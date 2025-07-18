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عرب بوينت بودكاست
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رئيس الوزراء السوداني يصل إلى الخرطوم في أول زيارة للعاصمة بعد تولى منصبه
رئيس الوزراء السوداني يصل إلى الخرطوم في أول زيارة للعاصمة بعد تولى منصبه
سبوتنيك عربي
وصل رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إلى العاصمة الخرطوم في أول زيارة له منذ تعيينه قبل نحو شهرين، لمعاينة الأوضاع الميدانية في المدينة التي كانت مسرحا لمعارك... 18.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-18T20:51+0000
2025-07-18T20:51+0000
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وظهر إدريس في مقطع مصور وسط العاصمة، محاطا بعشرات المواطنين، خلال جولة ميدانية شملت مصفاة الجيلي شمالي الخرطوم، ضمن زيارة تمتد 3 أيام يعتزم خلالها الوقوف على المرافق الحكومية وتقييم احتياجاتها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الجمعة.ورافق إدريس في الزيارة عضوا مجلس السيادة، الفريق إبراهيم جابر وسلمى عبد الجبار، في وقت تواجه فيه الحكومة الجديدة تحديا كبيرا يتمثل في نقل مؤسسات الدولة تدريجيا من العاصمة المؤقتة بورتسودان إلى الخرطوم، رغم الدمار الواسع الذي طال الوزارات والمقار السيادية.وفي سياق متصل، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارًا بتفريغ الخرطوم من جميع التشكيلات العسكرية خلال أسبوعين، وتشكيل لجنة خاصة لتهيئة البيئة الأمنية والخدمية لعودة المواطنين، برئاسة الفريق إبراهيم جابر وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250718/الاتحاد-الأوروبي-يفرض-عقوبات-جديدة-على-كيانات-متهمة-بتمويل-الحرب-في-السودان-1102802248.html
https://sarabic.ae/20250622/عضو-مجلس-السيادة-السوداني-السابق-لـسبوتنيك-مشاكل-حقيقية-يواجهها-إدريس-في-تشكيل-الحكومة-الجديدة-1101939400.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية

رئيس الوزراء السوداني يصل إلى الخرطوم في أول زيارة للعاصمة بعد تولى منصبه

20:51 GMT 18.07.2025
© AP Photo / LAURENT GILLIERON رئيس الوزراء السوداني الجديد، كامل إدريس
 رئيس الوزراء السوداني الجديد، كامل إدريس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / LAURENT GILLIERON
تابعنا عبر
وصل رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إلى العاصمة الخرطوم في أول زيارة له منذ تعيينه قبل نحو شهرين، لمعاينة الأوضاع الميدانية في المدينة التي كانت مسرحا لمعارك ضارية بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، وأسفرت عن دمار واسع في البنية التحتية والمرافق الحكومية.
وظهر إدريس في مقطع مصور وسط العاصمة، محاطا بعشرات المواطنين، خلال جولة ميدانية شملت مصفاة الجيلي شمالي الخرطوم، ضمن زيارة تمتد 3 أيام يعتزم خلالها الوقوف على المرافق الحكومية وتقييم احتياجاتها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الجمعة.
الحرب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على كيانات متهمة بتمويل الحرب في السودان
14:35 GMT
ورافق إدريس في الزيارة عضوا مجلس السيادة، الفريق إبراهيم جابر وسلمى عبد الجبار، في وقت تواجه فيه الحكومة الجديدة تحديا كبيرا يتمثل في نقل مؤسسات الدولة تدريجيا من العاصمة المؤقتة بورتسودان إلى الخرطوم، رغم الدمار الواسع الذي طال الوزارات والمقار السيادية.
وفي سياق متصل، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارًا بتفريغ الخرطوم من جميع التشكيلات العسكرية خلال أسبوعين، وتشكيل لجنة خاصة لتهيئة البيئة الأمنية والخدمية لعودة المواطنين، برئاسة الفريق إبراهيم جابر وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين.
عضو مجلس السيادة السوداني السابق، الصديق تاور - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2025
عضو مجلس السيادة السوداني السابق لـ"سبوتنيك": مشاكل حقيقية يواجهها "إدريس" في تشكيل الحكومة الجديدة
22 يونيو, 16:02 GMT
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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