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واشنطن تعلن عودة الموظفين الأمريكيين إلى سفارتها في بغداد
واشنطن تعلن عودة الموظفين الأمريكيين إلى سفارتها في بغداد
سبوتنيك عربي
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عودة موظفيها الأمريكيين إلى سفارتها في العاصمة العراقية بغداد، وقنصليتها في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. 18.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-18T06:47+0000
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وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء أمس الخميس، أن وزارة الخارجية الأمريكية، قررت عودة الموظفين الأمريكيين إلى سفارة بلادها في بغداد والقنصلية الأمريكية في أربيل.ويشار إلى أنه في 12 من شهر يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت السفارة الأمريكية لدى بغداد، أن عملية إجلاء موظفيها غير الأساسيين من العراق باتت "إلزامية وفورية"، مشيرة إلى أن "القرار مرتبط بالتصعيد الإقليمي المتزايد".وبحسب شبكة "السومرية نيوز"، فإن عدد المغادرين الذين يشملهم القرار غير معلن، بينما تؤكد تصريحات المسؤول الأمريكي أن هذا الإجراء يأتي ضمن "سياسة الحذر التي تعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل الأوضاع غير المستقرة في المنطقة".
https://sarabic.ae/20250611/الولايات-المتحدة-تستعد-لإخلاء-سفارتها-ببغداد-بسبب-مخاوف-أمنية-والعراق-يعلق-1101576444.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن تعلن عودة الموظفين الأمريكيين إلى سفارتها في بغداد

06:47 GMT 18.07.2025
© AP Photoالسفارة الأمريكية في بغداد
السفارة الأمريكية في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عودة موظفيها الأمريكيين إلى سفارتها في العاصمة العراقية بغداد، وقنصليتها في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء أمس الخميس، أن وزارة الخارجية الأمريكية، قررت عودة الموظفين الأمريكيين إلى سفارة بلادها في بغداد والقنصلية الأمريكية في أربيل.
أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية مع الكتيبة الثانية المارينز السابع الذي يعد جزءًا من قوة الرد السريع يحمل كيسًا من الرمل أثناء تعزيز مجمع السفارة الأمريكية في بغداد في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
الولايات المتحدة تستعد لإخلاء سفارتها ببغداد بسبب "مخاوف أمنية" والعراق يعلق
11 يونيو, 20:24 GMT
ويشار إلى أنه في 12 من شهر يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت السفارة الأمريكية لدى بغداد، أن عملية إجلاء موظفيها غير الأساسيين من العراق باتت "إلزامية وفورية"، مشيرة إلى أن "القرار مرتبط بالتصعيد الإقليمي المتزايد".
وأوضح متحدث باسم السفارة، آنذاك، أن "المغادرة ليست طوعية بل تأتي بأمر رسمي"، منوّهًا إلى أن "القرار يشمل السفارة في بغداد والقنصلية الأمريكية في أربيل"، مؤكدا أن "أسباب المغادرة أمنية".
وبحسب شبكة "السومرية نيوز"، فإن عدد المغادرين الذين يشملهم القرار غير معلن، بينما تؤكد تصريحات المسؤول الأمريكي أن هذا الإجراء يأتي ضمن "سياسة الحذر التي تعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل الأوضاع غير المستقرة في المنطقة".
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