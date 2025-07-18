أطرف الصور لهذا الأسبوع

المغنية الأمريكية كاتي بيري، تقدم عروضا في منتدى "كيا" في إنغلوود بكاليفورنيا، الولايات المتحدة
المغنية الأمريكية كاتي بيري، تقدم عروضا في منتدى "كيا" في إنغلوود بكاليفورنيا، الولايات المتحدة
الألعاب النارية والطائرات المسيرة تضيء برج "إيفل" في باريس، خلال احتفالات "يوم الباستيل" (العيد الوطني)، فرنسا
الألعاب النارية والطائرات المسيرة تضيء برج "إيفل" في باريس، خلال احتفالات "يوم الباستيل" (العيد الوطني)، فرنسا
لقطة طريفة لزعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماع في وونسان، كوريا الديمقراطية الشعبية
لقطة طريفة لزعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماع في وونسان، كوريا الديمقراطية الشعبية
سباحون يتسابقون لعبور نهر "يانغتسي"، خلال فعاليات مهرجان ووهان الخمسين لعبور النهر، في ووهان، الصين
سباحون يتسابقون لعبور نهر "يانغتسي"، خلال فعاليات مهرجان ووهان الخمسين لعبور النهر، في ووهان، الصين
لقطة طريفة لطفل يقبل رأس تمثال كبير في مهرجان" سان فيرمين" في بامبلونا، شمالي إسبانيا
لقطة طريفة لطفل يقبل رأس تمثال كبير في مهرجان" سان فيرمين" في بامبلونا، شمالي إسبانيا
مزارع يطعم الأوز في مدينة سوتشيان، الصين
مزارع يطعم الأوز في مدينة سوتشيان، الصين
صورة جميلة تجمع لينا الأشقر، وزوجها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، في ختام مباراة نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، في ملعب "ميت لايف" في نيوجيرسي، الولايات المتحدة
صورة جميلة تجمع لينا الأشقر، وزوجها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، في ختام مباراة نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، في ملعب "ميت لايف" في نيوجيرسي، الولايات المتحدة
صورة لنجم وليد التقطها المرصد الأوروبي الجنوبي، إذ رصد علماء الفلك فيه أدلة على المراحل الأولى من تكوّن الكواكب
صورة لنجم وليد التقطها المرصد الأوروبي الجنوبي، إذ رصد علماء الفلك فيه أدلة على المراحل الأولى من تكوّن الكواكب
ثوران ضالان يتصارعان في منتصف الطريق، في نويدا، الهند
ثوران ضالان يتصارعان في منتصف الطريق، في نويدا، الهند
المطر في مدينة موسكو، روسيا
راقصو الباليه قبل حفل "غالا" الليلي لنجوم الباليه في مترو موسكو، روسيا
راقصو الباليه قبل حفل "غالا" الليلي لنجوم الباليه في مترو موسكو، روسيا
سكان محليون يعبرون مياه الفيضانات في بارشورام، بنغلاديش
سكان محليون يعبرون مياه الفيضانات في بارشورام، بنغلاديش
سكان في العاصمة الروسية موسكو يحتمون من المطر
سكان في العاصمة الروسية موسكو يحتمون من المطر
مشاركون في أحد المهرجانات المخصصة لقوارب التجذيف الرياضية، في العاصمة الروسية موسكو
مشاركون في أحد المهرجانات المخصصة لقوارب التجذيف الرياضية، في العاصمة الروسية موسكو
لقطة طريفة لقرد يستخدم وعاء كبيرا من الألومنيوم لحماية نفسه من أشعة الشمس، خلال يوم صيفي حار في جواهاتي، الهند
لقطة طريفة لقرد يستخدم وعاء كبيرا من الألومنيوم لحماية نفسه من أشعة الشمس، خلال يوم صيفي حار في جواهاتي، الهند