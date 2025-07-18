https://sarabic.ae/20250718/مصر-تفاوض-الكويت-وقطر-على-ودائع-بـ-115-مليار-دولار-1102806747.html

مصر تفاوض الكويت وقطر لتحويل ودائع واستثمارات بـ11.5 مليار دولار

مصر تفاوض الكويت وقطر لتحويل ودائع واستثمارات بـ11.5 مليار دولار

سبوتنيك عربي

تجري الحكومة المصرية محادثات أولية مع الكويت لتحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات داخل البلاد. 18.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-18T16:59+0000

2025-07-18T16:59+0000

2025-07-18T17:06+0000

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جاء ذلك على لسان وزير المالية المصري أحمد كجوك، حسبما ذكر موقع "مصراوي" المصري، اليوم الجمعة، الذي أشار إلى قول الوزير إن القاهرة تتبادل حاليا بعض الأفكار والأصول المحتملة.ولفت كجوك إلى أن هناك مباحثات أخرى مع قطر بشأن حزمة استثمارات بقيمة 7.5 مليارات دولار، تم الإعلان عنها في أبريل/ نيسان الماضي، لكنها لا تزال في مرحلة متقدمة.وفي تصريحاته، أكد وزير المالية المصري أن الحكومة ستتبع نهجا جديدا في بيع الأصول يركزعلى عدد محدود من الصفقات الاستراتيجية الكبرى، التي ستكون بديلا للجوء إلى عدد كبير من الصفقات الصغيرة.ولفت إلى أن الحكومة تدرس خطة متوسطة الأجل لسحب الاستثمارات الحكومية، متوقعا أن تحصل القاهرة على تمويل إضافي بنحو 2.4 مليار دولار من دفعات قرض صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة.

https://sarabic.ae/20220828/المركزي-المصري-يكشف-حصول-القاهرة-على-ودائع-خليجية-بقيمة-13-مليار-دولار-خلال-الربع-الأول-للعام-1066945532.html

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