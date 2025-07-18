https://sarabic.ae/20250718/واشنطن-تعلن-عودة-الموظفين-الأمريكيين-إلى-سفارتها-في-بغداد-1102781222.html
واشنطن تعلن عودة الموظفين الأمريكيين إلى سفارتها في بغداد
واشنطن تعلن عودة الموظفين الأمريكيين إلى سفارتها في بغداد
سبوتنيك عربي
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عودة موظفيها الأمريكيين إلى سفارتها في العاصمة العراقية بغداد، وقنصليتها في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. 18.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-18T06:47+0000
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وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء أمس الخميس، أن وزارة الخارجية الأمريكية، قررت عودة الموظفين الأمريكيين إلى سفارة بلادها في بغداد والقنصلية الأمريكية في أربيل.ويشار إلى أنه في 12 من شهر يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت السفارة الأمريكية لدى بغداد، أن عملية إجلاء موظفيها غير الأساسيين من العراق باتت "إلزامية وفورية"، مشيرة إلى أن "القرار مرتبط بالتصعيد الإقليمي المتزايد".وبحسب شبكة "السومرية نيوز"، فإن عدد المغادرين الذين يشملهم القرار غير معلن، بينما تؤكد تصريحات المسؤول الأمريكي أن هذا الإجراء يأتي ضمن "سياسة الحذر التي تعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل الأوضاع غير المستقرة في المنطقة".
https://sarabic.ae/20250611/الولايات-المتحدة-تستعد-لإخلاء-سفارتها-ببغداد-بسبب-مخاوف-أمنية-والعراق-يعلق-1101576444.html
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سبوتنيك عربي
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن تعلن عودة الموظفين الأمريكيين إلى سفارتها في بغداد
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عودة موظفيها الأمريكيين إلى سفارتها في العاصمة العراقية بغداد، وقنصليتها في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.
وأفادت وكالة
الأنباء العراقية (واع)، مساء أمس الخميس، أن وزارة الخارجية الأمريكية، قررت عودة الموظفين الأمريكيين إلى سفارة بلادها في بغداد والقنصلية الأمريكية في أربيل.
ويشار إلى أنه في 12 من شهر يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت السفارة الأمريكية لدى بغداد، أن عملية إجلاء موظفيها غير الأساسيين من العراق باتت "إلزامية وفورية"، مشيرة إلى أن "القرار مرتبط بالتصعيد الإقليمي المتزايد".
وأوضح متحدث باسم السفارة، آنذاك، أن "المغادرة ليست طوعية بل تأتي بأمر رسمي"، منوّهًا إلى أن "القرار يشمل السفارة في بغداد والقنصلية الأمريكية في أربيل"، مؤكدا أن "أسباب المغادرة أمنية".
وبحسب شبكة
"السومرية نيوز"، فإن عدد المغادرين الذين يشملهم القرار غير معلن، بينما تؤكد تصريحات المسؤول الأمريكي أن هذا الإجراء يأتي ضمن "سياسة الحذر التي تعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل الأوضاع غير المستقرة في المنطقة".