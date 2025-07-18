مهرجان فنون السيرك الدولي "أيدول-2025" في موسكو

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البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:32 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
10:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
7 د
نبض افريقيا
إفريقيا الوسطى تفتح أبوابها أمام الشركات الروسية العاملة في مجال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: إسرائيل تستهدف رموز السيادة السورية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قد يستغرق عدة أيام: ما الأهداف السياسية والعسكرية للهجوم الإسرائيلي على سوريا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:17 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:32 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:41 GMT
18 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:42 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
قد يستغرق عدة أيام: ما الأهداف السياسية والعسكرية للهجوم الإسرائيلي على سوريا؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250718/1102783739.html
مهرجان فنون السيرك الدولي "أيدول-2025" في موسكو
مهرجان فنون السيرك الدولي "أيدول-2025" في موسكو
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور الجميلة لعروض مهرجان فنون السيرك الدولي "أيدول-2025" في سيرك "بولشوي" الحكومي في العاصمة الروسية موسكو. 18.07.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

مهرجان فنون السيرك الدولي "أيدول-2025" في موسكو

09:03 GMT 18.07.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور الجميلة لعروض مهرجان فنون السيرك الدولي "أيدول-2025" في سيرك "بولشوي" الحكومي في العاصمة الروسية موسكو.
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور

عرض التوازن على العصي قدمته فرقة من البرتغال، في مهرجان فنون السيرك الدولي "أيدول-2025"، في سيرك "بولشوي" الحكومي، في العاصمة الروسية موسكو

عرض التوازن على العصي قدمته فرقة من البرتغال، في مهرجان فنون السيرك الدولي &quot;أيدول-2025&quot;، في سيرك &quot;بولشوي&quot; الحكومي، في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
/
الانتقال إلى بنك الصور

عرض التوازن على العصي قدمته فرقة من البرتغال، في مهرجان فنون السيرك الدولي "أيدول-2025"، في سيرك "بولشوي" الحكومي، في العاصمة الروسية موسكو

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور

عرض فروسية "النصر" المسمى باسم فنان الشعب الروسي تامرلان نوغزاروف، في المهرجان الدولي لفنون السيرك "أيدول-2025"، في سيرك "بولشوي" الحكومي، في العاصمة الروسية موسكو

عرض فروسية &quot;النصر&quot; المسمى باسم فنان الشعب الروسي تامرلان نوغزاروف، في المهرجان الدولي لفنون السيرك &quot;أيدول-2025&quot;، في سيرك &quot;بولشوي&quot; الحكومي، في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
/
الانتقال إلى بنك الصور

عرض فروسية "النصر" المسمى باسم فنان الشعب الروسي تامرلان نوغزاروف، في المهرجان الدولي لفنون السيرك "أيدول-2025"، في سيرك "بولشوي" الحكومي، في العاصمة الروسية موسكو

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور

عرض للاعبي الجمباز الهوائي "دو سين" لفرقة من الفيتنام، ضمن مهرجان فنون السيرك الدولي "أيدول-2025" في العاصمة الروسية موسكو

عرض للاعبي الجمباز الهوائي &quot;دو سين&quot; لفرقة من الفيتنام، ضمن مهرجان فنون السيرك الدولي &quot;أيدول-2025&quot; في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
/
الانتقال إلى بنك الصور

عرض للاعبي الجمباز الهوائي "دو سين" لفرقة من الفيتنام، ضمن مهرجان فنون السيرك الدولي "أيدول-2025" في العاصمة الروسية موسكو

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور

بهلوانيون صينيون على الدراجات الهوائية يستعرضون مهارات ركوب الدراجات

بهلوانيون صينيون على الدراجات الهوائية يستعرضون مهارات ركوب الدراجات - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
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بهلوانيون صينيون على الدراجات الهوائية يستعرضون مهارات ركوب الدراجات

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور

عرض بهلواني ضمن مهرجان فنون السيرك الدولي "أيدول-2025"، في سيرك "بولشوي" الحكومي، موسكو

عرض بهلواني ضمن مهرجان فنون السيرك الدولي &quot;أيدول-2025&quot;، في سيرك &quot;بولشوي&quot; الحكومي، موسكو - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
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عرض بهلواني ضمن مهرجان فنون السيرك الدولي "أيدول-2025"، في سيرك "بولشوي" الحكومي، موسكو

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور

مجموعة لاعبي السيرك "الأخوة مسعودي" (المغرب، أستراليا) في المهرجان الدولي لفنون السيرك "أيدول-2025"، في سيرك "بولشوي" الحكومي، في موسكو

مجموعة لاعبي السيرك &quot;الأخوة مسعودي&quot; (المغرب، أستراليا) في المهرجان الدولي لفنون السيرك &quot;أيدول-2025&quot;، في سيرك &quot;بولشوي&quot; الحكومي، في موسكو - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
/
الانتقال إلى بنك الصور

مجموعة لاعبي السيرك "الأخوة مسعودي" (المغرب، أستراليا) في المهرجان الدولي لفنون السيرك "أيدول-2025"، في سيرك "بولشوي" الحكومي، في موسكو

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور

عرض "عجلة الشجاعة" تحت إشراف أليكسي سافين من روسيا

عرض &quot;عجلة الشجاعة&quot; تحت إشراف أليكسي سافين من روسيا - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
/
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عرض "عجلة الشجاعة" تحت إشراف أليكسي سافين من روسيا

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور

لاعبو الجمباز الهوائي لبهلوانيين من فيتنام

لاعبو الجمباز الهوائي لبهلوانيين من فيتنام - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
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لاعبو الجمباز الهوائي لبهلوانيين من فيتنام

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور

عرض ثنائي المهرجين "دولي ودومينو" لفرقة من روسيا، في المهرجان الدولي لفنون السيرك "أيدول-2025"، في سيرك "بولشوي" الحكومي، في موسكو

عرض ثنائي المهرجين &quot;دولي ودومينو&quot; لفرقة من روسيا، في المهرجان الدولي لفنون السيرك &quot;أيدول-2025&quot;، في سيرك &quot;بولشوي&quot; الحكومي، في موسكو - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
/
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عرض ثنائي المهرجين "دولي ودومينو" لفرقة من روسيا، في المهرجان الدولي لفنون السيرك "أيدول-2025"، في سيرك "بولشوي" الحكومي، في موسكو

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور

عرض التوازن على العصي قدمته صوفيا رولاو، من البرتغال

عرض التوازن على العصي قدمته صوفيا رولاو، من البرتغال - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
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عرض التوازن على العصي قدمته صوفيا رولاو، من البرتغال

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور

عروض بهلوانية على بكرات "هاكونا ماتاتا" تحت إشراف محمد تادي محمد، من تنزانيا

عروض بهلوانية على بكرات &quot;هاكونا ماتاتا&quot; تحت إشراف محمد تادي محمد، من تنزانيا - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
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عروض بهلوانية على بكرات "هاكونا ماتاتا" تحت إشراف محمد تادي محمد، من تنزانيا

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور

الفنانون في الساحة يحيّون الجمهور بعد الانتهاء من جميع العروض في المهرجان الدولي لفنون السيرك "أيدول-2025"، في سيرك "بولشوي" الحكومي، في موسكو

الفنانون في الساحة يحيّون الجمهور بعد الانتهاء من جميع العروض في المهرجان الدولي لفنون السيرك &quot;أيدول-2025&quot;، في سيرك &quot;بولشوي&quot; الحكومي، في موسكو - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
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الفنانون في الساحة يحيّون الجمهور بعد الانتهاء من جميع العروض في المهرجان الدولي لفنون السيرك "أيدول-2025"، في سيرك "بولشوي" الحكومي، في موسكو

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