عليها إسرائيل، في رفح جنوب قطاع غزة، 29 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2025
حكومة غزة تعلق على تقارير تورط "مؤسسة غزة الإنسانية" في تهجير الفلسطينيين
6 يوليو, 12:01 GMT
وأكد مسؤولون أمريكيون أن البيت الأبيض لا يبدي حماسة تجاه الخطة، خاصة في ظل معارضة قوية من الدول العربية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من اقتراح ترامب نقل سكان غزة بشكل دائم ضمن خطة لإعادة إعمار القطاع، وهي الفكرة التي لقيت رفضا دوليا واسعا، بينما لاقت تأييدا من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وائتلافه.
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