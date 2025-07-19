https://sarabic.ae/20250719/تبون-يكشف-سر-توازن-الجزائر-في-علاقاتها-مع-روسيا-والصين-وأمريكا-1102822734.html
تبون يكشف سر توازن الجزائر في علاقاتها مع روسيا والصين وأمريكا
تبون يكشف سر توازن الجزائر في علاقاتها مع روسيا والصين وأمريكا
سبوتنيك عربي
جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تأكيده على الثوابت الدبلوماسية الجزائرية المبنية على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتقديم... 19.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-19T12:04+0000
2025-07-19T12:04+0000
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وتطرق تبون، خلال لقائه الدوري مع وسائل الإعلام المحلية، الذي بُث مساء أمس الجمعة، إلى ملفات دولية متعددة، من بينها علاقات الجزائر مع دول الجوار وتعاملها مع الأزمات الإقليمية، مؤكدًا أن "الجزائر ساعدت بشكل فعّال في تسوية الأزمة في مالي، ولا تزال مستعدة لذلك متى طُلب منها"، مشيرًا إلى أن البلاد "تعاني من انقسام شمالي - جنوبي، منذ عام 1960".وشدد الرئيس الجزائري على رفض الجزائر القاطع للتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، سواء في مالي أو النيجر أو بوركينا فاسو أو ليبيا، معربًا عن استعداد بلاده لمساعدة الجميع، بمن فيهم "الأشقاء الليبيون" بحسب تعبيره، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.وبخصوص تأثير تلك الأزمات على الجزائر، طمأن الرئيس تبون بأن "الحدود مؤمّنة بالكامل ولا توجد أية مشكلات"، مبرزًا ما وصفها بـ"الخبرة الكبيرة" للجزائر في مجال مكافحة الإرهاب.وفي سياق حديثه عن العلاقات مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي انضمت الجزائر في الآونة الأخيرة إلى معاهدتها للصداقة والتعاون، أوضح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده "تحتفظ بعلاقات متينة مع الدول الآسيوية، خاصة ماليزيا وإندونيسيا، والتي تشهد معها تبادلًا نشطًا في التجارة البينية".
https://sarabic.ae/20250526/خبير-انضمام-الجزائر-إلى-بنك-بريكس-يعزز-من-علاقاتها-مع-كبرى-الاقتصادات-مثل-روسيا-1100998312.html
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الجزائر, عبد المجيد تبون, روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الجزائر, عبد المجيد تبون, روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
تبون يكشف سر توازن الجزائر في علاقاتها مع روسيا والصين وأمريكا
جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تأكيده على الثوابت الدبلوماسية الجزائرية المبنية على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتقديم المساعدة عند الحاجة.
وتطرق تبون، خلال لقائه الدوري مع وسائل الإعلام المحلية، الذي بُث مساء أمس الجمعة، إلى ملفات دولية متعددة، من بينها علاقات الجزائر مع دول الجوار وتعاملها مع الأزمات الإقليمية، مؤكدًا أن "الجزائر ساعدت بشكل فعّال في تسوية الأزمة في مالي، ولا تزال مستعدة لذلك متى طُلب منها"، مشيرًا إلى أن البلاد "تعاني من انقسام شمالي - جنوبي، منذ عام 1960".
وشدد الرئيس الجزائري على رفض الجزائر القاطع للتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، سواء في مالي أو النيجر أو بوركينا فاسو أو ليبيا، معربًا عن استعداد بلاده لمساعدة الجميع، بمن فيهم "الأشقاء الليبيون" بحسب تعبيره، وفقا لوكالة
الأنباء الجزائرية.
وبخصوص تأثير تلك الأزمات على الجزائر، طمأن الرئيس تبون بأن "الحدود مؤمّنة بالكامل ولا توجد أية مشكلات"، مبرزًا ما وصفها بـ"الخبرة الكبيرة" للجزائر في مجال مكافحة الإرهاب.
كما أعاد الرئيس الجزائري التأكيد على "مواقف الجزائر الثابتة في دعم القضيتين الفلسطينية والصحراوية"، مشيرًا إلى أن مبدأ "عدم الانحياز يظل جزءا من هوية الجزائر السياسية منذ عام 1955"، وهو ما يفسر، بحسب قوله، العلاقات الطيبة التي تربط الجزائر بكل من روسيا والصين وأمريكا.
وفي سياق حديثه عن العلاقات مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي انضمت الجزائر في الآونة الأخيرة إلى معاهدتها للصداقة والتعاون، أوضح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده "تحتفظ بعلاقات متينة مع الدول الآسيوية، خاصة ماليزيا وإندونيسيا، والتي تشهد معها تبادلًا نشطًا في التجارة البينية".