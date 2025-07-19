https://sarabic.ae/20250719/الرئيس-الروحي-للطائفة-الدرزية-في-إسرائيل-وقف-إطلاق-النار-في-السويداء-يجب-أن-يصمد-1102828666.html

الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل: وقف إطلاق النار في السويداء يجب أن يصمد

الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل: وقف إطلاق النار في السويداء يجب أن يصمد

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، موفق طريف، أن وقف إطلاق النار في السويداء يجب أن يصمد، لافتًا إلى أن الشعب السوري عانى كثيرا وحان الوقت للوحدة. 19.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-19T18:19+0000

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وقال طريف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "[وقف إطلاق النار في السويداء] يجب أن يصمد، لأنه كانت هناك خروقات.. والشعب السوري عانى كثيرا وحان الوقت لكي يتوحد ويكون يدا واحدة لأجل سوريا ومحبة سوريا وأهلها".وأعلنت الرئاسة السورية، في بيان اليوم السبت، "وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار (في محافظة السويداء) جنوبي البلاد، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرصا على حقن الدماء والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها".ودعت الرئاسة جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بقرار وقف الأعمال القتالية، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".وكانت إسرائيل، قد شنت الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.

https://sarabic.ae/20250719/اتفاق-أردني-سوري-أمريكي-على-خطوات-عملياتية-لوقف-إطلاق-النار-في-السويداء-1102827382.html

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