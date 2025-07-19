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"حماس" تدعو إلى حراك عالمي ضد التجويع الإسرائيلي لسكان غزة
"حماس" تدعو إلى حراك عالمي ضد التجويع الإسرائيلي لسكان غزة
سبوتنيك عربي
أطلقت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، "نداء عاجلا إلى الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم"، تدعو فيه إلى تحركات جماهيرية واسعة نصرة للشعب الفلسطيني في... 19.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-19T10:07+0000
2025-07-19T10:07+0000
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وطالبت الحركة، في بيان رسمي لها، "بجعل يوم الأحد 20 يوليو(تموز الجاري) والأيام المقبلة، أياما لغضب عالمي وحراك تضامني واسع، يشمل المسيرات الجماهيرية والفعاليات السياسية والدبلوماسية والطلابية والعمالية، بهدف فضح جرائم الاحتلال ودعم صمود الفلسطينيين في القطاع".وأشارت "حماس" إلى أن "حكومة الاحتلال الفاشية تواصل ارتكاب مجازر ضد المدنيين في غزة، من خلال القصف والتجويع ومنع المياه، وسط صمت وتخاذل دولي مقلق"، وفقا لوكالة أنباء "قدس برس" الفلسطينية.ودعت الحركة الفلسطينية إلى "توحيد الجهود على المستوى العربي والإسلامي والدولي لمحاسبة الاحتلال، ووقف العدوان والحصار المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، والتصدي لاستهتار حكومة نتنياهو بالقانون الدولي وحقوق الإنسان".وفي وقت سابق من اليوم السبت، قُتل 25 فلسطينيا برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام محلية.وذكرت مصادر فلسطينية محلية أن "الجيش الإسرائيلي أطلق النار بكثافة على حشود من المواطنين المجوّعين قرب مركز توزيع مساعدات تديره شركة أمريكية إسرائيلية، ما أسفر عن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وتابعت أن "إسرائيل تحاصر آلاف الفلسطينيين من منتظري المساعدات في شارع "الطينة" جنوب خان يونس بغزة".وقال عاملون في المجال الإنساني بالأمم المتحدة، أمس الجمعة، إن "تواصل الأعمال العدائية وسقوط وفيات كان يمكن تفاديها، إلى جانب نقص الوقود والنزوح، يرسّخ حالة من الحرمان الجماعي في غزة".وأشار المكتب إلى أن حركة المساعدات الإنسانية داخل غزة ما تزال تواجه قيودا شديدة، حيث لم يُسمح سوى بـ7 من أصل 13 محاولة لنقل عمال الإغاثة والإمدادات عبر التنسيق مع السلطات الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20250703/المستشار-الإعلامي-لوكالة-الأونروا-إسرائيل-تتعمد-تجويع-الفلسطينيين-لأهداف-سياسية-1102323486.html
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حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم

"حماس" تدعو إلى حراك عالمي ضد التجويع الإسرائيلي لسكان غزة

10:07 GMT 19.07.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafiصبي فلسطيني يشاهد حصته من المساعدات الغذائية قبل عطلة عيد الأضحى القادمة في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين 15 يونيو 2024
صبي فلسطيني يشاهد حصته من المساعدات الغذائية قبل عطلة عيد الأضحى القادمة في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين 15 يونيو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
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أطلقت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، "نداء عاجلا إلى الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم"، تدعو فيه إلى تحركات جماهيرية واسعة نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورفضا لحرب الإبادة والتجويع التي تمارسها إسرائيل بحق أبناء القطاع.
وطالبت الحركة، في بيان رسمي لها، "بجعل يوم الأحد 20 يوليو(تموز الجاري) والأيام المقبلة، أياما لغضب عالمي وحراك تضامني واسع، يشمل المسيرات الجماهيرية والفعاليات السياسية والدبلوماسية والطلابية والعمالية، بهدف فضح جرائم الاحتلال ودعم صمود الفلسطينيين في القطاع".
وأشارت "حماس" إلى أن "حكومة الاحتلال الفاشية تواصل ارتكاب مجازر ضد المدنيين في غزة، من خلال القصف والتجويع ومنع المياه، وسط صمت وتخاذل دولي مقلق"، وفقا لوكالة أنباء "قدس برس" الفلسطينية.
ودعت الحركة الفلسطينية إلى "توحيد الجهود على المستوى العربي والإسلامي والدولي لمحاسبة الاحتلال، ووقف العدوان والحصار المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، والتصدي لاستهتار حكومة نتنياهو بالقانون الدولي وحقوق الإنسان".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، قُتل 25 فلسطينيا برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام محلية.
وذكرت مصادر فلسطينية محلية أن "الجيش الإسرائيلي أطلق النار بكثافة على حشود من المواطنين المجوّعين قرب مركز توزيع مساعدات تديره شركة أمريكية إسرائيلية، ما أسفر عن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
فيما أفادت قناة "الأقصى" الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم، بأن أكثر من 100 شخص أصيبوا في استهداف إسرائيلي لمنتظري المساعدات بجنوب خان يونس جنوبي القطاع.
وتابعت أن "إسرائيل تحاصر آلاف الفلسطينيين من منتظري المساعدات في شارع "الطينة" جنوب خان يونس بغزة".
فلسطينيون يحملون صناديق وأكياسا تحتوي على مساعدات غذائية وإنسانية قدمتها مؤسسة غزة، المدعومة من أمريكا ووافقت عليها إسرائيل، في رفح جنوب قطاع غزة، 29 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
المستشار الإعلامي لوكالة "الأونروا": إسرائيل تتعمد تجويع الفلسطينيين لأهداف سياسية
3 يوليو, 16:38 GMT
وقال عاملون في المجال الإنساني بالأمم المتحدة، أمس الجمعة، إن "تواصل الأعمال العدائية وسقوط وفيات كان يمكن تفاديها، إلى جانب نقص الوقود والنزوح، يرسّخ حالة من الحرمان الجماعي في غزة".
وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن "إسرائيل أصدرت أمر نزوح جديدا يشمل أجزاء من شمالي القطاع، وسط تقارير مقلقة عن حالات سوء تغذية بين الأطفال والبالغين في المستشفيات، مع شح في الموارد لعلاجهم".
وأشار المكتب إلى أن حركة المساعدات الإنسانية داخل غزة ما تزال تواجه قيودا شديدة، حيث لم يُسمح سوى بـ7 من أصل 13 محاولة لنقل عمال الإغاثة والإمدادات عبر التنسيق مع السلطات الإسرائيلية.
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