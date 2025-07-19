https://sarabic.ae/20250719/الرئاسة-السورية-تعلن-وقفا-شاملا-وفوريا-لإطلاق-النار-وتدعو-للالتزام-الفوري-به-في-جميع-المناطق---عاجل-1102816174.html
الرئاسة السورية تعلن وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار "في السويداء" وتدعو للالتزام الفوري به
الرئاسة السورية تعلن وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار "في السويداء" وتدعو للالتزام الفوري به
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئاسة السورية، في بيان اليوم السبت، وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار "في محافظة السويداء" جنوبي البلاد، "في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرصا... 19.07.2025, سبوتنيك عربي
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ودعت الرئاسة جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بقرار وقف الأعمال القتالية، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".وأكد البيان أن "القرار يأتي في إطار تحمل المسؤولية الوطنية والإنسانية"، كما شددت الرئاسة على "ضرورة فتح المجال أمام مؤسسات الدولة لتنفيذ هذا الوقف، بما يضمن تثبيت الاستقرار وإنهاء سفك الدماء".وأشار البيان إلى "بدء انتشار قوات الأمن في عدد من المناطق لضمان تنفيذ القرار، وحماية النظام العام والمواطنين وممتلكاتهم".وحذّرت الرئاسة السورية من "أي خرق لقرار وقف إطلاق النار"، معتبرة ذلك "انتهاكًا للسيادة الوطنية"، متوعدة بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقًا للدستور والقوانين النافذة".يأتي هذا الإعلان، بعدما أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي لسوريا ولبنان، توم باراك، مساء أمس الجمعة، أن "إسرائيل وسوريا، توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة ودعم من تركيا والأردن، ودول مجاورة أخرى".وفي منشور له على منصة "إكس"، دعا باراك "الدروز والبدو والسنة إلى إلقاء السلاح والعمل مع الأقليات الأخرى على بناء هوية سورية جديدة موحدة، في سلام وازدهار مع جيرانها".وكانت إسرائيل، قد شنت الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.
https://sarabic.ae/20250718/الرئاسة-السورية-تدين-أعمال-العنف-في-الجنوب-وتدعو-لضبط-النفس-والحفاظ-على-السلم-الأهلي-1102810329.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, إسرائيل
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, إسرائيل
الرئاسة السورية تعلن وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار "في السويداء" وتدعو للالتزام الفوري به
07:29 GMT 19.07.2025 (تم التحديث: 07:46 GMT 19.07.2025)
أعلنت الرئاسة السورية، في بيان اليوم السبت، وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار "في محافظة السويداء" جنوبي البلاد، "في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرصا على حقن الدماء والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها".
ودعت الرئاسة جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بقرار وقف الأعمال القتالية، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".
وأكد البيان أن "القرار يأتي في إطار تحمل المسؤولية الوطنية والإنسانية"، كما شددت الرئاسة على "ضرورة فتح المجال أمام مؤسسات الدولة لتنفيذ هذا الوقف، بما يضمن تثبيت الاستقرار وإنهاء سفك الدماء".
وأشار البيان إلى "بدء انتشار قوات الأمن في عدد من المناطق لضمان تنفيذ القرار، وحماية النظام العام والمواطنين وممتلكاتهم".
وحذّرت الرئاسة السورية من "أي خرق لقرار وقف إطلاق النار"، معتبرة ذلك "انتهاكًا للسيادة الوطنية"، متوعدة بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقًا للدستور والقوانين النافذة".
يأتي هذا الإعلان، بعدما أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي لسوريا ولبنان
، توم باراك، مساء أمس الجمعة، أن "إسرائيل وسوريا، توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة ودعم من تركيا والأردن، ودول مجاورة أخرى".
وفي منشور له على منصة "إكس"، دعا باراك "الدروز والبدو والسنة إلى إلقاء السلاح والعمل مع الأقليات الأخرى على بناء هوية سورية جديدة موحدة، في سلام وازدهار مع جيرانها".
وكانت إسرائيل، قد شنت الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق
ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".
وكانت اشتباكات عنيفة، قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.