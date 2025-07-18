مهرجان فنون السيرك الدولي "أيدول-2025" في موسكو

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عرض التوازن على العصي قدمته فرقة من البرتغال، في مهرجان فنون السيرك الدولي "أيدول-2025"، في سيرك "بولشوي" الحكومي، في العاصمة الروسية موسكو