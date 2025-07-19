https://sarabic.ae/20250719/ترامب-الإفراج-عن-10-رهائن-آخرين-من-غزة-قريبا-1102812303.html
ترامب: الإفراج عن 10 رهائن آخرين من غزة قريبا
ترامب: الإفراج عن 10 رهائن آخرين من غزة قريبا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن "10 رهائن آخرين سيتم إطلاق سراحهم قريبًا من قطاع غزة"، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل. 19.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-19T01:00+0000
2025-07-19T01:00+0000
2025-07-19T05:11+0000
ترامب
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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وجاء تصريح ترامب، خلال عشاء أقيم في البيت الأبيض مع عدد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي، حيث أشاد ترامب بجهود مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، الذي يشارك في تنسيق المفاوضات الجارية.وقال ترامب: "استعدنا معظم الرهائن. وسنستعيد 10 رهائن آخرين قريبًا جدًا. نأمل أن ننتهي من ذلك بسرعة".وتأتي هذه التصريحات، في وقت تتواصل فيه جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في العاصمة القطرية الدوحة، بين مفاوضين من إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، لمناقشة مقترح أمريكي يقضي بهدنة لمدة 60 يومًا.جاء ذلك حسبما ذكر مصدران مطلعان، لوسائل إعلام أمريكية، أول أمس الخميس، إذ أفادا أن "المقترح المحدّث، الذي تم تسليمه الأربعاء (الماضي)، يتضمن تنازلات إسرائيلية يرى الوسطاء أنها قد تسرّع التوصل إلى اتفاق قريب"، مشيرين إلى أن "المفاوضات التي جرت في الدوحة، خلال الأيام العشرة الماضية، ساعدت على تجاوز بعض الخلافات".ويأتي ذلك بعد تصريحات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بأن المفاوضات تسير بشكل جيد، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لدينا أخبار جيدة بشأن غزة".
https://sarabic.ae/20250717/قطر-ومصر-وأمريكا-تقدم-مقترحا-محدثا-لهدنة-في-غزة-تعرف-إلى-تفاصيله-1102776181.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
ترامب, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
ترامب: الإفراج عن 10 رهائن آخرين من غزة قريبا
01:00 GMT 19.07.2025 (تم التحديث: 05:11 GMT 19.07.2025)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن "10 رهائن آخرين سيتم إطلاق سراحهم قريبًا من قطاع غزة"، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.
وجاء تصريح ترامب، خلال عشاء أقيم في البيت الأبيض مع عدد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي، حيث أشاد ترامب بجهود مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، الذي يشارك في تنسيق المفاوضات الجارية.
وقال ترامب: "استعدنا معظم الرهائن. وسنستعيد 10 رهائن آخرين قريبًا جدًا. نأمل أن ننتهي من ذلك بسرعة".
وتأتي هذه التصريحات، في وقت تتواصل فيه جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في العاصمة القطرية الدوحة، بين مفاوضين من إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، لمناقشة مقترح أمريكي يقضي بهدنة لمدة 60 يومًا.
وقدّمت كل من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، مقترحًا جديدًا إلى إسرائيل وحركة حماس، يشمل وقف إطلاق نار وصفقة لتبادل الأسرى في قطاع غزة.
جاء ذلك حسبما ذكر مصدران مطلعان، لوسائل إعلام أمريكية، أول أمس الخميس، إذ أفادا أن "المقترح المحدّث، الذي تم تسليمه الأربعاء (الماضي)، يتضمن تنازلات إسرائيلية
يرى الوسطاء أنها قد تسرّع التوصل إلى اتفاق قريب"، مشيرين إلى أن "المفاوضات التي جرت في الدوحة، خلال الأيام العشرة الماضية، ساعدت على تجاوز بعض الخلافات".
ويأتي ذلك بعد تصريحات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بأن المفاوضات تسير بشكل جيد، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لدينا أخبار جيدة بشأن غزة".