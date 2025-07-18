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مصر تفاوض الكويت وقطر لتحويل ودائع واستثمارات بـ11.5 مليار دولار
مصر تفاوض الكويت وقطر لتحويل ودائع واستثمارات بـ11.5 مليار دولار
سبوتنيك عربي
تجري الحكومة المصرية محادثات أولية مع الكويت لتحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات داخل البلاد. 18.07.2025, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك على لسان وزير المالية المصري أحمد كجوك، حسبما ذكر موقع "مصراوي" المصري، اليوم الجمعة، الذي أشار إلى قول الوزير إن القاهرة تتبادل حاليا بعض الأفكار والأصول المحتملة.ولفت كجوك إلى أن هناك مباحثات أخرى مع قطر بشأن حزمة استثمارات بقيمة 7.5 مليارات دولار، تم الإعلان عنها في أبريل/ نيسان الماضي، لكنها لا تزال في مرحلة متقدمة.وفي تصريحاته، أكد وزير المالية المصري أن الحكومة ستتبع نهجا جديدا في بيع الأصول يركزعلى عدد محدود من الصفقات الاستراتيجية الكبرى، التي ستكون بديلا للجوء إلى عدد كبير من الصفقات الصغيرة.ولفت إلى أن الحكومة تدرس خطة متوسطة الأجل لسحب الاستثمارات الحكومية، متوقعا أن تحصل القاهرة على تمويل إضافي بنحو 2.4 مليار دولار من دفعات قرض صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة.
https://sarabic.ae/20220828/المركزي-المصري-يكشف-حصول-القاهرة-على-ودائع-خليجية-بقيمة-13-مليار-دولار-خلال-الربع-الأول-للعام-1066945532.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, اقتصاد, مصر, الكويت, قطر
أخبار العالم الآن, العالم العربي, اقتصاد, مصر, الكويت, قطر

مصر تفاوض الكويت وقطر لتحويل ودائع واستثمارات بـ11.5 مليار دولار

16:59 GMT 18.07.2025 (تم التحديث: 17:06 GMT 18.07.2025)
© AP Photo / Amr Nabilالبنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة
البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
تجري الحكومة المصرية محادثات أولية مع الكويت لتحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات داخل البلاد.
جاء ذلك على لسان وزير المالية المصري أحمد كجوك، حسبما ذكر موقع "مصراوي" المصري، اليوم الجمعة، الذي أشار إلى قول الوزير إن القاهرة تتبادل حاليا بعض الأفكار والأصول المحتملة.
ولفت كجوك إلى أن هناك مباحثات أخرى مع قطر بشأن حزمة استثمارات بقيمة 7.5 مليارات دولار، تم الإعلان عنها في أبريل/ نيسان الماضي، لكنها لا تزال في مرحلة متقدمة.
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
المركزي المصري يكشف حصول القاهرة على ودائع خليجية بقيمة 13 مليار دولار خلال الربع الأول للعام الجاري
28 أغسطس 2022, 18:39 GMT

وبذلك يصل إجمالي قيمة الودائع والاستثمارات التي تسعى مصر للاستفادة منها إلى 11.5 مليار دولار.

وفي تصريحاته، أكد وزير المالية المصري أن الحكومة ستتبع نهجا جديدا في بيع الأصول يركزعلى عدد محدود من الصفقات الاستراتيجية الكبرى، التي ستكون بديلا للجوء إلى عدد كبير من الصفقات الصغيرة.
ولفت إلى أن الحكومة تدرس خطة متوسطة الأجل لسحب الاستثمارات الحكومية، متوقعا أن تحصل القاهرة على تمويل إضافي بنحو 2.4 مليار دولار من دفعات قرض صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة.
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