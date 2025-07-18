مهرجان فنون السيرك الدولي "أيدول-2025" في موسكو

عرض التوازن على العصي قدمته فرقة من البرتغال، في مهرجان فنون السيرك الدولي "أيدول-2025"، في سيرك "بولشوي" الحكومي، في العاصمة الروسية موسكو
عرض التوازن على العصي قدمته فرقة من البرتغال، في مهرجان فنون السيرك الدولي "أيدول-2025"، في سيرك "بولشوي" الحكومي، في العاصمة الروسية موسكو
عرض فروسية "النصر" المسمى باسم فنان الشعب الروسي تامرلان نوغزاروف، في المهرجان الدولي لفنون السيرك "أيدول-2025"، في سيرك "بولشوي" الحكومي، في العاصمة الروسية موسكو
عرض فروسية "النصر" المسمى باسم فنان الشعب الروسي تامرلان نوغزاروف، في المهرجان الدولي لفنون السيرك "أيدول-2025"، في سيرك "بولشوي" الحكومي، في العاصمة الروسية موسكو
عرض للاعبي الجمباز الهوائي "دو سين" لفرقة من الفيتنام، ضمن مهرجان فنون السيرك الدولي "أيدول-2025" في العاصمة الروسية موسكو
عرض للاعبي الجمباز الهوائي "دو سين" لفرقة من الفيتنام، ضمن مهرجان فنون السيرك الدولي "أيدول-2025" في العاصمة الروسية موسكو
بهلوانيون صينيون على الدراجات الهوائية يستعرضون مهارات ركوب الدراجات
بهلوانيون صينيون على الدراجات الهوائية يستعرضون مهارات ركوب الدراجات
عرض بهلواني ضمن مهرجان فنون السيرك الدولي "أيدول-2025"، في سيرك "بولشوي" الحكومي، موسكو
عرض بهلواني ضمن مهرجان فنون السيرك الدولي "أيدول-2025"، في سيرك "بولشوي" الحكومي، موسكو
مجموعة لاعبي السيرك "الأخوة مسعودي" (المغرب، أستراليا) في المهرجان الدولي لفنون السيرك "أيدول-2025"، في سيرك "بولشوي" الحكومي، في موسكو
مجموعة لاعبي السيرك "الأخوة مسعودي" (المغرب، أستراليا) في المهرجان الدولي لفنون السيرك "أيدول-2025"، في سيرك "بولشوي" الحكومي، في موسكو
عرض "عجلة الشجاعة" تحت إشراف أليكسي سافين من روسيا
عرض "عجلة الشجاعة" تحت إشراف أليكسي سافين من روسيا
لاعبو الجمباز الهوائي لبهلوانيين من فيتنام
عرض ثنائي المهرجين "دولي ودومينو" لفرقة من روسيا، في المهرجان الدولي لفنون السيرك "أيدول-2025"، في سيرك "بولشوي" الحكومي، في موسكو
عرض ثنائي المهرجين "دولي ودومينو" لفرقة من روسيا، في المهرجان الدولي لفنون السيرك "أيدول-2025"، في سيرك "بولشوي" الحكومي، في موسكو
عرض التوازن على العصي قدمته صوفيا رولاو، من البرتغال
عرض التوازن على العصي قدمته صوفيا رولاو، من البرتغال
عروض بهلوانية على بكرات "هاكونا ماتاتا" تحت إشراف محمد تادي محمد، من تنزانيا
عروض بهلوانية على بكرات "هاكونا ماتاتا" تحت إشراف محمد تادي محمد، من تنزانيا
الفنانون في الساحة يحيّون الجمهور بعد الانتهاء من جميع العروض في المهرجان الدولي لفنون السيرك "أيدول-2025"، في سيرك "بولشوي" الحكومي، في موسكو
الفنانون في الساحة يحيّون الجمهور بعد الانتهاء من جميع العروض في المهرجان الدولي لفنون السيرك "أيدول-2025"، في سيرك "بولشوي" الحكومي، في موسكو