أطرف الصور لهذا الأسبوع

عربي
الكرملين: بوتين وأردوغان يؤكدان أهمية استقرار الوضع في سوريا سريعا
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:32 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
10:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
7 د
نبض افريقيا
إفريقيا الوسطى تفتح أبوابها أمام الشركات الروسية العاملة في مجال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: إسرائيل تستهدف رموز السيادة السورية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قد يستغرق عدة أيام: ما الأهداف السياسية والعسكرية للهجوم الإسرائيلي على سوريا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:17 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:32 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:41 GMT
18 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:42 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
قد يستغرق عدة أيام: ما الأهداف السياسية والعسكرية للهجوم الإسرائيلي على سوريا؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
أردوغان : إسرائيل تسعى لتأسيس ممر إرهابي في جنوب سوريا، تقييم أميركي جديد: منشأة نووية إيرانية واحدة من أصل 3 دُمرت بالكامل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور الأكثر طرافة حول العالم، التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأيام الأخيرة. 18.07.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أطرف الصور لهذا الأسبوع

12:15 GMT 18.07.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور الأكثر طرافة حول العالم، التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأيام الأخيرة.
© AP Photo / Chris Pizzello

المغنية الأمريكية كاتي بيري، تقدم عروضا في منتدى "كيا" في إنغلوود بكاليفورنيا، الولايات المتحدة

المغنية الأمريكية كاتي بيري، تقدم عروضا في منتدى &quot;كيا&quot; في إنغلوود بكاليفورنيا، الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Chris Pizzello

المغنية الأمريكية كاتي بيري، تقدم عروضا في منتدى "كيا" في إنغلوود بكاليفورنيا، الولايات المتحدة

© AP Photo / Aurelien Morissard

الألعاب النارية والطائرات المسيرة تضيء برج "إيفل" في باريس، خلال احتفالات "يوم الباستيل" (العيد الوطني)، فرنسا

الألعاب النارية والطائرات المسيرة تضيء برج &quot;إيفل&quot; في باريس، خلال احتفالات &quot;يوم الباستيل&quot; (العيد الوطني)، فرنسا - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Aurelien Morissard

الألعاب النارية والطائرات المسيرة تضيء برج "إيفل" في باريس، خلال احتفالات "يوم الباستيل" (العيد الوطني)، فرنسا

© Sputnik . Russian Foreign Ministry / الانتقال إلى بنك الصور

لقطة طريفة لزعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماع في وونسان، كوريا الديمقراطية الشعبية

لقطة طريفة لزعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماع في وونسان، كوريا الديمقراطية الشعبية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Russian Foreign Ministry
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لقطة طريفة لزعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماع في وونسان، كوريا الديمقراطية الشعبية

© Getty Images / VCG

سباحون يتسابقون لعبور نهر "يانغتسي"، خلال فعاليات مهرجان ووهان الخمسين لعبور النهر، في ووهان، الصين

سباحون يتسابقون لعبور نهر &quot;يانغتسي&quot;، خلال فعاليات مهرجان ووهان الخمسين لعبور النهر، في ووهان، الصين - سبوتنيك عربي
4/15
© Getty Images / VCG

سباحون يتسابقون لعبور نهر "يانغتسي"، خلال فعاليات مهرجان ووهان الخمسين لعبور النهر، في ووهان، الصين

© AP Photo / Miguel Oses

لقطة طريفة لطفل يقبل رأس تمثال كبير في مهرجان" سان فيرمين" في بامبلونا، شمالي إسبانيا

لقطة طريفة لطفل يقبل رأس تمثال كبير في مهرجان&quot; سان فيرمين&quot; في بامبلونا، شمالي إسبانيا - سبوتنيك عربي
5/15
© AP Photo / Miguel Oses

لقطة طريفة لطفل يقبل رأس تمثال كبير في مهرجان" سان فيرمين" في بامبلونا، شمالي إسبانيا

© Getty Images / VCG

مزارع يطعم الأوز في مدينة سوتشيان، الصين

مزارع يطعم الأوز في مدينة سوتشيان، الصين - سبوتنيك عربي
6/15
© Getty Images / VCG

مزارع يطعم الأوز في مدينة سوتشيان، الصين

© AP Photo / Jacquelyn Martin

صورة جميلة تجمع لينا الأشقر، وزوجها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، في ختام مباراة نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، في ملعب "ميت لايف" في نيوجيرسي، الولايات المتحدة

صورة جميلة تجمع لينا الأشقر، وزوجها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، في ختام مباراة نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، في ملعب &quot;ميت لايف&quot; في نيوجيرسي، الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي
7/15
© AP Photo / Jacquelyn Martin

صورة جميلة تجمع لينا الأشقر، وزوجها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، في ختام مباراة نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، في ملعب "ميت لايف" في نيوجيرسي، الولايات المتحدة

© AP Photo / ALMA(ESO/NAOJ/NRAO)/M. McClure et al.

صورة لنجم وليد التقطها المرصد الأوروبي الجنوبي، إذ رصد علماء الفلك فيه أدلة على المراحل الأولى من تكوّن الكواكب

صورة لنجم وليد التقطها المرصد الأوروبي الجنوبي، إذ رصد علماء الفلك فيه أدلة على المراحل الأولى من تكوّن الكواكب - سبوتنيك عربي
8/15
© AP Photo / ALMA(ESO/NAOJ/NRAO)/M. McClure et al.

صورة لنجم وليد التقطها المرصد الأوروبي الجنوبي، إذ رصد علماء الفلك فيه أدلة على المراحل الأولى من تكوّن الكواكب

© Getty Images / Hindustan Times/Sunil Ghosh

ثوران ضالان يتصارعان في منتصف الطريق، في نويدا، الهند

ثوران ضالان يتصارعان في منتصف الطريق، في نويدا، الهند - سبوتنيك عربي
9/15
© Getty Images / Hindustan Times/Sunil Ghosh

ثوران ضالان يتصارعان في منتصف الطريق، في نويدا، الهند

© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصور

المطر في مدينة موسكو، روسيا

المطر في مدينة موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي
10/15
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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المطر في مدينة موسكو، روسيا

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راقصو الباليه قبل حفل "غالا" الليلي لنجوم الباليه في مترو موسكو، روسيا

راقصو الباليه قبل حفل &quot;غالا&quot; الليلي لنجوم الباليه في مترو موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي
11/15
© Sputnik . Kirill Zykov
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راقصو الباليه قبل حفل "غالا" الليلي لنجوم الباليه في مترو موسكو، روسيا

© Getty Images / Drik/Abdul Goni

سكان محليون يعبرون مياه الفيضانات في بارشورام، بنغلاديش

سكان محليون يعبرون مياه الفيضانات في بارشورام، بنغلاديش - سبوتنيك عربي
12/15
© Getty Images / Drik/Abdul Goni

سكان محليون يعبرون مياه الفيضانات في بارشورام، بنغلاديش

© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصور

سكان في العاصمة الروسية موسكو يحتمون من المطر

سكان في العاصمة الروسية موسكو يحتمون من المطر - سبوتنيك عربي
13/15
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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سكان في العاصمة الروسية موسكو يحتمون من المطر

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركون في أحد المهرجانات المخصصة لقوارب التجذيف الرياضية، في العاصمة الروسية موسكو

مشاركون في أحد المهرجانات المخصصة لقوارب التجذيف الرياضية، في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي
14/15
© Sputnik . Kirill Zykov
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مشاركون في أحد المهرجانات المخصصة لقوارب التجذيف الرياضية، في العاصمة الروسية موسكو

© Getty Images / NurPhoto/David Talukdar

لقطة طريفة لقرد يستخدم وعاء كبيرا من الألومنيوم لحماية نفسه من أشعة الشمس، خلال يوم صيفي حار في جواهاتي، الهند

لقطة طريفة لقرد يستخدم وعاء كبيرا من الألومنيوم لحماية نفسه من أشعة الشمس، خلال يوم صيفي حار في جواهاتي، الهند - سبوتنيك عربي
15/15
© Getty Images / NurPhoto/David Talukdar

لقطة طريفة لقرد يستخدم وعاء كبيرا من الألومنيوم لحماية نفسه من أشعة الشمس، خلال يوم صيفي حار في جواهاتي، الهند

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