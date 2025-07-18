أطرف الصور لهذا الأسبوع

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صورة جميلة تجمع لينا الأشقر، وزوجها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، في ختام مباراة نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، في ملعب "ميت لايف" في نيوجيرسي، الولايات المتحدة