https://sarabic.ae/20250718/رئيس-الوزراء-السوداني-يصل-إلى-الخرطوم-في-أول-زيارة-للعاصمة-بعد-تولى-منصبه-1102810713.html

رئيس الوزراء السوداني يصل إلى الخرطوم في أول زيارة للعاصمة بعد تولى منصبه

رئيس الوزراء السوداني يصل إلى الخرطوم في أول زيارة للعاصمة بعد تولى منصبه

سبوتنيك عربي

وصل رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إلى العاصمة الخرطوم في أول زيارة له منذ تعيينه قبل نحو شهرين، لمعاينة الأوضاع الميدانية في المدينة التي كانت مسرحا لمعارك... 18.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-18T20:51+0000

2025-07-18T20:51+0000

2025-07-18T20:51+0000

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وظهر إدريس في مقطع مصور وسط العاصمة، محاطا بعشرات المواطنين، خلال جولة ميدانية شملت مصفاة الجيلي شمالي الخرطوم، ضمن زيارة تمتد 3 أيام يعتزم خلالها الوقوف على المرافق الحكومية وتقييم احتياجاتها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الجمعة.ورافق إدريس في الزيارة عضوا مجلس السيادة، الفريق إبراهيم جابر وسلمى عبد الجبار، في وقت تواجه فيه الحكومة الجديدة تحديا كبيرا يتمثل في نقل مؤسسات الدولة تدريجيا من العاصمة المؤقتة بورتسودان إلى الخرطوم، رغم الدمار الواسع الذي طال الوزارات والمقار السيادية.وفي سياق متصل، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارًا بتفريغ الخرطوم من جميع التشكيلات العسكرية خلال أسبوعين، وتشكيل لجنة خاصة لتهيئة البيئة الأمنية والخدمية لعودة المواطنين، برئاسة الفريق إبراهيم جابر وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية