https://sarabic.ae/20250719/برلماني-سابق-لـسبوتنيك-خطة-الجزائر-لقطاع-السياحة-تهدف-لتحقيق-أرقام-قياسية-1102820117.html
برلماني سابق لـ"سبوتنيك": خطة الجزائر لقطاع السياحة تهدف لتحقيق أرقام قياسية
برلماني سابق لـ"سبوتنيك": خطة الجزائر لقطاع السياحة تهدف لتحقيق أرقام قياسية
سبوتنيك عربي
صرح البرلماني الجزائري السابق أحمد الشريف، بأن بلاده تتطلع لتحقيق طفرة مهمة في قطاع السياحة، خاصة في ظل الإمكانات والمؤهلات التي تمتلكها. 19.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-19T10:43+0000
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وأوضح البرلماني السابق أن "الجزائر تتوفر على مقومات كبيرة ومنها قطاع السياحة، الذي لم يحظ بالاهتمام اللازم بسبب غياب التخطيط الجيد خلال فترة النظام السابق، وما بعد العشرية السوداء".وأشار إلى أن "المخطط الوطني لتهيئة الإقليم "آفاق 2030"، وتخصيص أرصدة مالية في كل عام ضمن قوانين المالية والتحفيزات الضريبية والتمويلية لتشجيع الاستثمار واستحداث مناطق للتوسع السياحي، تساهم بشكل كبير في أن تتبوأ الجزائر مكانتها التي تليق بها".وتابع الشريف: "من حيث الاعتمادات المالية المرصودة للقطاع، فتقدر بأكثر من 13 مليار دينار جزائري، نحو 100 مليون دولار سنة 2025، منها 7.7 مليار دينار(50 مليون دولار) استثمارات، و29 مليار دينار سنة 2026، ما يعدل (200 مليون دولار) كما ترصد 30.5 مليار دينار(234 مليون دولار) سنة 2027".يشار إلى أن وزيرة السياحة والصناعات التقليدية الجزائرية حورية مداحي، كانت قد أعلنت في وقت سابق، ربط الفنادق بأنظمة الدفع الدولية، ما يتيح للعملاء وخاصة السياح الأجانب، الحجز والدفع عبر الإنترنت بسهولة وأمان.وبحسب بيان الوزارة، أوضحت الوزيرة مداحي أن "نحو 3.5 مليون سائح تم استقبالهم في عام 2024، وكان هناك 2.5 مليون سائح أجنبي ومليون جزائري من الشتات، مما يمثل زيادة بنسبة 10% مقارنة بعام 2023".ووفقا للوزيرة، فأن السياحة الصحراوية لا تزال قطاعا نخبويا، يستهدف في المقام الأول هواة المشي لمسافات طويلة والمغامرات الصحراوية، مضيفة أن تطويرها يرتبط ارتباطا وثيقا بتطبيق التأشيرة الإلكترونية عند الوصول.وتهدف الجزائر إلى جذب 12 مليون سائح أجنبي بحلول عام 2030، و14 مليون سائح بحلول عام 2035، أي ما يعادل ثلاثة إلى أربعة أضعاف الرقم الحالي.
https://sarabic.ae/20241230/تستهدف-جذب-12-مليون-سائح-هل-تنجج-الجزائر-في-التغلب-على-عوائق-تطوير-قطاع-السياحة-1096336499.html
https://sarabic.ae/20230113/الأولى-عربيا-مدينة-جزائرية-ضمن-أحسن-50-وجهة-سياحية-دولية-لعام-2023-1072235221.html
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حصري, الجزائر, العالم العربي, الأخبار, السياحة
حصري, الجزائر, العالم العربي, الأخبار, السياحة
برلماني سابق لـ"سبوتنيك": خطة الجزائر لقطاع السياحة تهدف لتحقيق أرقام قياسية
حصري
صرح البرلماني الجزائري السابق أحمد الشريف، بأن بلاده تتطلع لتحقيق طفرة مهمة في قطاع السياحة، خاصة في ظل الإمكانات والمؤهلات التي تمتلكها.
وأوضح البرلماني السابق أن "الجزائر تتوفر على مقومات كبيرة ومنها قطاع السياحة، الذي لم يحظ بالاهتمام اللازم بسبب غياب التخطيط الجيد خلال فترة النظام السابق، وما بعد العشرية السوداء".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك": "في عام 2024، زار الجزائر نحو 3.5 مليون سائح، في ظل اشتغال لتجاوز العدد بنسبة 14% عام 2025، أي الوصول إلى 4.9 مليون سائح".
وأشار إلى أن "المخطط الوطني لتهيئة الإقليم "آفاق 2030"، وتخصيص أرصدة مالية في كل عام ضمن قوانين المالية والتحفيزات الضريبية والتمويلية لتشجيع الاستثمار واستحداث مناطق للتوسع السياحي، تساهم بشكل كبير في أن تتبوأ الجزائر مكانتها التي تليق بها".
30 ديسمبر 2024, 13:18 GMT
وتابع الشريف: "من حيث الاعتمادات المالية المرصودة للقطاع، فتقدر بأكثر من 13 مليار دينار جزائري، نحو 100 مليون دولار سنة 2025، منها 7.7 مليار دينار(50 مليون دولار) استثمارات، و29 مليار دينار سنة 2026، ما يعدل (200 مليون دولار) كما ترصد 30.5 مليار دينار(234 مليون دولار) سنة 2027".
ووفقا للشريف، بلغ عدد الموسسات الخدمية أكثر من 400 ألف مؤسسة خاصة، و55 مؤسسة عمومية، إذ يتم تمويل هذه المؤسسات من خلال الموارد الخاصة والقروض المصرفية الميسّرة ودعم الدولة المباشر والإعفاءات الجبائية والجمركية.
يشار إلى أن وزيرة السياحة والصناعات التقليدية الجزائرية حورية مداحي، كانت قد أعلنت في وقت سابق، ربط الفنادق بأنظمة الدفع الدولية، ما يتيح للعملاء وخاصة السياح الأجانب، الحجز والدفع عبر الإنترنت بسهولة وأمان.
وبحسب بيان الوزارة، أوضحت الوزيرة مداحي أن "نحو 3.5 مليون سائح تم استقبالهم في عام 2024، وكان هناك 2.5 مليون سائح أجنبي ومليون جزائري من الشتات، مما يمثل زيادة بنسبة 10% مقارنة بعام 2023".
وأفادت الوزيرة أيضا بأن "أكثر من 16 ألف سائح أجنبي اختاروا زيارة المناطق الصحراوية في عام 2024، مثل جانت وتيميمون".
ووفقا للوزيرة، فأن السياحة الصحراوية لا تزال قطاعا نخبويا، يستهدف في المقام الأول هواة المشي لمسافات طويلة والمغامرات الصحراوية، مضيفة أن تطويرها يرتبط ارتباطا وثيقا بتطبيق التأشيرة الإلكترونية عند الوصول.
وتهدف الجزائر إلى جذب 12 مليون سائح أجنبي بحلول عام 2030، و14 مليون سائح بحلول عام 2035، أي ما يعادل ثلاثة إلى أربعة أضعاف الرقم الحالي.