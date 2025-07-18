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دولة عربية تطلق استثمارات ضخمة بـ190 مليون دولار لتطوير موانيها
دولة عربية تطلق استثمارات ضخمة بـ190 مليون دولار لتطوير موانيها
سبوتنيك عربي
تعمل دولة عربية على استثمار 190 مليون دولار ضمن خططها لتشغيل محطات جديدة متعددة الأغراض وتعزيز قدرات موانيها، بما في ذلك مناولة معدات المشاريع. 18.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-18T07:05+0000
2025-07-18T07:05+0000
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وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، أن "الشركة السعودية العالمية للموانئ"، تعد مشروعا مشتركا بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة "بي سي أي إنترناشونال"، باستثمار يتجاوز 700 مليون ريال.وتعمل الشركة السعودية على تطوير وتشغيل وإدارة محطة الحاويات الثانية في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام.ونقل موقع "العربية"، صباح اليوم الجمعة، عن الخبير في المناطق اللوجستية وسلاسل الإمداد خالد الغامدي، أن "الموانئ السعودية تعتبر عاملا مؤثرا والقلب النابض للتجارة الدولية سواء عن طريق الصادرات أو الواردات للمملكة".وقال الغامدي إن "المشروع الذي تنفذه الشركة السعودية العالمية للموانئ يساهم في زيادة كفاءة الموانئ السعودية، من خلال التعاون مع الخبرات الأجنبية ونقل التقنيات الحديثة، وزيادة كفاءة الموانئ تنعكس في النهاية على تجربة العميل الممثل في الشركات العالمية، سواء في عمليات التصدير أو الاستيراد".وتابع: "الموانئ تعتبر جزءا من عناصر التقييم ضمن مؤشر الأداء اللوجستي الذي يصدره البنك الدولي، والمملكة قفزت 17 مرتبة ضمن المؤشر، والهدف الأهم بحلول 2030، أن نكون ضمن العشرة الأوائل على مستوى العالم".وأكد الخبير السعودي خالد الغامدي أن "العقود الاستثمارية الجديدة تساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية وزيادة الكفاءة التشغيلية والسرعة والمرونة، ما يؤدي في النهاية إلى استفادة الشركات الأجنبية والعالمية التي تبحث عن أفضل خدمة بأقل تكلفة".
https://sarabic.ae/20190807/السعودية-توقف-حركة-الملاحة-في-ميناء-جدة-1042597127.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار

دولة عربية تطلق استثمارات ضخمة بـ190 مليون دولار لتطوير موانيها

07:05 GMT 18.07.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورسفينة حاويات
سفينة حاويات - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
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تعمل دولة عربية على استثمار 190 مليون دولار ضمن خططها لتشغيل محطات جديدة متعددة الأغراض وتعزيز قدرات موانيها، بما في ذلك مناولة معدات المشاريع.
وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، أن "الشركة السعودية العالمية للموانئ"، تعد مشروعا مشتركا بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة "بي سي أي إنترناشونال"، باستثمار يتجاوز 700 مليون ريال.
وتعمل الشركة السعودية على تطوير وتشغيل وإدارة محطة الحاويات الثانية في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام.
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ونقل موقع "العربية"، صباح اليوم الجمعة، عن الخبير في المناطق اللوجستية وسلاسل الإمداد خالد الغامدي، أن "الموانئ السعودية تعتبر عاملا مؤثرا والقلب النابض للتجارة الدولية سواء عن طريق الصادرات أو الواردات للمملكة".
وأضاف الغامدي أن "70% من واردات المملكة تأتي عن طريق الموانئ البحرية مقابل نسبة 95% من الصادرات لخارج المملكة"، موضحًا أن "الموانئ تلعب دورًا محوريًا في دعم خطط السعودية للتحول إلى مركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، بالإضافة إلى هدف آخر وهو تداول نحو 40 مليون حاوية سنويا بحلول 2030، مقابل 10 ملايين حاوية حاليًا".
وقال الغامدي إن "المشروع الذي تنفذه الشركة السعودية العالمية للموانئ يساهم في زيادة كفاءة الموانئ السعودية، من خلال التعاون مع الخبرات الأجنبية ونقل التقنيات الحديثة، وزيادة كفاءة الموانئ تنعكس في النهاية على تجربة العميل الممثل في الشركات العالمية، سواء في عمليات التصدير أو الاستيراد".
وتابع: "الموانئ تعتبر جزءا من عناصر التقييم ضمن مؤشر الأداء اللوجستي الذي يصدره البنك الدولي، والمملكة قفزت 17 مرتبة ضمن المؤشر، والهدف الأهم بحلول 2030، أن نكون ضمن العشرة الأوائل على مستوى العالم".
وأكد الخبير السعودي خالد الغامدي أن "العقود الاستثمارية الجديدة تساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية وزيادة الكفاءة التشغيلية والسرعة والمرونة، ما يؤدي في النهاية إلى استفادة الشركات الأجنبية والعالمية التي تبحث عن أفضل خدمة بأقل تكلفة".
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