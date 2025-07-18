https://sarabic.ae/20250718/تقرير-إسرائيل-تبحث-مع-إثيوبيا-وإندونيسيا-وليبيا-استقبال-سكان-من-غزة-1102808274.html
تقرير: إسرائيل تبحث مع إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا استقبال سكان من غزة
تقرير: إسرائيل تبحث مع إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا استقبال سكان من غزة
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير أمريكية، اليوم الجمعة، أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، ديفيد برنيا، زار واشنطن خلال الأسبوع الحالي، لبحث خطة تسعى إسرائيل من خلالها إلى الحصول على... 18.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-18T18:10+0000
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ونقل موقع أمريكي عن مصدرين مطلعين، أن برنيا أبلغ المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بأن كلا من إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا أبدت استعدادا مبدئيا لاستقبال لاجئين فلسطينيين من غزة، مشيرا إلى ضرورة أن تقدم واشنطن حوافز لتلك الدول لدفعها لقبول الخطة.وأشار أحد المصادر إلى أن ويتكوف لم يقدم التزاما واضحا حيال الطلب الإسرائيلي، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأكد مسؤولون أمريكيون أن البيت الأبيض لا يبدي حماسة تجاه الخطة، خاصة في ظل معارضة قوية من الدول العربية.وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من اقتراح ترامب نقل سكان غزة بشكل دائم ضمن خطة لإعادة إعمار القطاع، وهي الفكرة التي لقيت رفضا دوليا واسعا، بينما لاقت تأييدا من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وائتلافه.
https://sarabic.ae/20250706/حكومة-غزة-تعلق-على-تقارير-تورط-مؤسسة-غزة-الإنسانية-في-تهجير-الفلسطينيين-1102405503.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار إندونيسيا, أخبار إثيوبيا
غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار إندونيسيا, أخبار إثيوبيا
تقرير: إسرائيل تبحث مع إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا استقبال سكان من غزة
كشفت تقارير أمريكية، اليوم الجمعة، أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، ديفيد برنيا، زار واشنطن خلال الأسبوع الحالي، لبحث خطة تسعى إسرائيل من خلالها إلى الحصول على دعم إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لنقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى 3 دول.
ونقل موقع أمريكي عن مصدرين مطلعين، أن برنيا أبلغ المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بأن كلا من إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا أبدت استعدادا مبدئيا لاستقبال لاجئين فلسطينيين من غزة، مشيرا إلى ضرورة أن تقدم واشنطن حوافز لتلك الدول لدفعها لقبول الخطة.
وأشار أحد المصادر إلى أن ويتكوف لم يقدم التزاما واضحا حيال الطلب الإسرائيلي، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وأكد مسؤولون أمريكيون أن البيت الأبيض لا يبدي حماسة تجاه الخطة، خاصة في ظل معارضة قوية من الدول العربية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من اقتراح ترامب نقل سكان غزة بشكل دائم ضمن خطة لإعادة إعمار القطاع، وهي الفكرة التي لقيت رفضا دوليا واسعا، بينما لاقت تأييدا من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وائتلافه.