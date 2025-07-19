https://sarabic.ae/20250719/برلماني-سابق-لـسبوتنيك-خطة-الجزائر-لقطاع-السياحة-تهدف-لتحقيق-أرقام-قياسية-1102820117.html

برلماني سابق لـ"سبوتنيك": خطة الجزائر لقطاع السياحة تهدف لتحقيق أرقام قياسية

برلماني سابق لـ"سبوتنيك": خطة الجزائر لقطاع السياحة تهدف لتحقيق أرقام قياسية

سبوتنيك عربي

صرح البرلماني الجزائري السابق أحمد الشريف، بأن بلاده تتطلع لتحقيق طفرة مهمة في قطاع السياحة، خاصة في ظل الإمكانات والمؤهلات التي تمتلكها. 19.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-19T10:43+0000

2025-07-19T10:43+0000

2025-07-19T10:43+0000

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وأوضح البرلماني السابق أن "الجزائر تتوفر على مقومات كبيرة ومنها قطاع السياحة، الذي لم يحظ بالاهتمام اللازم بسبب غياب التخطيط الجيد خلال فترة النظام السابق، وما بعد العشرية السوداء".وأشار إلى أن "المخطط الوطني لتهيئة الإقليم "آفاق 2030"، وتخصيص أرصدة مالية في كل عام ضمن قوانين المالية والتحفيزات الضريبية والتمويلية لتشجيع الاستثمار واستحداث مناطق للتوسع السياحي، تساهم بشكل كبير في أن تتبوأ الجزائر مكانتها التي تليق بها".وتابع الشريف: "من حيث الاعتمادات المالية المرصودة للقطاع، فتقدر بأكثر من 13 مليار دينار جزائري، نحو 100 مليون دولار سنة 2025، منها 7.7 مليار دينار(50 مليون دولار) استثمارات، و29 مليار دينار سنة 2026، ما يعدل (200 مليون دولار) كما ترصد 30.5 مليار دينار(234 مليون دولار) سنة 2027".يشار إلى أن وزيرة السياحة والصناعات التقليدية الجزائرية حورية مداحي، كانت قد أعلنت في وقت سابق، ربط الفنادق بأنظمة الدفع الدولية، ما يتيح للعملاء وخاصة السياح الأجانب، الحجز والدفع عبر الإنترنت بسهولة وأمان.وبحسب بيان الوزارة، أوضحت الوزيرة مداحي أن "نحو 3.5 مليون سائح تم استقبالهم في عام 2024، وكان هناك 2.5 مليون سائح أجنبي ومليون جزائري من الشتات، مما يمثل زيادة بنسبة 10% مقارنة بعام 2023".ووفقا للوزيرة، فأن السياحة الصحراوية لا تزال قطاعا نخبويا، يستهدف في المقام الأول هواة المشي لمسافات طويلة والمغامرات الصحراوية، مضيفة أن تطويرها يرتبط ارتباطا وثيقا بتطبيق التأشيرة الإلكترونية عند الوصول.وتهدف الجزائر إلى جذب 12 مليون سائح أجنبي بحلول عام 2030، و14 مليون سائح بحلول عام 2035، أي ما يعادل ثلاثة إلى أربعة أضعاف الرقم الحالي.

https://sarabic.ae/20241230/تستهدف-جذب-12-مليون-سائح-هل-تنجج-الجزائر-في-التغلب-على-عوائق-تطوير-قطاع-السياحة-1096336499.html

https://sarabic.ae/20230113/الأولى-عربيا-مدينة-جزائرية-ضمن-أحسن-50-وجهة-سياحية-دولية-لعام-2023-1072235221.html

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