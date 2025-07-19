https://sarabic.ae/20250719/استطلاع-أكثر-من-نصف-الفرنسيين-يريدون-استقالة-رئيس-الوزراء-بعد-طرحه-مشروع-موازنة-تقشفية-1102813083.html
استطلاع: أكثر من نصف الفرنسيين يريدون استقالة رئيس الوزراء بعد طرحه مشروع موازنة تقشفية
استطلاع: أكثر من نصف الفرنسيين يريدون استقالة رئيس الوزراء بعد طرحه مشروع موازنة تقشفية
سبوتنيك عربي
أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "إيبسوس بي في أيه" لصالح إذاعة "آر تي إل" الفرنسية، أن أكثر من 59% من الفرنسيين يرغبون في استقالة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو،... 19.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-19T03:50+0000
2025-07-19T03:50+0000
2025-07-19T05:24+0000
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
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وكان بايرو، قد كشف يوم الثلاثاء الماضي، عن خطته لتقليص العجز العام بأكثر من 43 مليار يورو (نحو 49.8 مليار دولار)، عبر سلسلة من الإجراءات تشمل فرض ضرائب جديدة على الأثرياء، وإلغاء ربط المعاشات والمساعدات الاجتماعية بمعدلات التضخم، وخفض نفقات الصحة والسلطات المحلية بما يزيد عن 10 مليارات يورو.وبحسب الاستطلاع الذي شمل أكثر من ألف شخص بين 16 و17 يوليو/ تموز الجاري، فإن 20% فقط أعربوا عن دعمهم لرئيس الوزراء الفرنسي، فيما أعرب 44% عن تأييدهم لحل البرلمان، و34% عن دعمهم لطرح مذكرة سحب الثقة من الحكومة. في المقابل، عبّر 41% عن قلقهم من احتمال إسقاط الحكومة.وعلى خلفية مشروع الموازنة، لم تستبعد قوى المعارضة اليمينية واليسارية تقديم مذكرة حجب ثقة في الحكومة، ما قد يؤدي إلى إسقاط الحكومة بالكامل.من جهة أخرى، كشف استطلاع منفصل أجرته "أودوكسا - باكبون كونسالتينغ" لصالح صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، أن 87% من الفرنسيين يعتقدون أن الموازنة المقترحة ستضعف قدرتهم الشرائية، فيما رأى 77% أنها ستؤدي إلى تدهور في جودة الخدمات العامة.
https://sarabic.ae/20250713/ماكرون-ميزانية-فرنسا-الدفاعية-سترتفع-إلى-64-مليار-يورو-في-عام-2027-1102660512.html
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أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار العالم الآن
استطلاع: أكثر من نصف الفرنسيين يريدون استقالة رئيس الوزراء بعد طرحه مشروع موازنة تقشفية
03:50 GMT 19.07.2025 (تم التحديث: 05:24 GMT 19.07.2025)
أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "إيبسوس بي في أيه" لصالح إذاعة "آر تي إل" الفرنسية، أن أكثر من 59% من الفرنسيين يرغبون في استقالة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، بعد أن قدم هذا الأسبوع مشروع موازنة عام 2026، يتضمن إجراءات تقشفية واسعة لخفض العجز العام في البلاد.
وكان بايرو، قد كشف يوم الثلاثاء الماضي، عن خطته لتقليص العجز العام بأكثر من 43 مليار يورو (نحو 49.8 مليار دولار)، عبر سلسلة من الإجراءات تشمل فرض ضرائب جديدة على الأثرياء، وإلغاء ربط المعاشات والمساعدات الاجتماعية بمعدلات التضخم، وخفض نفقات الصحة والسلطات المحلية بما يزيد عن 10 مليارات يورو.
كما اقترح بايرو، إلغاء يومين من العطل الرسمية، من ضمنها عيد الفصح ويوم النصر في أوروبا يوم 8 مايو/ أيار.
وبحسب الاستطلاع الذي شمل أكثر من ألف شخص بين 16 و17 يوليو/ تموز الجاري، فإن 20% فقط أعربوا عن دعمهم لرئيس الوزراء الفرنسي، فيما أعرب 44% عن تأييدهم لحل البرلمان، و34% عن دعمهم لطرح مذكرة سحب الثقة من الحكومة. في المقابل، عبّر 41% عن قلقهم من احتمال إسقاط الحكومة.
وعلى خلفية مشروع الموازنة
، لم تستبعد قوى المعارضة اليمينية واليسارية تقديم مذكرة حجب ثقة في الحكومة، ما قد يؤدي إلى إسقاط الحكومة بالكامل.
من جهة أخرى، كشف استطلاع منفصل أجرته "أودوكسا - باكبون كونسالتينغ" لصالح صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، أن 87% من الفرنسيين يعتقدون أن الموازنة المقترحة ستضعف قدرتهم الشرائية، فيما رأى 77% أنها ستؤدي إلى تدهور في جودة الخدمات العامة.