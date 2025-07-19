برلماني سابق لـ"سبوتنيك": خطة الجزائر لقطاع السياحة تهدف لتحقيق أرقام قياسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:17 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:32 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:41 GMT
18 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:42 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
قد يستغرق عدة أيام: ما الأهداف السياسية والعسكرية للهجوم الإسرائيلي على سوريا؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
أردوغان : إسرائيل تسعى لتأسيس ممر إرهابي في جنوب سوريا، تقييم أميركي جديد: منشأة نووية إيرانية واحدة من أصل 3 دُمرت بالكامل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
09:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:03 GMT
18 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
11:51 GMT
8 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
كييف تعترف بفشل منظومات "باتريوت" في اعتراض الصواريخ الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الخطط الإسرائيلية - الأمريكية لتهجير الفلسطينيين؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250719/برلماني-سابق-لـسبوتنيك-خطة-الجزائر-لقطاع-السياحة-تهدف-لتحقيق-أرقام-قياسية-1102820117.html
برلماني سابق لـ"سبوتنيك": خطة الجزائر لقطاع السياحة تهدف لتحقيق أرقام قياسية
برلماني سابق لـ"سبوتنيك": خطة الجزائر لقطاع السياحة تهدف لتحقيق أرقام قياسية
سبوتنيك عربي
صرح البرلماني الجزائري السابق أحمد الشريف، بأن بلاده تتطلع لتحقيق طفرة مهمة في قطاع السياحة، خاصة في ظل الإمكانات والمؤهلات التي تمتلكها. 19.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-19T10:43+0000
2025-07-19T10:43+0000
حصري
الجزائر
العالم العربي
الأخبار
السياحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0d/1097741982_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18dae7af62a486e2e6bc2f128564cf4d.jpg
وأوضح البرلماني السابق أن "الجزائر تتوفر على مقومات كبيرة ومنها قطاع السياحة، الذي لم يحظ بالاهتمام اللازم بسبب غياب التخطيط الجيد خلال فترة النظام السابق، وما بعد العشرية السوداء".وأشار إلى أن "المخطط الوطني لتهيئة الإقليم "آفاق 2030"، وتخصيص أرصدة مالية في كل عام ضمن قوانين المالية والتحفيزات الضريبية والتمويلية لتشجيع الاستثمار واستحداث مناطق للتوسع السياحي، تساهم بشكل كبير في أن تتبوأ الجزائر مكانتها التي تليق بها".وتابع الشريف: "من حيث الاعتمادات المالية المرصودة للقطاع، فتقدر بأكثر من 13 مليار دينار جزائري، نحو 100 مليون دولار سنة 2025، منها 7.7 مليار دينار(50 مليون دولار) استثمارات، و29 مليار دينار سنة 2026، ما يعدل (200 مليون دولار) كما ترصد 30.5 مليار دينار(234 مليون دولار) سنة 2027".يشار إلى أن وزيرة السياحة والصناعات التقليدية الجزائرية حورية مداحي، كانت قد أعلنت في وقت سابق، ربط الفنادق بأنظمة الدفع الدولية، ما يتيح للعملاء وخاصة السياح الأجانب، الحجز والدفع عبر الإنترنت بسهولة وأمان.وبحسب بيان الوزارة، أوضحت الوزيرة مداحي أن "نحو 3.5 مليون سائح تم استقبالهم في عام 2024، وكان هناك 2.5 مليون سائح أجنبي ومليون جزائري من الشتات، مما يمثل زيادة بنسبة 10% مقارنة بعام 2023".ووفقا للوزيرة، فأن السياحة الصحراوية لا تزال قطاعا نخبويا، يستهدف في المقام الأول هواة المشي لمسافات طويلة والمغامرات الصحراوية، مضيفة أن تطويرها يرتبط ارتباطا وثيقا بتطبيق التأشيرة الإلكترونية عند الوصول.وتهدف الجزائر إلى جذب 12 مليون سائح أجنبي بحلول عام 2030، و14 مليون سائح بحلول عام 2035، أي ما يعادل ثلاثة إلى أربعة أضعاف الرقم الحالي.
https://sarabic.ae/20241230/تستهدف-جذب-12-مليون-سائح-هل-تنجج-الجزائر-في-التغلب-على-عوائق-تطوير-قطاع-السياحة-1096336499.html
https://sarabic.ae/20230113/الأولى-عربيا-مدينة-جزائرية-ضمن-أحسن-50-وجهة-سياحية-دولية-لعام-2023-1072235221.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0d/1097741982_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_3f8f411cbedea373308214ee53eae7b0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, الجزائر, العالم العربي, الأخبار, السياحة
حصري, الجزائر, العالم العربي, الأخبار, السياحة

برلماني سابق لـ"سبوتنيك": خطة الجزائر لقطاع السياحة تهدف لتحقيق أرقام قياسية

10:43 GMT 19.07.2025
© AP Photo / Fateh Guidoumأعلام الجزائر
أعلام الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Fateh Guidoum
تابعنا عبر
حصري
صرح البرلماني الجزائري السابق أحمد الشريف، بأن بلاده تتطلع لتحقيق طفرة مهمة في قطاع السياحة، خاصة في ظل الإمكانات والمؤهلات التي تمتلكها.
وأوضح البرلماني السابق أن "الجزائر تتوفر على مقومات كبيرة ومنها قطاع السياحة، الذي لم يحظ بالاهتمام اللازم بسبب غياب التخطيط الجيد خلال فترة النظام السابق، وما بعد العشرية السوداء".

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك": "في عام 2024، زار الجزائر نحو 3.5 مليون سائح، في ظل اشتغال لتجاوز العدد بنسبة 14% عام 2025، أي الوصول إلى 4.9 مليون سائح".

وأشار إلى أن "المخطط الوطني لتهيئة الإقليم "آفاق 2030"، وتخصيص أرصدة مالية في كل عام ضمن قوانين المالية والتحفيزات الضريبية والتمويلية لتشجيع الاستثمار واستحداث مناطق للتوسع السياحي، تساهم بشكل كبير في أن تتبوأ الجزائر مكانتها التي تليق بها".
العاصمة الجزائر تتهيأ لاجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، 6 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
تستهدف جذب 12 مليون سائح... هل تنجج الجزائر في التغلب على عوائق تطوير قطاع السياحة
30 ديسمبر 2024, 13:18 GMT
وتابع الشريف: "من حيث الاعتمادات المالية المرصودة للقطاع، فتقدر بأكثر من 13 مليار دينار جزائري، نحو 100 مليون دولار سنة 2025، منها 7.7 مليار دينار(50 مليون دولار) استثمارات، و29 مليار دينار سنة 2026، ما يعدل (200 مليون دولار) كما ترصد 30.5 مليار دينار(234 مليون دولار) سنة 2027".

ووفقا للشريف، بلغ عدد الموسسات الخدمية أكثر من 400 ألف مؤسسة خاصة، و55 مؤسسة عمومية، إذ يتم تمويل هذه المؤسسات من خلال الموارد الخاصة والقروض المصرفية الميسّرة ودعم الدولة المباشر والإعفاءات الجبائية والجمركية.

يشار إلى أن وزيرة السياحة والصناعات التقليدية الجزائرية حورية مداحي، كانت قد أعلنت في وقت سابق، ربط الفنادق بأنظمة الدفع الدولية، ما يتيح للعملاء وخاصة السياح الأجانب، الحجز والدفع عبر الإنترنت بسهولة وأمان.
المشاركون في سباق الفروسية Gallops of Morocco في صحراء مرزوقة في جنوب الصحراء المغربية في 2 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
الأولى عربيا... مدينة جزائرية ضمن أحسن 50 وجهة سياحية دولية لعام 2023
13 يناير 2023, 12:28 GMT
وبحسب بيان الوزارة، أوضحت الوزيرة مداحي أن "نحو 3.5 مليون سائح تم استقبالهم في عام 2024، وكان هناك 2.5 مليون سائح أجنبي ومليون جزائري من الشتات، مما يمثل زيادة بنسبة 10% مقارنة بعام 2023".
وأفادت الوزيرة أيضا بأن "أكثر من 16 ألف سائح أجنبي اختاروا زيارة المناطق الصحراوية في عام 2024، مثل جانت وتيميمون".
ووفقا للوزيرة، فأن السياحة الصحراوية لا تزال قطاعا نخبويا، يستهدف في المقام الأول هواة المشي لمسافات طويلة والمغامرات الصحراوية، مضيفة أن تطويرها يرتبط ارتباطا وثيقا بتطبيق التأشيرة الإلكترونية عند الوصول.
وتهدف الجزائر إلى جذب 12 مليون سائح أجنبي بحلول عام 2030، و14 مليون سائح بحلول عام 2035، أي ما يعادل ثلاثة إلى أربعة أضعاف الرقم الحالي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала