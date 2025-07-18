https://sarabic.ae/20250718/رئيس-الوزراء-السوداني-يصل-إلى-الخرطوم-في-أول-زيارة-للعاصمة-بعد-تولى-منصبه-1102810713.html
رئيس الوزراء السوداني يصل إلى الخرطوم في أول زيارة للعاصمة بعد تولى منصبه
رئيس الوزراء السوداني يصل إلى الخرطوم في أول زيارة للعاصمة بعد تولى منصبه
سبوتنيك عربي
وصل رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إلى العاصمة الخرطوم في أول زيارة له منذ تعيينه قبل نحو شهرين، لمعاينة الأوضاع الميدانية في المدينة التي كانت مسرحا لمعارك... 18.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-18T20:51+0000
2025-07-18T20:51+0000
2025-07-18T20:51+0000
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وظهر إدريس في مقطع مصور وسط العاصمة، محاطا بعشرات المواطنين، خلال جولة ميدانية شملت مصفاة الجيلي شمالي الخرطوم، ضمن زيارة تمتد 3 أيام يعتزم خلالها الوقوف على المرافق الحكومية وتقييم احتياجاتها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الجمعة.ورافق إدريس في الزيارة عضوا مجلس السيادة، الفريق إبراهيم جابر وسلمى عبد الجبار، في وقت تواجه فيه الحكومة الجديدة تحديا كبيرا يتمثل في نقل مؤسسات الدولة تدريجيا من العاصمة المؤقتة بورتسودان إلى الخرطوم، رغم الدمار الواسع الذي طال الوزارات والمقار السيادية.وفي سياق متصل، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارًا بتفريغ الخرطوم من جميع التشكيلات العسكرية خلال أسبوعين، وتشكيل لجنة خاصة لتهيئة البيئة الأمنية والخدمية لعودة المواطنين، برئاسة الفريق إبراهيم جابر وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250718/الاتحاد-الأوروبي-يفرض-عقوبات-جديدة-على-كيانات-متهمة-بتمويل-الحرب-في-السودان-1102802248.html
https://sarabic.ae/20250622/عضو-مجلس-السيادة-السوداني-السابق-لـسبوتنيك-مشاكل-حقيقية-يواجهها-إدريس-في-تشكيل-الحكومة-الجديدة-1101939400.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
رئيس الوزراء السوداني يصل إلى الخرطوم في أول زيارة للعاصمة بعد تولى منصبه
وصل رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إلى العاصمة الخرطوم في أول زيارة له منذ تعيينه قبل نحو شهرين، لمعاينة الأوضاع الميدانية في المدينة التي كانت مسرحا لمعارك ضارية بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، وأسفرت عن دمار واسع في البنية التحتية والمرافق الحكومية.
وظهر إدريس في مقطع مصور وسط العاصمة، محاطا بعشرات المواطنين، خلال جولة ميدانية شملت مصفاة الجيلي شمالي الخرطوم، ضمن زيارة تمتد 3 أيام يعتزم خلالها الوقوف على المرافق الحكومية وتقييم احتياجاتها، حسبما ذكرت وكالة
الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الجمعة.
ورافق إدريس في الزيارة عضوا مجلس السيادة، الفريق إبراهيم جابر وسلمى عبد الجبار، في وقت تواجه فيه الحكومة الجديدة تحديا كبيرا يتمثل في نقل مؤسسات الدولة تدريجيا من العاصمة المؤقتة بورتسودان إلى الخرطوم، رغم الدمار الواسع الذي طال الوزارات والمقار السيادية.
وفي سياق متصل، أصدر رئيس مجلس السيادة
عبد الفتاح البرهان قرارًا بتفريغ الخرطوم من جميع التشكيلات العسكرية خلال أسبوعين، وتشكيل لجنة خاصة لتهيئة البيئة الأمنية والخدمية لعودة المواطنين، برئاسة الفريق إبراهيم جابر وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار
، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.